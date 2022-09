Tres horas de estafas con Bizum

Cuando la medianoche del 3 de septiembre de 2020 su teléfono móvil se quedó sin cobertura, su propietaria no podía saber que de forma remota se había activado un duplicado de su tarjeta SIM. Ni que empezaba entonces una catarata de bizums de 500 euros que salían de su cuenta bancaria e iban a las de una serie de personas que, sin ser conscientes, estaban participando en una gran estafa. En solo tres horas, esa noche sustrajeron a esta navarra 34.101 euros con 67 operaciones de Bizum, una aplicación para realizar transferencias de 500 euros máximo. Una estafa novedosa y que la semana pasada llegó a juicio por primera vez en Navarra: uno de los intermediarios aceptó una pena de 2 años de cárcel en el Juzgado de lo Penal nº 4.

Los estafadores principales no han sido localizados. Solo un hombre, natural de Guinea Ecuatorial, al que contactaron estas personas no identificadas y le pidieron, a cambio de una remuneración, que les facilitara números de teléfonos con Bizum de su círculo más próximo. El acusado le pasó 16 contactos . Ya con estos datos, los estafadores, que sabían gracias a unas aplicaciones informáticas que una navarra iba a recibir una importante cantidad de dinero, duplicaron la tarjeta SIM de su móvil y ejecutaron los 67 bizums de 500 euros hacia las cuentas de esas 16 personas. La idea era que, tras recibir la transferencia, estos contactos sacaran el dinero, se lo dieran al intermediario, y este los remitiera a los estafadores principales. Algunos lo sacaron, otros lo devolvieron, hubo quien no se enteró... la estafa se consumó, pero a medias. El banco ya indemnizó a la víctima y ahora el acusado tendrá que compensar a la entidad.