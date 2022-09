Esparza muestra "preocupación" por la situación en Volkswagen y su "absoluto apoyo" al comité de empresa

UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha mostrado este viernes "preocupación" por la situación de Volkswagen Navarra, después de conocer que el Grupo VW retrasa al año que viene la ronda de planificación en la que se designarán las producciones de las plantas en próximos años, y ha trasladado su "absoluto apoyo" al comité de empresa, que ha pedido garantizar la producción a partir de 2026 para mantener el empleo en la planta. El presidente dey portavoz de, ha mostrado este viernes "preocupación" por la situación de, después de conocer que elretrasa al año que viene la ronda de planificación en la que se designarán las producciones de las plantas en próximos años, y ha trasladado su "absoluto apoyo" al comité de empresa, que ha pedido garantizar la producción a partir de 2026 para mantener el empleo en la planta.

"Por un lado, preocupación, porque veo que las cosas no están cerradas, y al mismo tiempo, total y absoluto apoyo de UPN y Navarra Suma al comité de empresa. Están unidos, es un comité que va a defender los puestos de trabajo en nuestra tierra", ha afirmado este viernes, en declaraciones a la Cope.

Esparza, que ha pedido que "se aclare cuanto antes cuál es el escenario y cuál es el horizonte", ha considerado que "Navarra se está jugando el futuro de miles de empleos, se está jugando el futuro de un sector estratégico desde hace muchos años". Por ello, ha destacado la necesidad de que desde la Comunidad foral se ponga "todo lo que esté en su mano para consolidar el empleo que ya tiene, la empleabilidad que ya tiene Volkswagen, y para defender a toda la industria auxiliar que también genera miles de puestos de trabajo" en la comunidad.

"Va a haber competencia con la planta de Martorell, va a haber competencia con la planta que hay en Portugal, es algo evidente, lo sabíamos todos pero el Gobierno parecía no querer entrar en esa cuestión. Yo lo que pediría al Gobierno de Navarra es que se ponga de manera inmediata a disposición del comité de empresa para trabajar de forma conjunta y defender el interés general, el bien común, y el mayor número de trabajadores", ha trasladado.

Además, ha afirmado que "desde el punto de vista de la competitividad y la productividad, esta planta es ejemplar, y eso tiene que ver con los trabajadores, tiene que ver con los acuerdos que hay entre el comité de empresa y la propia empresa, con la concertación social que ha habido". "Eso hay que ponerlo en valor, es trabajo de muchas personas durante muchos años y es lo que ha hecho posible que Volkswagen se consolidase en Navarra", ha apuntado.

De esta forma, ha reivindicado que "no puede haber otros criterios a la hora de adjudicar el número de vehículos a fabricar". "No puede haber cuestiones políticas que interfieran, otro tipo de interés. Lo que pedimos, lo que pide el comité de empresa, es limpieza en la toma de decisión, transparencia, y que se haga con datos objetivos, no con cuestiones políticas o intereses determinados", ha incidido.

En respuesta a si el hecho de posponer un año la planificación beneficia o perjudica a Navarra, Esparza ha considerado que "todo lo que sea posponer decisiones no es algo bueno", si bien ha reconocido que comprende que las empresas no siempre "pueden hacer lo que quieran". "No sé si nos viene mal o nos viene bien. Lo que sé es que aquí se está trabajando muy bien, que hay una empresa que es superproductiva, de las más productivas del grupo, de las más competitivas, y que hay un comité de empresa que ha salido en bloque a defender los puestos de trabajo", ha subrayado.

Por todo ello, ha señalado que "no puede ser que las decisiones se tomen en otros ámbitos", sino que han de producirse "aquí". "El Gobierno de Navarra tiene que defender eso, y espero que el Gobierno de España no tenga ningún otro tipo de interés porque sería total y absolutamente reprochable. Con el empleo no se puede jugar, ni con el futuro de la gente", ha reivindicado.