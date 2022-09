AFAPNA recurre las tasas de "examen" para la estabilización del empleo

recurso de alzada frente a la resolución por la que se aprueban los procedimientos de ingreso, por concurso de méritos, en diferentes puestos de la administración por considerar que las tasas de “examen” que aparecen recogidas son "abusivas" y "conculcan" el derecho al acceso al empleo público. El sindicato AFAPNA ha presentado unfrente a la resolución por la que se aprueban lospor considerar que lasque aparecen recogidas son "" y "conculcan" el derecho al acceso al empleo público.

AFAPNA recuerda en un comunicado que en la Administración "no se pueden poner tasas ni tributos que no estén amparados en la ley" y en este caso, a su juicio, "se trata de procesos donde no se realizan exámenes" sino que "únicamente se valora la aportación de los méritos presentados".

Por eso el sindicato subraya que "no puede permitir que el Gobierno de Navarra abuse así de quienes quieren participar en el proceso de estabilización" cuando "la ciudadanía tiene derecho a presentarse a tantos puestos de estabilización como su titulación se lo permita" y "las tasas no pueden entenderse más que una merma al derecho de acceso a la función pública y por tanto una conculcación de un derecho fundamental".

"Esta medida solo muestra un carácter totalmente recaudatorio, que nada tiene que ver con el derecho constitucional de acceso al empleo público", afirma, y añade que la situación "se agrava" en la actual situación, con una subida del IPC "desmedida en comparación con los salarios", lo que unido a este tipo de tasas hará que "muchos y muchas aspirantes se queden a las puertas de las plazas que les correspondían por la mala praxis de la administración".

Por ello pide al Gobierno que "termine con este nuevo abuso para quienes quieren acceder a ser personal de las Administración Pública, y se replantee dichas tasas que, en todo momento, atentan contra la naturaleza de una “tasa pública”.