Fiestas de Navarra 2022: hoy 4 de septiembre Berriozar, Lumbier, Elía...

Ablitas

Día de los Ranchos. Charanga del día: El Tablón. Ganadería: José Antonio Antón. 8 h I Encierro Matutino desde La Vicera. A continuación, vacas en la Plaza hasta las 9 de la mañana. Durante las vacas en la Plaza, habrá reparto de churros con chocolate. 12 h Los Txistularis de Ablitas acompañarán con su música el “rato del vermú” por los bares de la localidad. 12 a 13 h: Desencajonamiento y prueba de vaquillas en la Plaza de los Fueros. 13 h La Charanga acompañará con su música el “rato del vermú” por los bares de la localidad. 14 h En la Calle Mayor, Concurso de Calderetes. 1º Trofeo y 150 euros; 2º Trofeo y 100 euros; 3º Trofeo y 50 euros. 18 a 20.30 h: Vaquillas en la Plaza. Al finalizar las vaquillas se gratificará al aficionado que haya realizado la mejor faena. 18 a 20.30 h Vaquillas en la c/ Iglesia y c/ San Antón. Encierro desde la Vicera a la Plaza y vuelta para finalizar (Vicera-Plaza-Vicera). 20.30 h Después del encierro, la Charanga iniciará el recorrido por la c/ Iglesia hasta la Vicera, desde donde se realizará la salida del Toro de Fuego hasta la Plaza de los Fueros.

Aós

10:15 Misa en honor al patrón San Esteban.12 h Pasacalles con la Comparsa De Gigantes de Aoiz. 13 h Final Campeonatos de Mus y Futbolín. 13:15 h Dantzaris Txikis de Aoiz. 17:30 XLI Campeonato de Tiro a la Calva de Adultos e Infantil. 18 h Juegos Infantiles con Hinchable y Cama Elástica. 19:30 h Entrega de Trofeos, Sorteo del Jamón y Pobre de Mí.

Artica

Prefiestas. 10:30 h V Carrera Popular de Artica (Korrekolaris de Artica). Plaza Central de Artica (Mª Dominguez). 10:30 h Niños. 12 h Adultos. 12-13:30 h Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Artica con las Comparsas Txikis de Noáin, Berriosuso y Leitza. 16-20 h Tobogán Gigante deslizante que termina en piscina de agua. 17 h Campeonato de Mus. 20:30-22 h Concierto Raúl Vital. Presentación del disco ‘Desvelos y contraindicaciones’.

Arróniz

13:30 h En la plaza, primera descarga de Bombas Japonesas. 14 h En la fuente, actuación del Trio Tal Kial. 18:30 h Por el recorrido de costumbre, sensacional Encierro del ganado bravo. (Ganadería Pedro Domínguez de Funes). 19:30 h En la plaza, Vaquillas: suelta, toreo, quiebros, recortes… La Charanga ambientará la tarde. Al comienzo de la capea se entregará al propietario de la ganadería el trofeo que le acredita como ‘Mejor Ganadería del año 2019’ (últimas fiestas). 20:30 h En la fuente, continuación de la Disco Móvil. 21:30 h Carreras a toda máquina delante de un auténtico Torico de Fuego.

Ayegui-Abadejada.

12 h Pasacalles con la Txaranga Zuloandia. 11 a 12:30 h Castillo hinchable en el Rebote para los más peques. 11:30 h Taberna organizada por Club Raqueta Montejurra en la plaza de los Fueros. 12 h Fiesta de la espuma en el Rebote. 13 a 14:30 h Espectáculo con el grupo Los Tenampas y Su Mariachi. 17 h Magníficos partidos de Pelota (Benjamines y profesionales): 1er partido: Ioar Pascual-Aritz Garces vs Luka Balerdi-Raul Yanci (Benjamines). 2º partido: Elizalde-Irusta vs Uribe-Bergera. (Profesionales). 3er partido: Retegui BI-Aldave vs Etxebarria II-Ladis Galarza (Profesional estelar). Entrada gratuita. Partidos retransmitidos por TV. 18:45 h Comienzo Concurso de Calderetes y Ajoarrieros.19 h Música y disfraces infantiles con D.J Javivi Max. 19:30 a 21:30 h Disfraces con regalos para los más pequeños de Ayegui. 21:30 h Cuarto y último Toro de Fuego en la plaza Baja Navarra. 22 h Cena de calderetes y ajoarriero. 23:00 Monólogo con Aroa Berrozpe. 00:00 h DJ Javivi Max.

Beriáin-Casco Nuevo

11 a 14 h Hinchables en Plaza Sierra del Perdón. 12 h Salida de la Comparsa. 13 h Vermut MusicaL con la actuación de Komando Funk frente al Bar piscinas. 14:30 h Pochada Popular con sobremesa musical a cargo del Dúo Imperial. 16 h Torneo Mus en Bar Piscinas. 16 a 18 h Hinchables en Plaza Sierra del Perdón. 17:30 h Actuación de Chuchin Ibañez & Garibaldi Band Taldea. 18 h Chocolatada en el local de Amas de Casa. 19 h Baile de Tarde con KRV DJ. 21:45 h Toro de Fuego. 22 h Traca de Fin de Fiestas.

Berriozar

11 h Comparsa de Gigantes y Cabezudos. Salida desde Parque Lantzeluze 11:30 h Castillos Hinchables. Plaza Donantes (en caso de mal tiempo, en la Pista cubierta del Instituto). 12 h Suelta de Vaquillas. Calle San Agustín. 13 h Concierto de la Banda de Música “Doinua” de Berriozar. Plaza San Esteban. 14:30 h Calderetes. Paseo Basoa 17 h Suelta de Vaquillas. Calle San Agustín. Castillos Hinchables. Plaza Donantes (en caso de mal tiempo se realizará en la Pista cubierta del Instituto). Toricos de Ruedas. C/ San Agustín 19 h Actividad Musical: Corleone’s. Parque Ilargi. Jotas con Voces Riberas. Plaza San Esteban. 20 h Verbena. Orquesta Yatagan. Plaza Eguzki. 21:45 h Bailes Populares con los Gaiteros de Berriozar. Plaza Eguzki. 22 h Toro de Fuego. Paseo Basoa. 22:30 h Batería Luminosa y Traca Fin de Fiestas. Paseo Basoa.

Caparroso

10 h Almuerzo Txistorra en la trasera del Ayuntamiento, repartido por el Club Deportivo Azkarrena. 1,50 €. 10:30 h Concentración Gigantes por las calles del pueblo para celebrar el 31 aniversario de la Comparsa de Gigantes de Caparroso. 13 a 14 h En la zona de bares concierto con la charanga Strapalucio. 17:30 h Subida desde la zona de bares hasta la plaza con la charanga Strapalucio. 18 h Encierro de Reses Bravas desde La Cabrería, a cargo de la ganadería Javier Taixe. 19:15 h Capea de Ganado Bravo en la plaza. Premio al mejor recortador de la tarde, 150 €. 20:30 h Batukada con K-Boom. Saldrá desde la plaza y hará un recorrido por las calles de Caparroso. 21:30 a 22:30 h Concierto con la orquesta Diamante Show, en la zona de bares. 00:00 h Sesión de Baile con orquesta Diamante Show, en zona de bares.

Cascante

8:30 h Alegres dianas por las calles de nuestra ciudad. Amenizadas por los Gaiteros de Cascante. 9 h Encierro de Toros de la ganadería J. Baigorri “El Pincha” de Lodosa. Recorrido corrales de la Victoria a Plaza de Toros. A continuación suelta de reses bravas en la calle, recorrido corrales de la Victoria a Plaza de los Fueros. Habrá reparto de magdalenas y mistela. 12 h Solemne Eucaristía en la parroquia de la Asunción en honor al Santísimo Cristo de la Columna, con asistencia de la Corporación. 12 h Desfile de la comparsa de Gigantes con los Gaiteros. 12:45 h Solemne Procesión en honor al Santísimo Cristo de la Columna. Salida en procesión desde la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción del Santo Cristo de la Columna, acompañado por la Corporación municipal, la Banda Municipal de Música de Cascante, los Gaiteros de Cascante y la Comparsa de Gigantes. Recorrido: Plaza de los Fueros, Plaza del Obispo, Calle Martín Cereceda, Calle Guelbenzu, Calle Romero, Calle Tras la Iglesia y Plaza de los Fueros. 13:30 h Despedida de la Comparsa de los Gigantes con los Gaiteros. 17 h Espectáculo infantil en el Frontón Municipal ‘Musical familiar sobre patines’. 18 h En la Plaza de los Toros Concurso de Cortes artísticos con Toros de la Ganadería Fran Murillo. 20:15 h Encierro de reses bravas de la ganadería J. Baigorri “El Pincha” de Lodosa. La Bajadica y recorrido antiguo Calle de la Victoria a Plaza de los Fueros. A continuación, Toro de Fuego infantil. 21:45 h Bailes regionales con los gaiteros en la Plaza de los Fueros. 22:30 h Pobre de mí y despedida desde nuestra Plaza de los Fueros con la Txaranga Udekasi. Nota: RetroarcadE. Casa de Cultura. 12 a 14 y 18 a 00:00 h.

Cintruénigo

Prefiestas. 17,30 h Partido De Fútbol correspondiente a la 1ª jornada de 2ª RFEF entre el C.A. Cirbonero y SD Gernika Club. En el Campo de Fútbol San Juan. 22 h Concierto de la Coral Virgen de la Paz, en Los Paseos. 23,30 h Bajada de la Banda De Música desde Los Paseos hasta el Ayuntamiento.

Cizur Menor

11 h Celebración de la Eucaristía. Iglesia Parroquial. 14.30 h Comida popular autogestionada. Frontón. 16:30 h Concierto y bailes Mariachi grupo internacional Los Viajeros. Escenario explanada del frontón. 18 h Campeonato relámpago de mus. Frontón. 18 h Animación infantil: Karts a motor. Plaza Obradoiro. 19-19:30 Fiesta de la espuma. Explanada junto al frontón. 19:30 a 22 h Disco Music. Plaza Baltxarran. 22 h Toro de fuego. Plaza Baltxarran.

Elía

11:30 h Bandeo de campanas. 12:15 Misa. h 13:15 h Concierto Coral Valle de Egüés. 14:30 h Aperitivo popular.

Etxeberri Arakil

11:30 h Pilota partiduak/ Partidos de pelota. 14:30 h Bazkari herrikoia eta gazta jokoa/ Comida popular y juego del queso. Jarraian, bazkalondoa BIZKAlrekin/ A continuación, sobremesa con BIZKAI. 19:30 h Korri, harrapatzen zaitudala!/ Corre que te pill@!. Etxeberriko txistulariek eta kilikiek alaituta/ Acompañados de txistularis y kilikis de Etxeberri. 20 h Txokolatada/ Chocolatada. 20:15 h Urdaiazpiko, gazta eta kamiseten zozketa/ Sorteo de jamón, queso y camisetas. 21 h Gaixoa ni/ Pobre de mí.

Eugi

13:30 h Aperitivo en la plaza amenizado por el grupo Broken Brothers Bass Band. 17 h Campeonato de Pintxazo en el Hostal Etxeberri.18 h Actuación de Eugiko Dantza Taldea, en el frontón 19:30 a 21 h Baile en la plaza a cargo de mariachis Los Tenampas. En el descanso se darán los premios de disfraces, concurso ornamentación floral y concurso de dibujo. 21:30-23:30 h Ronda copera amenizada por el acordeonista Xavi Alla.

Fontellas

10:30 h Almuerzo Popular, amenizado por los Txistus de Tudela. 12:30 h.Lunch organizado por la Asociación de Jubilados Fuente Lizar en su sede. 13 h. Encierro de reses bravas por el recorrido habitual. 18 h Parque Infantil, en la calle Norte. 18:30 h. Vacas en la plaza. A continuación, Encierro (finalizará a las 20:30 h). 20:30 h. Toro de Fuego por el recorrido habitual. Y a continuación, Pobre de Mí. Comenzará en la plaza del Ayuntamiento y llegará a la carpa. 21:30 h Cena Popular en la carpa. Se repartirá pan, vasos y bebida.

Lumbier

Día del Niño. 8 h Dianas por las calles de Lumbier con Ilunberriko Txaranga. 9 h Recorrido de los Gaiteros de Lumbier por las calles de la localidad. 10 h Concurso de Tiro al Plato, en Saso Miranda. 11.30 h Desfile de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, acompañados de los Gaiteros de Lumbier. 12.30 h Disparo del Cohete a cargo del Alcalde Txiki.12.30 a 14.30 h y 17 a 19 h Parque Infantil en el patio del C.P. San Juan. 12.45 h Desfile de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, acompañados de los Gaiteros de Lumbier, hacia la Iglesia de la Asunción, para la realización del Saludo Txiki a San Ramón. 13 h Ronda Jotera a cargo del grupo Alegría Ribera, por los bares de Lumbier. 14 h Txaranga por las calles de la Villa. 14.30 h Despedida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, en Las Arcadas. 18.30 a 20.30 h Encierro con reses bravas de la Ganadería Domínguez, por la calle Mayor Dominguez. 20.30 h Txaranga por las calles de la Villa. 22 h Torico de Fuego y Baile de la Era, con los Gaiteros de Lumbier. 00.00 h Pobre de MÍ, desde el Balcón de la Casa Consistorial.

Milagro-El Patrón

7 h Aurora. 10:30 h Pasacalles de la Banda Municipal de Milagro. 11 h Recepción de autoridades en la Casa Consistorial y salida de la Corporación para la Procesión y Misa, acompañados por los quintos de 2002, 2003, 2004, 1974, 1975, 1976, 1960, 1961 y 1962, del Ayuntamiento Chiqui y representantes de la Juventud, comparsa de gigantes y Banda Municipal de Música. 11:30 h Procesión en honor a San Blas. A continuación, solemne Misa con la Agrupación Sol Mayor. 13 h XXX degustación de vinos rosados de Navarra con aperitivo en el Pabellón La Cereza. 17:30 h Espectáculo infantil con Jolgorio Mix en el patio de Spacium. 19 h Traída de vacas desde la calle Dos de Mayo y encierro por el recorrido de costumbre hasta las 20:30 h con la ganadería de Jesús Ferrer. 20:30 h Toro de fuego. 21:30-22:30 h Batucada del escenario de las verbenas hasta el Pabellón La Cereza. 00:00 h Verbena con la Orquesta Pasarela.

Ochagavía

Día del Niño/a. 9 h. Dianas con Zalaparta.10.30 h Desayuno del Ayuntamiento txiki por cortesía de Orialde. 11.15 h. Entrega de la Vara de alcaldía.11.30 h. Entrega del pañuelo a l@s txikis del pueblo en el Kiosko de la plaza. 12 h. Chupinazo Txiki con los gaiteros, gigantes y más sorpresas. 13 h. Danzantes Txikis en la plaza. 17.30 h. Encierro Txiki y juegos infantiles.18 h. Festival de Pelota. Etxekolonea y Mujica - Etxebeste y Larramendi. Xala y Azanza - Mendizabal y Alduntzin. 20 h. Puro Relajo. Bingo en el descanso. 21.30 h. Jauzis. 00.00 h. Baile con Edelweis.

Peralta

Día de la Virgen de Nieva. 6 h. Aurora en honor a Nuestra Señora la Virgen de Nieva 7:30 h. Encierrillo. 8 h. Dianas con la charanga Forris. 9 h. Encierro de novillos-toros de la ganadería Sobral de Beja (Portugal). 12 h. Procesión en honor a Nuestra Señora la Virgen de Nieva con la participación del Ayuntamiento de Peralta, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, acompañados de gaiteros, joteros, Banda de Música El Pretil. A continuación, Misa solemne. 13 h. Apartado de los novillos que se lidiarán por la tarde 17:30 h. Salida de mulillas desde la plaza principal hasta la plaza de toros. 18 h. Primera novillada de la feria con novillos de la ganadería “Sobral” de Beja (Portugal) para los novilleros: Francisco Expósito, Arturo Gilio y Marcos Linares. A continuación, salida de las peñas con la charanga Forris. 18:30 h. Fiesta Hawaiana, organizada por la asociación juvenil Azkoiengo gazteria en la carpa municipal. 20 h. Maese Villarejo y “Gorgorito” en la plaza de los Fueros. 20 a 23 h. Game Truck, camión con simuladores, Wii, PS4, etc. y capacidad para 20 jugadores simultáneos para los más jóvenes. 21 h. Música en la plaza principal con la orquesta Jamaica Show. 21:30 h. Torico de fuego por la calle Irurzun. 22:15 h. Baile de la Era en la carpa municipal organizado por la asociación juvenil Azkoiengo Gazteria. 00:30 h. Verbena en la plaza principal con la orquesta Jamaica Show.