Esparza: “Chivite se ha plegado a Madrid y Bilbao, y yo no lo haré”

El presidente de UPN Javier Esparza, afirmó este viernes que el partido que dirige toma las decisiones "en Navarra, en total libertad" y pensando en la Comunidad foral y los navarros. "No queremos el café con leche para todos que se quiere impulsar desde Madrid y tampoco que se nos trate como la cuarta provincia del País Vasco, porque no lo somos". "Nos oponemos a ser tutelados desde Madrid o desde Bilbao" dijo, al tiempo que añadió que "María Chivite, desgraciadamente, se ha plegado a ambos" y él no se plegará "a ninguno".

Esparza realizó estas afirmaciones en el acto de apertura del curso político de UPN que se celebró en Cadreita y al que acudieron alrededor de 350 personas, entre cargos públicos y afiliados.

En su intervención, el presidente regionalista, se refirió a la coalición NA + sin aclarar su futuro. “El PP hizo pública su posición de forma unilateral hace unas semanas a través de una entrevista en un periódico. Quiere que sus siglas aparezcan en las papeletas y con eso finiquitan NA+. Al mismo tiempo, no descartan un acuerdo con UPN. Por su parte, Ciudadanos piensa que NA+ debe continuar”, señaló, insistiendo en que a UPN “nadie nos va a marcar el paso”. En este sentido, dijo que en las próximas semanas se reunirán con PP y Ciudadanos “y veremos a dónde nos llevan esas conversaciones”. “Decidiremos lo que creamos que es mejor para que EH Bildu no tenga nada que decir en el próximo Gobierno de Navarra, y eso pasa porque el gobierno lo presida UPN”.

"HARTAZGO" CON EL GOBIERNO

Esparza insistió en que el objetivo del partido que dirige es volver a gobernar Navarra tras las próximas elecciones, “y lo vamos a conseguir”. Abogó por liderar un proyecto político propio para la Comunidad foral, “sin ataduras, desde, por y para Navarra”.

Añadió que los ciudadanos quieren que les gobiernen partidos “fuertes y de fiar, como UPN” y no otros, en referencia al PSN, “que dicen que no van a pactar con Bildu” para luego hacerlo. Y afirmó que también aspira a “aglutinar” a una gran mayoría social en un proyecto abierto a todos, “también a los socialistas moderados que no quieren más pactos con Bildu, esos votantes socialistas que se han sentido engañados por Chivite y no entienden por qué no ha querido rectificar, aceptar nuestra mano tendida y separarse de la izquierda abertzale”.

Consideró que nadie podrá decir a los regionalistas “que no hemos actuado en esta legislatura con tremenda generosidad, tanto para la conformación en su momento de NA+ como en la mano que tendí a Chivite, mano que ella despreció y mordió”, expuso. Indicó que “se nota que hay un enorme hartazgo” de los gobiernos de Chivite y Pedro Sánchez, “que tienen la credibilidad por los suelos, que piden sacrificios a los ciudadanos pero que siguen con sus dispendios y sus macroestructuras de cargos elegidos a dedo y que han sido incapaces de ajustarse el cinturón”.

BLANCA ALDANONDO

Dijo que “el cambio de ciclo y la fuerza imparable del centro derecha que se está viendo en otras comunidades ha llegado a Navarra”, y que muestra de ello es “el nerviosismo mostrado por las formaciones políticas que gobiernan”.

Esparza también agradeció la labor de alcaldes y ediles regionalistas, quienes en una legislatura “con una pandemia y ahora una crisis económica”, han sabido “estar a la altura”, tomando decisiones valientes y defendiendo a sus pueblos y ciudades “ante los ataques injustos en muchas ocasiones de un gobierno, el de Navarra, sectario y excluyente que solo se ha preocupado de defender a los suyos”. “Nunca antes los Ayuntamientos se han sentido tan ninguneados, tan poco escuchados, tan abandonados. Y más si son de UPN o de NA+”, comentó.