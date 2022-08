Gimeno (PSN): "Hubiésemos necesitado un mayor apoyo por parte de algunos socios"

lo afronta con "enorme ilusión", ya que será el primero de la legislatura que no contará con medidas covid. Es cuestión de una semana que comience el curso escolar y el consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno , ya que será el primero de la legislatura que no contará con medidas covid.

Una legislatura que va llegando a su fin y que, a falta de todavía varios meses para las elecciones forales, va posicionando a los grupos políticos en todos los ámbitos, también el educativo, donde los dos principales socios de Gobierno han tenido sus más y sus menos, algo que el consejero no tiene problema en reconocer, pero que reprocha a Geroa Bai.

A falta de pocos días para el inicio del curso escolar, la noticia es la vuelta a la normalidad prepandémica.

Las circunstancias favorecen volver a la normalidad. Normalidad que ha sido progresiva y que ahora se consolida. Nos genera una enorme ilusión porque este será el primer curso desde que comenzó la legislatura en el que no incida la pandemia. Todos los cursos han tenido la dificultad que puede tener un departamento como el de Educación, de mucha pluralidad, de mucha piel fina, con mucha diversidad y sensibilidades y se ha añadido la gestión de los protocolos de contingencia lo cual ha sido un trabajo arduo.

Quiero destacar que la Comunidad Foral fue la única que tuvo presencialidad en todas las etapas y niveles desde que volvió la actividad. Me siento muy orgulloso del sistema educativo. Con respecto al resto de comunidades autónomas, mucho orgullo.

P.- La normalidad sanitaria no significa que vaya a ser un inicio de curso tranquilo para el consejero, con temas encima de la mesa como el de las escuelas infantiles.

R.- El comienzo de curso lo planteamos en el máximo rigor profesional, las cuestiones políticas no son algo que controlemos. El Gobierno de Navarra ha trasladado los mayores éxitos en el ciclo de Educación Infantil: actualizamos los módulos que estaban sin actualizar desde 2012, actualizamos el salario del personal de limpieza al Salario Mínimo Interprofesional, hemos trasladado las escuelas de Derechos Sociales a Educación, hicimos dos aportaciones extraordinarias de un 1.365.000 euros y de 1.414.000 en los dos últimos cursos.

Por la vía de los hechos, este Gobierno es el que más ha progresado en el ciclo de 0 a 3 años. En ese sentido, entiendo que ha habido una inacción de ejecutivos anteriores absolutamente palmaria, no hay más que revisar las actuaciones y compararlas. Obviamente, no ha habido esa capacidad reivindicativa con otros gobiernos que no han avanzado lo más mínimo y este Gobierno siendo el que más ha avanzado, ha sido el más contestado por determinados sectores.

¿Ha tenido contacto con la Plataforma 0-3 desde que se aprobaron los 4,3 millones de financiación?

Hay un contacto previsto el 7 de septiembre. Espero que el contexto sea más tónico, más constructivo y que esté alejado de descalificaciones y maximalismos verbales que no creo que ayuden, sobre todo para un Gobierno que ha apostado por el ciclo 0-3. Es un honor ser consejero de Educación, pero uno no entiende porque no se ha contestado así a gobiernos anteriores.

¿Se refiere al gobierno anterior?

Al Gobierno anterior y al Gobierno de UPN que fue el que creó el decreto foral que establecía la LOE. En el 2012 incumplió su propio decreto, en 2015 también, elaboraron otro que rebajaba las exigencias del Gobierno, que se ponía y se quitaba exigencias y también se modificó en 2016.

Después de esta mejora salarial, ¿cuál es el siguiente paso?

La apuesta de Educación para los presupuestos de 2023 va a ser muy relevante en el ciclo de 0-3. En el calendario de mejoras salariales, vamos a introducir tres complementos que adecuarían el salario de cualquier educadora infantil de una administración local con las educadoras de las escuelas del Gobierno de Navarra, esa es la hoja de ruta y es lo que esperamos culminar para que la próxima resolución recoja esto, y en el marco de la legislatura, cuando finalice, se publique otra que recoja esa mejora en todos los términos.

La idea no es cargar a las administraciones locales con más coste, sino que se recalcule el módulo para que a la hora de financiarlos, los Ayuntamientos no paguen más. Trabajamos técnicamente en este escenario con Hacienda.

¿Cuánto va a suponer para Educación?

No hemos cuantificado todavía porque teníamos que recalificar. Hemos incrementado en lo que va de legislatura un 27 % el presupuesto para el ciclo de Infantil, así que no me hablen de apuestas, que no me digan que no hay un trabajo arduo, se está siendo tremendamente injusto con este departamento.

Navarra Suma ha presentado una proposición de ley foral en este sentido, ¿puede contar con apoyos?

Lo responsable es trabajar en el seno del Gobierno para que el proyecto de presupuestos tenga todos los hitos que cada grupo considere oportunos.

¿Puede suponer que el Parlamento tome la delantera a los planes del Ejecutivo?

El departamento ya tiene un compromiso y tomó la delantera en 2022. La proposición lo único que altera son los tiempos, no va más allá de la hoja de ruta del Gobierno. Anticiparía con efectos retroactivos al 1 de septiembre, algo que crearía tensiones presupuestarias. Es una cuestión del Parlamento, pero no entendería tampoco que estando diseñado un plan de trabajo con proyección presupuestaria, se alterara una cuestión que el Gobierno pactó. Lo contrario no lo entendería, pero no es algo que dependa de mí.

¿Lo considera un tanto electoral?

Tirar cañonazos con pólvora ajena no lo entiendo. UPN ha gobernado durante muchos años y no he visto yo mucha consideración educativa del ciclo de educación infantil.

Otra de las novedades es que Navarra Suma y Geroa Bai han blindado al profesorado de Religión. ¿Cuál va a ser su función ahora que tienen menos horas lectivas?

Tenemos 755 sesiones de excedente. El nuevo curriculum entra en los cursos impares, en este momento, teniendo en cuenta la reducción de curriculum, sobran profesores. De hecho me han hablado de 6 docentes sin carga lectiva alguna. El encargo del consejero a la Dirección General de Educación es que traslade a los centros unas orientaciones para capitalizar, dinamizar y canalizar el trabajo que puede realizar este profesorado. Sí que les vamos a trasladar lo que no pueden hacer que es dar clases de otra materia, solo pueden dar clases de Religión.

Una idea es que puedan asumir las guardias, sería una forma de rentabilizar los recursos personales puesto que el profesorado podría dedicarse a otras cuestiones. Vamos a ver, tenemos unos días y trasladaremos a los equipos directivos las orientaciones.

¿Cuánto le cuesta esta ley a Educación?

Calculamos que 1.365.000 euros, pero hay que tener en cuenta que este año nos cuesta la mitad, el año que viene será el doble porque entrará el currículum en toda su extensión.

Esta ley fue apoyada por sus socios de Geroa Bai, ¿cómo está la relación con su principal socio?

Yo tengo mucho trabajo y me dedico a sacar adelante el acuerdo programático. Las relaciones con Geroa Bai están bien, otra cuestión es las circunstancias que hay. Si se acuerda reducir al mínimo legal las clases de Religión, no entiendo que luego se tenga que hacer una foto fija, en el hilo político, pero eso no lo tengo que explicar yo. Nosotros tenemos pleno respeto al Parlamento, lo que hacemos es cumplir lo que nos traslada. Estoy de acuerdo con la presidenta en que las relaciones son buenas con los socios de gobierno.

Reconocerá que en Educación es donde más discrepancias se han dado.

No es ni noticia ni novedad. Este departamento ha tenido que manejarse en un contexto político contrario por parte de algunos socios. Nosotros gobernamos tal como vienen las circunstancias. Creo que hubiésemos necesitado un mayor apoyo, conformar una cohesión mayor, pero esto lo han visto todos los ciudadanos.

¿Qué espera de los últimos meses de legislatura en este sentido?

Yo me preocupo de lo que es mi trabajo, no me preocupo por lo que puede ocurrir. No es un tema en el que yo esté. Quiero que comience con toda la normalidad el nuevo curso, en eso estamos.