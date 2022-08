La Plataforma 0-3 Navarra reanudará las movilizaciones sin descartar la huelga

La Plataforma 0-3 Navarra reanudará las movilizaciones de los “jueves amarillos” en demanda de mejoras en las condiciones laborales de las plantillas de las escuelas infantiles públicas, ha anunciado este lunes su portavoz, Eider Garde, que añade que la opción de la huelga está “encima de la mesa”. “Su activación dependerá de las propuestas que incluya el Gobierno de Navarra en el proyecto de presupuestos para 2023”, ha señalado. Las educadores esperan conocer estos detalles en la reunión del órgano de coordinación convocada para el 7 de septiembre.

Miembros de la plataforma mantuvieron el pasado fin de semana un encuentro para analizar el comienzo de curso y las declaraciones del consejero de Educación, Carlos Gimeno, que la semana pasada afirmó que “la sociedad no entendería” que se reanudara la huelga. “La sociedad no entendería que nos quedáramos de brazos cruzados ante una situación en la que parece que se nos está dando mucho cuando no es así”, ha respondido la portavoz de la plataforma.

acuerdo de legislatura de equiparación salarial a las escuelas del Gobierno de Navarra", ha afirmado Garde. El nuevo curso ha incluido mejoras en las tablas salariales, que las educadoras consideran insuficientes. "No llegan al compromiso del acuerdo de legislatura de equiparación salarial a las escuelas del Gobierno de Navarra", ha afirmado Garde.

La plataforma también insuficientes los refuerzos de plantilla tras poner fin a las contrataciones Covid. “Son 55 nuevas contrataciones a media jornada para 103 escuelas. Los centros de 1 o 2 unidades no van a recibir ningún tipo de apoyo”, explicó la portavoz.

La plataforma también ha denunciado que las siete escuelas del Gobierno de Navarra que han pasado a depender de Educación han aumentado sus ratios y “empeorado las condiciones laborales”. También han criticado que la nueva escuela de Lezkairu construida por el Ayuntamiento de Pamplona “es un edificio muy bonito pero carece de materiales educativos”.