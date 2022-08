Las escuelas infantiles de Pamplona, fotograma a fotograma

Se han convertido en esos espacios que generan un provechoso balón de oxígeno. Escuelas infantiles que mejoran, que amplían sus instalaciones, que cambian sus metodologías, que generan puestos de trabajo y, como objetivo principal, que ofrecen a las familias una manera de organizarse ante las complicadas exigencias laborales. Conciliar es palabra clave en un pulso que no termina de remediar las necesidades de unos y otros.

Dado que la vida cambia y que quienes escogen estos centros demandan una educación de calidad cada vez con más ahínco, a los responsables de los organismos autónomos no les queda otra que reinventarse. Y es que, por citar un ejemplo, las plazas a jornada completa en estas primeras etapas escolares son mucho más solicitadas que las de menor estancia. Quedarse a comer y a echar la siesta forma parte de ese tiempo extra para que padres y madres cumplan su horario antes de recoger a los más pequeños.

NUEVAS INCORPORACIONES

Pero, ¿qué es lo que realmente quieren las familias? Echando un vistazo a la configuración de este curso recién iniciado en las escuelas infantiles de Pamplona (ciclo 0-3 años) queda bastante claro el escenario que se plantea. Doce centros educativos con 1.053 matriculaciones, de las que 687 se enfrentan a las aulas por primera vez desde el pasado 16 de agosto. En plena adaptación, las cifras indican una tendencia. Con la nueva escuela infantil de Lezkairu en marcha y la reapertura de Mendebaldea (en obras el curso pasado para adaptarla a la normativa vigente), la ciudad cuenta con 266 profesionales entre educadoras, psicólogas, figuras de trabajo social, personal de cocina, limpieza, oficinas y las correspondientes direcciones de cada uno de los centros.

También merece la pena recordar que, por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Pamplona mantiene la gratuidad en la escolarización. Es decir, las familias únicamente deben abonar el comedor en las plazas de jornada completa en función del nivel de renta. Y a pesar de que el curso ya ha comenzado, todavía quedan 16 plazas a disposición de nuevos alumnos. Eso sí, todas en la modalidad de media jornada.

CLAVES

Donibane

Matriculados 102

Antiguos alumnos 31

Nuevas matriculaciones 71



Mendebaldea

Matriculados 82

Antiguos alumnos 17

Nuevas matriculaciones 65



Printzearen Harresi

Matriculados 102

Antiguos alumnos 38

Nuevas matriculaciones 64



Mendillorri

Matriculados 102

Antiguos alumnos 36

Nuevas matriculaciones 66



Goiz Eder

Matriculados 96

Antiguos alumnos 35

Nuevas matriculaciones 61



Haurtzaro

Matriculados 82

Antiguos alumnos 35

Nuevas matriculaciones 47



Izartegi

Matriculados 82

Antiguos alumnos 40

Nuevas matriculaciones 42



Lezkairu

Matriculados 110

Antiguos alumnos 19

Nuevas matriculaciones 91



Hello Egusenti

Matriculados 58

Antiguos alumnos 29

Nuevas matriculaciones 29



Hello Buztintxuri

Matriculados 86

Antiguos alumnos 39

Nuevas matriculaciones 47



Hello Azpilagaña

Matriculados 118

Antiguos alumnos 46

Nuevas matriculaciones 72



José María Huarte

Matriculados 33

Antiguos alumnos 1

Nuevas matriculaciones 32



16 Plazas libres que se reparten entre las 5 de Hello Azpilagaña y otras 11 en José María Huarte. Todas a media jornada



Menores por modelo

Castellano 102 plazas 36,4%

Castellano con inglés 410 plazas 38,9%

Euskera 130 plazas 12,3%

Euskera con inglés 129 plazas 12,2%



1.069 Plazas ofertadas Aunque el número de matrículas es de 1.053, hay 11 menores más que acceden a la red educativa dentro de la vía de apoyo a la diversidad y la inclusión.



Jornada completa: 952



Media jornada: 101