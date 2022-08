“Quien no se esté hoy reciclando, puede tener mañana un problema vital”

“El SNE-NL ha logrado un equilibrio entre la planificación formativa y la flexibilidad necesaria en una época tan cambiante”, así resume Carlos Adín, director del Servicio de Desarrollo de Competencias Profesionales del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare (SNE-NL), el modo de trabajar de este organismo público.

Está reconocida como la entidad que vela más por el futuro de los desempleados, sobre todo de los más vulnerables, a los que destina el 70% de su presupuesto. No obstante, en los últimos años ha incorporado con fuerza y con una estrategia compartida con representantes empresariales y de los trabajadores formación en, por y para la empresa, tanto de directivos como de trabajadores y de su futura cantera.

Puedes consultar la extensa oferta formativa del SNE-NL, con 376 cursos abiertos, en formacion.navarra.es

¿Qué papel juega el SNE-NL en la formación para el empleo?

El SNE-NL sale al rescate de lo que la Universidad o la FP no logra, no porque no lo haga bien, sino por volumen o por adaptaciones para puestos emergentes. El SNE-NL ha estado, está y estará para dar soluciones más puntuales. Atendemos también la formación de directivos y apostamos con ellos para generar espacios de encuentro y que la conciencia del directivo sobre formación arrastre a su equipo.

¿Cómo ha ido cambiando el mundo y Navarra en este aspecto?

El SNE-NL se ha dado cuenta casi antes incluso que muchas empresas de que estamos en una nueva época. Es la época de la formación, lo ha sido siempre pero ahora más. Quien no se esté hoy reciclando, mañana puede tener un problema vital. Reciclarse es mucho más que ir a cursos, es que te cambie el chip y veas que necesitas formarte.

¿Cómo es a grandes rasgos la oferta formativa del SNE-NL?

Va dirigida a directivos, ocupados y desempleados. Contamos con programas para resolver la problemática de un sector, de un conjunto de personas o de una zona. Ya no sólo tenemos formación, ofrecemos formación con acompañamiento, financiación para un contrato en alternancia…

El gran mensaje es: la formación para el empleo que haga la Universidad, la FP o el SNE-NL es clave, pero más clave es que seas consciente de que si hoy no estás en formación debes activarte, ponerte un horario para leer, documentarte, preguntar... No se trata sólo de apuntarse a un curso. Descubre en qué eres fuerte, qué te gustaría ser, qué mejorar y ponte en marcha.

¿Se están priorizado algunas competencias profesionales?

Estamos priorizando todo lo relativo a competencias digitales, tanto las básicas como las dirigidas a formar mejores profesionales TIC.

Estamos también apostando por formar a profesionales de los sectores empresariales como docentes para el empleo. Que la formaciónsea más desde la empresa.

¿Cuáles son los criterios del SNE-NL a la hora de definir sus programas formativos?

Por un lado, está la política pública, aquí podemos citar la Estrategia Inteligente, el Plan de Juventud o el Plan de Medio Ambiente. Y por otro lado, además de los estudios sectoriales, recabamos la opinión de las empresas, a través de la CEN y de sus asociaciones empresariales, y de los profesionales, a partir de los sindicatos y otras asociaciones o colegios. Además, Navarra tiene personas diferentes, que marcan épocas, y las tenemos muy en cuenta.

Hemos ido a un modelo en el que el SNE-NL cada vez es más flexible para que una empresa o una agrupación de empresas vengan con proyectos con compromiso de contratación, es nuestra prioridad.

Esta misma semana se ha anunciado que el SNE-NL va a contratar a 600 desempleados a través de talleres de formación. ¿En qué consiste esta iniciativa y qué otras destacaría?

Se destina a personas vulnerables que no tienen formación. La gran novedad es que hasta ahora financiábamos a ayuntamientos y entidades del tercer sector. Ahora se financia también a asociaciones empresariales y los contratos los hace una empresa.

Tenemos también la convocatoria de formación con compromiso de empleo, que siempre está abierta, y hemos generado dos nuevas convocatorias todavía más flexibles que financian formación y acompañamiento.Una es para perfiles TIC, que se nutre de lo bueno de lo anterior y en la que solo pedimos la contratación del 20% de los desempleados.

Otra es la de realinamiento para personas que están en desempleo porque su empresa ha cerrado o porque quieren cambiar de sector. Aquí el 70% tienen que ser desempleados y el compromiso de contratación es también del 20%.

Hace unas semanas lanzamos un proyecto para el reciclaje de los trabajadores del sector de los mayores, la dependencia y la discapacidad. Con la Covid se ha visto que es más necesario que nunca su reciclaje para ir al Modelo de Atención Integral Centrado en la Persona. Pasamos de un enfoque desde el concepto de necesidad al de derechos, dignidad y priorización de la persona.