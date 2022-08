El deterioro físico preocupa más a hombres y el intelectual a mujeres

El deterioro físico, sobre todo por un peor estado de salud o no poder valerse por si mismo, y el deterioro intelectual, entendido como la pérdida de memoria, son dos de los motivos de inquietud entre los mayores navarros.

Aunque las diferencias por sexos no son muy grandes, la encuesta realizada por el Observatorio de la Realidad Social destaca que el deterioro físico es un motivo de preocupación mayor entre los hombres que en mujeres (75% frente a 69%) mientras que éstas sienten más inquietud por los problemas cognitivos (43% frente a 41%).

En general, más de la mitad de los mayores (56%) afirman que la vejez no les preocupa, un porcentaje que se mantiene por encima de los 80 años.

En el extremo contrario, a un 11% del colectivo le inquieta ‘mucho’ la vejez. En este caso, el grupo de 65 a 79 años tiene menos intranquilidad (9%) que los mayores de 80 (13%). La vejez, en general, también inquieta más a las mujeres (13%) que a los hombres (7%). Las personas mayores que viven con otras con las que no tienen un vínculo familiar son las que más muestran este estado de inquietud

Los principales motivos de preocupación son el deterioro físico (72%) e intelectual (42%) seguido de la posibilidad de dependen de otras personas (32%). Otras causas de intranquilidad, aunque a distancia de las anteriores, son el descenso del porder adquisitivo (9%), la bajada en el ritmo de actividades tras la jubilación (9%) y la pérdida de la red social (7%). A pesar de que son personas que se han incorporado tarde al mundo digital, solo un 3% muestra inquietud por el desconocimiento informático.

La preocupación alta por la vejez es mayor en la zona Media de Navarra (39%) que en la Montaña (19%) y en Pamplona y la comarca (25%).

Retos: brecha digital y casas adaptadas

​32% hace tareas informáticas. La brecha digital es patente por encima de los 65 años. Solo un 32% afirma que puede realizar tareas informáticas sin necesidad de apoyo.



12% nunca se maneja con el ordenador. En el otro extremo, un 12% nunca ha realizado tareas que necesiten algún conocimiento informático. Avanzar en reducir la brecha digital es un reto los próximos años.



2,1 convivientes. La media de personas que residen en las casas donde viven mayores de 65 años es de 2,1.



22% viven solos La encuesta del Observatorio de la Realidad Social, y que según la consejera de Derechos Sociales es “representativa”, desvela que un 22% de las 800 personas entrevistas vive sola. Además, un 2% reside con personas con las que no tiene un vínculo familiar y un 76% vive con otros familiares.



64% en pareja El 64% de las personas mayores de 65 años está casada o conviviendo con su pareja, una de cada cuatro personas es viuda, una de cada diez es soltera y el 2% está separada o divorciada.



25% no adaptadas. Una de cada cuatro casas donde viven mayores de 65 años no está adaptada en caso de que se necesite algún tipo de ayuda aunque entre los mayores de 80 años este porcentaje es inferior. Un 72% de los mayores afirma que sus hogares sí están en condiciones para vivir si tienen alguna necesidad.



56% ascensor Entre las reformas más necesarias para los mayores que no tienen la casa adaptada destacan el ascensor o accesos más amplios (56%), el baño (30%), las puertas para que pasen sillas de ruedas (29%), la cama (7%), una reforma integral con todo lo mencionado (3%) y la necesidad de tener silla de ruedas (2%).



84% en la montaña Las personas encuestadas que residen en la Montaña y en la Ribera y en poblaciones de menos de 1.000 habitantes, señalan que necesitarían mejorar el acceso al hogar en mayor medida (un 84% en la Montaña). Las personas mayores residentes en Pamplona y comarca lo necesitarían menos. La adaptación del baño es mayor en el caso de las personas de la Zona Media (48%).



42% pediría ayuda a los hijos. Los hijos e hijas son las principales personas a las que se recurriría (42%) en caso de necesitar ayuda, seguido de la Asistencia o Servicios sociales y familia (ambas con el 18%), el cónyuge o pareja (11%) y una persona contratada (9%). Casi 8 de cada 10 personas mayores (79%) sabría a quién acudir.



37% apoyo en las tareas. La persona que más ayuda es el cónyuge o pareja (37%), seguido de un hijo o hija que no convive (27%) y en un 15% con el que sí viven así como otros familiares con los que no viven (6%) y viven y en un 5% familiares con los que viven y empleadas de hogar



11% teleasistencia. Nueve de cada diez encuestados afirman que no han utilizado servicios de cuidado en el último año. Los más usados son la teleasistencia (11%), las ayudas económicas de las Administraciones por estar al cuidado de mayores (9%), centros de mayores como hogar del jubilado (8%) y ayudas a domicilio para tareas del hogar y cuidados personales (7%).



73% ayuda para hogar y cuidados. De cara al futuro, el apoyo más demandado es la ayuda a domicilio para tareas del hogar y cuidados personales (73%), seguido de las ayudas económicas de las administraciones por estar al cuidado de personas mayores (68%).

​