Fiestas de Navarra 2022: hoy 20 de agosto Lerín, Monteagudo, Buñuel, Burlada, Tafalla...

Aibar-Día Niño y Pobre de Mí. 11.30 a 15 h. Hinchables 12 h Salida de la comparsa Auzolan con salida y llegada al auditorio. Allí, despedida de la comparsa. 17.30 h Teatro infantil en la plaza, ‘Pirados en la isla del tesoro’, con Iluna. Tarde de disfraces infantiles en la plaza. 19 h. Chocolatada . Al finalizar, salida de los nuevos cabezudos. 19.30 h. Orquesta Cíclope. Al finalizar, torico de fuego y traca fin de fiestas. 21.45 h. Recorrido txaranga por las calles del pueblo y Pobre de mí. 00.30 h.Orquesta Cíclope.

Falces-Concentración Gigantes. 7:30 h. Cuesta del Pilón. Encierrillo con la ganadería de Manolo Merino. 8 h. Dianas con la Txaranga Gazte y los Gaiteros de Falces. 9 h. Cuesta del Pilón. Encierro del Pilón y posterior prueba de ganado. 11:30 h. Centro Cívico. Concentración de Gigantes. Salida por el pueblo. 12 h. Encierro de vaquillas. 14 h. Plaza de los Fueros. Llegada de comparsas de Gigantes. 18 h. Patio de la Casa de Cultura. Teatro Infantil. Trokolo con la obra ‘Txus y Txu’. 19 h. Encierrillo de vacas. Vuelta al pueblo con la Txaranga Gazte. 20:15 h. Plaza de los Fueros. Concierto con orquesta Éxito. 21:45 h. Zona deportiva. Torico de Fuego. 00:30-04.00 h. Plaza de los Fueros. Verbena a cargo de la orquesta Éxito. 02:00 h. Plaza de los Fueros. Baile de la Era con los Gaiteros de Falces.

Los Arcos. 10 h. ‘Alegres Dianas’ con la Charanga. 12 h. Encierro infantil con ganadería de Severino Ortega. A continuación, bombas japonesas. 13 h. Pasacalles. 14.30 h. Desencajonamiento. 15 h Comida popular en el Cosillo. Sobremesa amenizada por la Charanga. 18 h. Encierro y vacas de la ganadería Estenaga. Plaza del Coso. 20 h Marionetas. ‘Diminutivo’ con Títeres sin Cabeza. Jardín Casa de Cultura. 20.30 h Concierto con el grupo Raimundo el Canastero. 00.00 h. Pobre de Mí desde el balcón de la Casa Consistorial, seguido de Pasacalles con la Charanga hasta la Plaza del Coso, baile popular de la ‘Jota Los Arcos’ y Toro de fuego. A continuación música DJ. Plaza del Coso.

Mélida-Día del Quinteo. 12 a 13 h. Encierro mañanero con la Ganadería Hnos Moran. 13 h. Concentración de Quinteos 2002-2003-2004-1975-1976-1977. 14 h. 18 a 19 h. Encierro con la Ganadería Hnos Moran. 19:30 a 20:30 h. Capea con charlotada veteranos con la Ganadería Hnos Moran, amenizada por la charanga El Encierro. En la Plaza. 21 h. Pasacalles con los Gigantes y Cabezudos. Seguido de encierro simulado. 23 a 01:00 h. Concierto Cuarteto Tarantela en la carretera.

Santacara-Día de la Mujer. 12 a 13 h Encierro de reses bravas. Ganadería Hermanos Marcén. 12:30 h Misa día de la mujer. 13 h Pregón y Chupinazo con aperitivopara las mujeres. 14:30 h Comida popular de la Asociación de Mujeres. 17:30 h Ronda con las mujeres y la Txaranga Strapalucio. 16:45 a 17:45 h Concierto en la Sociedad La Torre a cargo del grupo Koxkor Taldea. 18 a 19 h Encierro de reses bravas: Ganadería Hermanos Marcén. 19:15 a 20:30 h Vacas en la plaza. Premio de 150 € al mejor recortador de la tarde. 19:30 a 20:30 h Hinchables en el fosal para público infantil. 20:30 h Ronda con la Comparsa de Santacara y la Txaranga Strapalucio. 00:30 h Toro de fuego. 01:00 a 04:00 h Baile en la Sociedad La Torre con el grupo Koxkor Taldea.

Murchante. 10:30 h. Almuerzo popular en C/ Triunfante. 12 a 14 y 18 a 20 h. Hinchables y juegos infantiles. Calle Mayor. 12 a 13 h. Suelta de reses bravas, en la Plaza de los Fueros. 13 h. Encierro chiqui y actuación de la charanga Las Peñas. Calle Mayor. 17.45 a 19.45 h Suelta de reses bravas. Plaza de los Fueros. 18 a 03.00 h. Conciertos. Carpa en plaza de la Asunción. 18 h. Mamukelashvili DJ. 19.30 h. Concierto rap. 21 h. Lendakaris Muertos. 23 h. Subiter. 01.00 h. Carlos Marín, Ángel Deep, Murmusic. 20 a 21 h. Suelta de reses bravas. C/ Mayor. 21 h. Encierro chiqui con toricos simulados y a continuación, toro de fuego. C/ Mayor. 21.30 h. Subida de la charanga Las Peñas desde el ‘Paretón’ hasta el ‘Quesito’, para correr ‘La Quesada’ y cantar el ‘Dicen que en Murchante’, y posterior bajada de la charanga... 00.00 h. Verbena amenizada por la Orquesta Platinum. Plaza de Los Fueros.

Tulebras. 9 h. Dianas con los Auroros de Murchante. 12 h. Solemne Función Religiosa. 18:30 h. Magia infantil ‘El políglota”. 20 h. Encierro Chiqui. 20:45 h. Jotas a cargo de Alegría Ribera. A continuación, Reparto de Migas. Noche de disfraces inspirados en los años 80. 23 h. Verbena Popular con Tributo a Fito, Platero y Extremoduro. 23:30 h. DJ para la juventud.

Valtierra-Día de la Mujer. 10:30 h Diana por el Barrio de Ratón. 11 h Encierro de trashumancia urbana de Jesús Alba, por el recorrido habitual del encierro. 11:45 h Concentración de mujeres en la Plaza de los Fueros, que acudirán a la Iglesia acompañadas por la txaranga. 12 h Eucaristía. Al finalizar, vermut. 12:30 a 13:30 h Suelta de vaquillas de Ganadería Hermanos Gracia 14:30 h Comida de las mujeres. Después, la txaranga las acompañará hasta la Plaza de Toros. 16:30 a 17:30 h Concierto en la Plaza con la orquesta En Esenzia. 18 a 19 h Suelta de vaquillas en la plaza. 19 a 19:30 h Descanso. 19 a 20:30 h Karaoke amenizado por las mujeres en la Plaza de los Fueros. 19:30 a 20:30 h Suelta de ganado bravo en la carretera. 19 h Espectáculo infantil. Marionetas Bihar: ‘Las aventuras de Carolino’ en Plaza de la Paz. 20:30 h Encierro. A continuación, Txaranga. Al finalizar, toricos simulados por la carretera. 00:00 a 01:00 h Concierto con orquesta En Esenzia. 01:30 a 03:45 h Verbena En Esenzia.

Burlada. 9 h. Dianas. 11 h. Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. 11.30 a 13.30 h. ECOjuegos en castellano y euskera con Plisti-Plasta. Parque Municipal. 11.30 a 14 h y 17.30 a 20 hParque infantil en La Nogalera. 12 h. Arroces del Mundo. Colegio Ermitaberri. 13 h. Concierto de la Banda de Música de Burlada en la calle Las Maestras. 13 h. Charly Diez (monologuista). Amadeus & Zubizarra. 14.30 h. Costillada. 17 a 20 h. Torneo de ajedrez. Plaza Francisco Ardanaz “Soldau”. 18 h. Salida de la Comparsa. 18.30 h. Tardeo con el grupo Raticos W’enos. Plaza de las Eras. 18.30 h. Salida Txaranga Txogarima. 19 h. Deporte rural. . Plaza Ezkabazabal. En caso de lluvia, al frontón. 19.30 h. Acto despedida de la Comparsa en la calle san Juan. 20 h. Bailables de txistu y gaita. Plaza de la Iglesia. 20 h. Xoriñoak Kaloian. Amadeus & Zubizarra. 20.30 h. Puro Relajo. Plaza Francisco Zubiate 21.30 h. Encierro txiki. Salida por calle San Francisco, tramo comprendido entre Las Lavanderas y Mokarte. 22 h. Toro de fuego. Salida por calle San Francisco, tramo comprendido entre Las Lavanderas y Mokarte. 22.30 h. Espacio Conciertos en parking del Soto: Razquin (22:30 h), Iheskide (00:30 h). 23:00 h. Rojillos Blues Band. Bar Toskana. 00.00 h. Dj Alex. Plaza Francisco Zubiate “Parrita”.

Tafalla. 8 h. Encierrillo. 8.15 h. Dianas. 9 h. Encierro de toros. A continuación suelta de vaquillas. 10.45 h. Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos desde la Plaza de Navarra. 11 h. Ronda de la peña El Aguazón. 12 h. Tafalla Kantuz desde la Sociedad Baigorri. 13 h. LI Gran Alarde de Txistularis. Plaza de Los Fueros. 13 h. Ronda de la peña El Aguazón. 13.30 h. Fin de fiestas de la Comparsa en la Plaza de Navarra. 15 h. Comida organizada por la Comisión de Euskera en el Ereta. 17.30 h. Hinchables. Patio de Escolapios. 17.30 h. Café-concierto con Sara y Guillermo. Organiza Asociación de Jubilados San Sebastián. Centro Cívico. 18 h. Salida de las cuadrillas de las peñas hacia la plaza de toros. Plaza de Navarra. 18.30 h. Grand Prix de las peñas El Aguazón, El Cierzo y El Empuje. A continuación, suelta de vaquillas. 18 h. Tafalla Kantuz por las calles de Tafalla. 19:30 h. Plaza de Navarra. Actuación musical de Patxi eta Konpania. 20 h. Ronda de la peña El Cierzo. 21 h. Regreso de las peñas y banda de música. 21.45 h. Último toro de fuego. 22 h. Bailes regionales con el Grupo de Gaiteros de Tafalla. Plaza de Navarra. 00.00 h. Fin de fiestas. Plaza de Navarra. Disparo del cohete que pondrá fin a nuestras fiestas. 00.00 h. Ronda de las peñas.

Mendigorría. 12 h. Concurso de calderetes. 12:30 h. Despedida de la Comparsa . 13:30 h. Degustación de tomates “Mendigorria’. 14:30 h. Comida popular. 18 h. Vacas de la ganadería Marqués de Saka. 18 h. Concierto De Pitxirri. 20 h. Batucada Kolpez Blai. 20 h. Misa y subida de la Virgen. 20:15 h. Toro de agua. 21:30 h. Bingo y baile de la Era. Toro de fuego a cargo de Pablo Senosiain. 01:00 h. Traca pobre de mí y Discomóvil Disco Legendario.

Cabanillas-Día de las Peñas. 8:30 h. Diana con los gaiteros de Cabanillas. 9 h. Entrada De Vacas con reses de la ganadería Santos Zapatería. 11:30 a 13 h. Encierros y Vaquillas de la ganadería Santos Zapatería. 16 h. Concierto de la orquesta Montesol en la Sala de Cultura. 17:30 h. Después del concierto Ronda con charanga Ablitas. 18:30 a 20:30 h. Encierros y Vaquillas de la ganadería Santos Zapatería. 19 a 20:30 h. DJ Imanol en el Bar Paco. 20:30 h. Encierro Simulado con vitorinos. Seguido, Bailes Populares en la calle San Roque, acompañados por los gaiteros de Cabanillas. 21 a 22 h. Baile con la orquesta Montesol En la Sala de Cultura. 23 a 00:30 h. Grupo de Jotas Voces Navarras en Bar Paco. 01:00 h. Verbena amenizada por la orquesta Montesol en la Sala de Cultura. Seguido, DJ Danifire en la Sala de Cultura.

Lerín-Día de Vacas. 11:30 h Pasacalles. 12 a 13 h Encierro de la ganadería Adrián Domínguez de Funes. 13 h Salida de gigantes y cabezudos. 18 a 19 h Encierro dede la ganadería Ustarroz de Arguedas. 19 a 20:30 h Vacas. 20:30 h Ronda por la calle Mayor con Turrutxiki. 21:30 h Toricos de agua 22 h Torico de fuego 01:00 h Macro Disco en la carpa 01:00 h Orquesta Quattro en la plaza. Después de la verbena, pasacalles.

Monteagudo-Día del Niño y de los Jóvenes. 10 h. Diana Infantil.11:30 a 14 y de 18 a 19:30 h. Parque Infantil, con divertidas atracciones para todos los niños, en el Polideportivo. 12:30 a 13:30 h. Talleres de pulseras, cometas y espantasueños. (En el parque infantil del Polideportivo). 18 a 19:30 h. Talleres de chapas, peonzas y cometas. (En el parque infantil del Polideportivo). 16:30 h. Concierto en la Plaza a cargo de la Orquesta Blanes. 17:30 h. La Charanga Os Mozes se va de Ronda con los Jóvenes por los bares. 18 a 19:30 h. Encierro y Prueba de Ganado con la ganadería de Manuel Merino de Marcilla. 19:30 a 21 h. Vacas de la ganadería de Manuel Merino de Marcilla. Encierro final desde los corrales de Calchetes. 19:30 h. En la Plaza, Merienda Infantil. 21:30 h. Encierro Infantil Simulado y Toro de Fuegoa. 00:00 a 00:30 h. Encierro Nocturno de vaquillas. 22:30 a 00:30 h. DJ Matute, en la plaza. 00:30 h. Desde el balcón de la Casa Consistorial disparo del Cohete Fin de Fiestas. Seguidamente, la Charanga Os Mozes entonará el “Pobre de Mí” a lo largo del tradicional Recorrido. A continuación, Verbena fin de Fiestas con la Orquesta Blanes.

Berbinzana-Juventud y Pobre de mí. 17.30 h. Ronda-pollada de los jóvenes con la txaranga El Encierro. 19 h. Vacas con la ganadería Alba Reta. 20.30 h. Concierto de rock en el escenario de la calle. 22 h. Bingo. 22.15 h. Torico de fuego. 22.30 h. Cena popular en el frontón. 00.30 h. Colección de fuegos artificiales desde el puente. 01.00 h. ¿Pobre de mí! y traca final.

Amaiur. 12 h Final del campeonato de mus. 12:30 h XIX Lanzamiento de boina. 14 h Zikiro-jate, amenizado por Salaberri. 21 h Gaita, Larrain-dantza y mutil-dantzak. 00:30 h Gaupasa con el grupo Gabezin.

Narbarte. 9 h Enduro Indoor. 11:30 h Cuentacuentos en la plaza 14:30 h Zikiro jatea. 20 h Talos de Saldias en la plaza. 00:00 h Los Zopilotes Txirriaos. Después, DJ Txingudi.

Ororbia. 10-14 h Exhibición Trial 4x4 Autocross. 11-13 h Juegos Infantiles.15 h Comida por cuadrillas.16-19:30 h Exhibición Trial 4x4 Autocross. 18:30 h Mago. 20:30-22 h Actuación Musical: Los Tenampas y El Mariachi. 22 h Toro de Fuego. 00:00-05:00 h DJ Dubi. 05:00 h Música en la carpa.

Buñuel-Entreverados. Ganadería del día: Hermanos Ganuza (Artajona). 12 a 13 h. Vacas en la plaza. 16 h. Café Humor monólogo con la actriz y humorista Nerea Garmendia. 17 a 20 h. Pasacalles. 17:30 h. Desencajonamiento seguido de vacas. 18:45 h. a 21 h. Vacas en la calle seguido de encierro. A continuación encierro simulado y toro de fuego. 22 h. Cena para las personas apuntadas. 22:30 h. Fiesta de Los 70, 80 y 90. ‘Homenaje Contraste’ con cena y concierto en el Pabellón Polivalente. 22 h Cena para las personas apuntadas. 00:00 h. Actuación del grupo La Fragua. 00:00 a 02:00 h. Photocall y sorpresas. 23 h. Verbena grupo Pan con Chile en Plaza San José de Calasanz.

Esquíroz. 11 h. Parque infantil. 14 h. Comida. 16:30 h. Bingo. 17 h. Fiesta de la espuma. 18 h. Laser Tag. 20 h. Orquesta Kresala. 22:15 h. Torico de fuego. 00:00 h. Orquesta Kresala. 03:30 h. DJ Markel Lasaga.

Morentin. 10 h Recepción y bajada de caballistas. 10:30 h Inicio de la Trashumancia.13 h Bueyada a cargo de la ganadería Hípica Zahorí (Falces). 13 h Misa en honor a San Andrés. 17 h Salida del Ayuntamiento de los Cabezudos de Morentin, Dña. Lavandera y Don. Carnicero. 18 h Cuentacuentos ‘Quien cuenta y canta, de amor y alegría se harta’,20:30 h Disfraces infantiles. 21 h Verbena a cargo de la orquesta Equus. 22 h Torico de fuego. 01:00 hVerbena a cargo de la orquesta Equus. 01:30 h Disfraces.

Allo-Día de la Juventud. 12 h. Disparo del cohete anunciador de las fiestas desde el balcón de la casa consistorial. 12:30 h. La Corporación “en cuerpo y villa” acudirá a la basilica del Santo Cristo de las Aguas, con bandeo de campanas, donde se cantarán solemnes gozos a cargo del coro parroquial.13:30 h.Torico de agua en el Paseo de la Fuente. 14:30 h. Comida popular en el frontón municipal a cargo del restaurante Zubillaga, Amenizará la comida la txaranga Los Virtuosos.18:30 h. Encierro de reses bravas con la ganadería Javier Taisé y acto seguido capea. 21:00 h. Presentación de la orquesta Insignia 22:00 h. Torico de fuego. 22:15 h. Tentando a la suerte con bing en el paseo de la fuente. 00:30 a 4:30 h. Bailables con la orquesta Insignia. 02:30 h. Durante el descanso se realizarán juegos de habilidad. Obligatorio llevar alguna identificación del Huracán (camiseta, pañuelito, carné, etc.). 04:30 a 07:30 h. En el Paseo de la Fuente Disco Rocky.

Zudaire.12 h. Juegos (Jumping-Pedalos-Hinchables). 13 h. Exhibición Aizkolaris Iker Vicente VS Ugaitz Mugertza. Eneko Saralegui-Daniel Vicente (Cortevertical). Aimar Irigoyen-Jon Goenatxo (Harrijasotzaileak). 14:15 h. Piñatas y torico de agua para los peques.15 h. Comida Popular de Asado de Ternera. 16 h. Continuación de los hinchables para los peques. 16:30 h Sobremesa con Luziano show. 18:30 h. Ponys y vaquillas con Arno. 20:30 h. Bailables con DJ Txumasketa. 22 h. Torico de fuego y fuegos artificiales. 22:30 h. Verbena con DJ Txumasketa. 03:00 h. Entrega maillot de la montaña.