Fiestas de Navarra 2022: hoy 19 de agosto Aibar, Falces, Los Arcos, Santacara, Lerín...

Aibar-Día Personas Mayores. 9 h Concurso de tiro al plato en el Silo. Al finalizar, entrega de premios. 10 h. Txistorrada y pancetada popular en el parque Ipar Haizea para preparar el Kantuz. 12 h. Salida del Kantuz y de la txaranga por las calles. 12 h. Misa de personas mayores en iglesia de San Pedro. 13 h. Homenaje a Martín Aznárez y a todas las personas que han cumplido 90, 91 y 92 años, en el club de jubilados. 14.30 h. Comida amenizada por la txaranga. 17.30 h Festival de pelota, primer partido de cadetes. 18 h Segundo partido de pelota. 19 h. Txistorrada popular en los bajos del Ayto.19.30 h. Primera sesión de baile con el grupo En Esenzia. En el descanso, música popular con los gaiteros de Sangüesa. Al finalizar, torico de fuego. 20.30 h. Recepción de autoridades en el ayuntamiento. 21.45 h. Recorrido habitual de la txaranga por las calles. 00.30 h. Segunda sesión de baile con En Esenzia.

Falces. 7:30 h. Cuesta del Pilón. Encierrillo con la ganadería de Eulogio Mateo de Cárcar. 8 h. Dianas con la Txaranga Gazte. 9 h. Cuesta del Pilón. Encierro del Pilón y posterior prueba de ganado. 10 h. Cuesta del Pilón. Encierro Txiki. 11-13 h. Plaza de la Cruz. Hinchables para todos los muetes y muetas. 12 h. Placeta Maya-Calle Echarri. Encierro de vaquillas. 13 h. Plaza de los Fueros. Pasacalles con la comparsa de Gigantes y Cabezudos, acompañados por los Gaiteros de Falces. 13 h. Ronda por las calles con el grupo México Lindo, Sí Señor. 14 h. Plaza de los Fueros. Paella para todos (1 €, que se destinará a una ONG). 17-19 h. Plaza de la Cruz. Hinchables infantiles. 19 h. Placeta Maya-Calle Echarri. Encierrillo de vacas. Vuelta al pueblo con la Txaranga Gazte. 20:15 h. Plaza de los Fueros. Concierto de música sudamericana con el grupo Pan con Chile. 21:45 h. Zona deportiva. Torico de fuego. 00:30 h. Plaza de los Fueros. Baile de la Era con los Gaiteros de Falces. Verbena con el Dj Mikel Sevillano, hasta las 04:00 h.

Los Arcos. 10 h. Alegres Dianas con la Charanga. 10.45 h. Chocolatada en el Ayuntamiento para niños/as amenizada por la Charanga. Toma de posesión de la Corporación Infantil en Salón de Plenos del Ayto. 11.15 h. Comparsa de Gigantes, Cabezudos y Dantzaris acompañarán con la Charanga a la Corporación Infantil junto con el resto de niños y niñas hasta la iglesia Santa María en pasacalles por El Rancho, Bajera y plaza Santa María. 11.30 h. Ofrenda floral infantil a Sta. María en la Iglesia Parroquial, con asistencia de la Corporación Infantil. A continuación la Charanga, la Comparsa y los Dantzaris les acompañarán hasta el Ayuntamiento. 12 h. Disparo del Cohete Infantil desde el balcón del Ayto. por el alcalde infantil Juan Vallejo Ramos. A continuación, pasacalles con la Charanga hasta el frontón de Las Cercas. 12.30 h. Encierro infantil con toros de la ganadería de Severino Ortega. 14.30 h. Desencajonamiento del ganado bravo. 18 h. Encierro y vacas de la ganadería Estenaga con la participación de recortadores presidido por la Corporación Infantil. Plaza del Coso. 20 h. Marionetas. ‘Pitu-Titu y el monstruo’ y animación con el grupo Birloque. Jardín Casa de Cultura. 20.30 h. Concierto con la orquestina Anarcoyeyé. Frontón de Las Cercas. 22 h Toro de Fuego en la Plaza del Coso. 00.00 h. Pasacalles nocturno con la Comparsa de gigantes y cabezudos y la Charanga. 01.00 h. Concierto del grupo Lord Byron. Plaza del Coso.

Mélida. 10:30 a 11:45 h. Imposición de pañuelos a niños/as nacidos en 2019, 2020 y 2021 acompañados por los gigantes de Mélida. Seguido, exposición de pancartas y entrega de premios a los ganadores del concurso. Después en la plaza del ayuntamiento se ofrecerá un zurracapote . Acompañados de la charanga El Encierro, pasacalles hasta el Ayuntamiento. 12 h. Lanzamiento del Cohete desde el balcón del Ayuntamiento y a continuación pasacalles con los Gigantes y Cabezudos por las calles con la charanga El Encierro. 15:30 a 17 h. Riau-Riau con la charanga El Encierro. 18-19 h. Encierro con la ganadería Hnos. Gracia. 19:30-20:30 h. Con la actuación de la Casta Aragonesa, la ganadería Hnos. Gracia, amenizado por la charanga El Encierro. En la Plaza. 21 h. Ronda con la charanga El Encierro. Pasacalles con los gigantes y cabezudos. Seguido de encierro simulado. 23-03:00 h. Fiesta Salou Conecction en la Carretera. 01:00-02:00 h. Vacas en la Plaza.

Santacara-Día de las Peñas. 12 a 13 h Encierro de reses bravas: Ganadería José Arriazu e Hijos de Ablitas. 15 Comida de peñas en el frontón. 17:30 h Ronda de las peñas por los bares con la Txaranga Strapalucio. 18:15 a 19:15 h Encierro reses bravas. 19:30 a 20:30 h Charlotada a cargo de las Peñas y vacas en la plaza. Premio de 150 € al mejor recortador de la tarde. 19:30 a 20:30 h Hinchables en el fosal para el público infantil. 20:30 h Ronda con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Santacara y la Txaranga Strapalucio. 21:30 h Toro de fuego infantil por el recorrido habitual (patrocinado por Henar Moda y Complementos). 21:30 h Cena peñas en la Plaza. 22 h DJ en la Plaza para todos los públicos (Patrocinado por la Asociación Juvenil Araxa). 00:15 h Toro de fuego por el recorrido habitual. 00:30 h Ronda nocturna con Los Artistas del Gremio. 02:00 a 05:00 h Disco móvil en la Sociedad La Torre.

Murchante. 11.30 h. Pasacalles de la Comparsa de Gigantes acompañados de los Gaiteros y Txistularis, por las calles y homenaje al Murchantino Popular 2022. 12 a 14 h. Hinchables y juegos infantiles. Calle Mayor. 12 a 14 h. IX Concurso Mejor cesta de hortalizas de Murchante. Calle Mayor. 12 a 13 h. Suelta de reses bravas. Plaza de los Fueros. 12.30 h. Degustación de vinos de Murchante. Calle Mayor. 13 h. Encierro chiqui con toricos simulados (desde el Paretón hasta el Quesito) y actuación de la charanga Las Peñas. Calle Mayor. 14.30 h. Comida popular, en la Carpa (Plaza de la Asunción). Precio: 15 euros. Retirar ticket en el Ayuntamiento. 16 a 22.30 h. Conciertos. Carpa (Plaza de la Asunción). 17.45 a 19.45 h. Suelta de reses bravas con recortadores, amenizada por la charanga Las Peñas. Plaza de los Fueros. 18 a 20 h Continuación de hinchables y juegos infantiles. Calle Mayor. 20 a 21 h. Suelta de reses bravas. Calle Mayor. 21 h. Encierro chiqui con toricos simulados y toro de fuego. Calle Mayor. 21.30 h. Subida de la charanga Las Peñas desde el Paretón hasta el Quesito, para correr ‘La Quesada’ y cantar el ‘Dicen que en Murchante’, y posterior bajada de la charanga (hasta la altura de la Caixa). 22.30 h. Pasacalles Discomóvil, con Reimy Soul Food, desde la Carpa hasta la zona de bares (C/ Mayor). 00.00 h. Concierto tributo a Estopa con Extopa. Calle Triunfante.

Tulebras. 11:30 h. Casa Consistorial. Imposición de pañuelos de fiestas a niños y niñas tulebranos/as nacidos en 2021.11:45 h. Reparto de pañuelos en los bajos del ayuntamiento. 12 h. Desde el balcón de la Casa Consistorial, disparo del Cohete, amenizado por Charanga Riau Riau. Recorrido por las calles con los Gigantes, acompañados por los Gaiteros de Cascante.18:30 h. Espectáculo infantil ‘Batiburrillo’. 20:30 h. Orquesta Albatros. 21 h. Chistorrada popular. 23 h. Verbena con la Orquesta Albatros. 23:30 h. DJ para la Juventud.

Valtierra-Día del Niño. 11 h Lanzamiento del Cohete por la Corporación Infantil en el Ayuntamiento. A continuación, la Txaranga Los Incansables acompañará a todos los/as niños/as a la Iglesia donde se hará una ofrenda floral y posteriormente se irá al parque infantil. 11:30 a 13:30 h Parque infantil, Goming, Pista Americana, Hinchable Combo, Hinchables Caída Libre, Recinto Gigante de Ludoteca e Hinchables en C/ Valle del Roncal, C/ Valle de Salazar y Plaza de La Paz. 12:30 a 13:30 h Novillas añojas en la plaza, con la Ganadería Íñiguez de Arguedas. 16:30 a 17:30 h Concierto en la Plaza de los Fueros con la Orquesta Éxito. 17 a 19 h Parque infantil. C/ Valle del Roncal, C/ Valle de Salazar y Plaza de La Paz. 18 a 19 h Suelta de vaquillas en la plaza. 19:30 a 20:30 h Suelta de ganado bravo en la carretera. 20:30 h Encierro. A continuación, txaranga desde la Plaza de Don Jesús Lasanta. Acompañará la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. Al finalizar, toricos simulados por la carretera. 21:30 h Disco rocky y bocata lata, para los/as niños/as en la Plaza de la Paz. 23:45 a 00:45 h Concierto amenizado por la orquesta Éxito. 01:00 a 02:00 h Suelta de vaquillas en la plaza. 02:00 a 04:00 h Verbena con orquesta Éxito.

Burlada. 9 h. Dianas: Burlata Herriko Gaiteroak y Burlatako Txistulariak. 11 h. Txupinazo infantil. Plaza de las Eras. 11 h. Pasacalles de la Corporación Txiki, Comparsa de Gigantes y Cabezudos, Larratz Dantzari Txiki Taldea, Burlata Herriko Gaiteroak, Gaiteros la Nogalera y Burlatako Txistulariak. 11.30 a 14 y 17.30 a 20 h. Parque infantil. La Nogalera. En caso de mal tiempo, se trasladará a Hilarión Eslava. 12 h. Actuación de Larratz Dantzari Txiki Taldea. Parque Municipal. 12.30 h. Pasacalles de la Banda de Música de Burlada. 18h. Chocolatada infantil. Carpa de la zona conciertos amenizada por la Txaranga Txogarima. Parking del Soto. 18 a 21.30 h. Espacio Joven (de 12 a 17 años). Ermitaberri. Espacio libre de alcohol. Atracciones y actividades para jóvenes. Dj Josu Rodriguez. 19 h. Kiki Ball (batalla de baile). Kiki House of Anunnaki. Plaza de las Eras. 19 h. Teatro familiar en euskera. ‘Baserriko porrusalda’. Plaza de Francisco Ardanaz Soldau. En caso de lluvia, se trasladará a la Casa de Cultura. 19 h. VII Torneo de Fútbol-Ayuntamiento de Burlada. U.C.D. Burladés-C.D. Infanzones. Campo de fútbol de Erripagaña. Acceso gratuito. 19 h. Distrito Federal. Bar Nahia. 20 h. Jauziak en la plaza de la Iglesia. 20 h. Angel Ocray. Amadeus & Zubizarra. 21.30 h. Encierro txiki. Salida por calle San Francisco. 22 h. Toro de fuego. Salida por calle San Francisco, tramo comprendido entre Las Lavanderas y Mokarte. 22.30 h. Espacio Conciertos en parking del Soto: Herdoil (22:30 h), Zea Mays (00:00 h). 23.00 a 02.00 h. Busca la furgoneta de Ai-Laket. Actividad preventiva de análisis de drogas. Gestión de placeres y riesgos. Parking del Soto, zona conciertos. 23 h. Epsilon. Bar Toskana. 00.00 h. Dj Alex. Plaza Francisco Zubiate “Parrita”. En caso de mal tiempo, plaza de las Eras.

Tafalla. 8 h. Encierrillo de los toros que correrán el encierro. 8.15 h. Dianas con Grupo de Gaiteros de Tafalla y Grupo de Txistularis. 9 h. Encierro de toros. A continuación suelta de vaquillas. 10.45 h. Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos desde la Plaza de Navarra. 11 h. Ronda de la peña El Empuje que visitará la residencia de personas mayores de la zona norte. 12.30 h. Ronda del Grupo de Gaiteros de Tafalla acompañados de las bandas de Gaiteros Ezpelur, Haizaldi y Gaiteros de Tolosa. 13 h. Ronda de la peña El Empuje. 13.45 h. Actuación del Grupo de Gaiteros de Tafalla acompañados de las bandas de Gaiteros Ezpelur, Haizaldi y Gaiteros de Tolosa. Plaza de Los Fueros. 17.30 h. Café-concierto a cargo de Chuchín Ibáñez. Organiza Asociación de Jubilados San Sebastián. Centro Cívico. 18 h. Concurso de recortes con Toros Ciudad de Tafalla. A continuación, suelta de vaquillas amenizada por la peña El Empuje. 18 h. Concierto de Bamms. Pasadizo del Txistulari-C/ Mayor. 18.30 h. Espectáculo infantil bilingüe ‘Parranda a tutiplen’ de Kiki, Koko, Moko. Patio de Escolapios. 19:30 h. Exhibición Deporte Rural en la Plaza de Navarra. 20 h. Ronda de la peña El Aguazón. 21 h. Regreso de las peñas y banda de música desde la plaza de toros hasta la Plaza de Navarra. 21.45 h. Torico de fuego. 22 h. Bailes regionales con el Grupo de Gaiteros de Tafalla. Plaza de Navarra. 22.30 h. Paseo Ereta. Zona junior: Desafío Warrior (pista hinchable 70 m). 23.15 h. Atrio de Santa María. Proyección cine infantil ‘Spirit indomable’. 00.30 h. Actuación musical del grupo The Guateq’s. Plaza de Navarra. 00:30 h. Ronda de la peña El Cierzo.

Mendigorría. 12 h. Misa. 13 h. Aperitivo amenizado por la Txaranga de Mendigorría e imposición de pañuelos a mujeres ilustres del pueblo a cargo de Mendi Morea. 14:30 h. Comida de Mendi Morea en el frontón viejo. 14:30 h. Comida de la asociación de mujeres en el Centro Cívico. 16 h. Ronda con Goxo Txaranga. 18 h. Vacas ganadería Macua amenizadas por la Txaranga. 20 h. The Trikiteens. 20 h. Toro de agua. 21 h. Bingo y baile de la Era con las Gaiteras de Mendigorría. Toro de fuego. 01:00 h. The Trikiteen.

Cabanillas-Día del Joven. 9 h. Diana con la charanga Riau Riau. 11:30 a 13 h. Encierros y Vaquillas de la ganadería Vicente Domínguez. 14 h. Comida Popular en la Sala de Cultura. Presentar ticket. 15:30 h. Concierto Trío Valkiria en la Sala de Cultura. 17:30 h. Ronda con charanga Riau Riau. 18:30 h. Encierros y vaquillas de la ganadería Vicente Domínguez. 20:30 h. Encierro Simulado con vitorinos. 21 a 22 h. Baile con la orquesta The Garage en la Sala de Cultura. 22 h. Cena del Joven en la Replaceta. Imprescindible presentar ticket. 00:00 a 02:00 h. Ronda por los bares con Os Mozes. 02:00 a 03:30 h. Verbena con la orquesta The Garage en la Sala de Cultura. Seguido, DJ Juanra.

Lerín-Día de la Pochada. 13 h Pasacalles con la charanga Turrutxiki. 15 h Comida popular (pochada) en la calle Mayor. 16 h Sobremesa amenizada por Los Artistas del Gremio. 17:30 h La charanga Turrutxiki animará nuestra conocida Calle Mayor. 18:30 h Vaquillas en la plaza de la ganadería Alfonso Basarte (San Adrián). 20:30 h Ronda por la Calle Mayor con la charanga Turrutxiki. 21:30 h Toricos de agua. 22 h Torico de fuego. 01:00 h Verbena con la orquesta Ingenio en la carpa.

Monteagudo-Día del Hombre. 9 h. Dianas a cargo de la Charanga Ceda el Vaso. 10 a 10:45 h. Encierro de Capones en la calle, por el recorrido habitual, amenizado por la charanga Ceda el Vaso. Al terminar, Almuerzo Popular en la Plaza. 13 h. Degustación de Vinos en la Plaza, a cargo de la vinatería Rincón del Arpa, vales 1,5 € (vino a elegir + pincho) se pueden retirar en Ayuntamiento y Centro Cívico (Bar Adolfo). 14 h. Comida de Fraternidad de las Peñas, en la Plaza. 16 h. Café-Concierto con la Charanga. 16:30 h. Concierto en la Plaza a con la Orquesta Boulevar. 17:30-19.30 h. Ronda de la Charanga con los hombres. 18 h. Suelta Vaquillas en la calle. Ganadería Virgen de Sancho Abarca de Tauste. 19:30 a 21 h. Vacas en la Plaza con la ganadería Virgen de Sancho Abarca. Encierro final desde los corrales de Calchetes. 21:30 h. Encierro Simulado Infantil y Toro de Fuego, amenizados por la Charanga. 00:00 a 00:30 h. Encierro Nocturno de vacas, con ganadería Virgen de Sancho Abarca. 00:30 h. Verbena Plaza con Orquesta Boulevard.

Berbinzana-Día de las Cuadrillas. 13 h. Encierro txiki en el parque de las Eretas. 13.30 h. Concurso de calderetes y comida popular en el parque de las Eretas. 15 h. Entrega de premios y trofeos a los mejores. 17 h. Actuación en el parque con el mariachi Pancho Balbuena. 18.30 h. Ronda con la txaranga El Encierro desde el parque. 20 h. Macro discoteca Onda Futura enplaza del ayuntamiento. 22 h. Bingo. 22.15 h. Torico de fuego. 23 h. Cena de bocatas en los bares. 01.00 h. Macro discoteca Onda Futura en plaza del ayuntamiento.

Amaiur. 11 h Mus relámpago. 12 h Gigantes por el pueblo. 14 h Comida popular. 17:30 h Juegos vecinales. 19 h Pasacalles con Matraka Elektrotxaranga. 21 h Cena de jóvenes. 23 h Conciertos con Kamuts, Kilimak y Kaleko Urdangak.

Narbarte. 10 h Juegos infantiles. 11:30 h Almuerzo. 12 h Chupinazo. 12:30 h Kalejira con trikitilaris Andrea y Goiatz. 16 h Bertiz Abentura Park. 18 h Chocolatada en la plaza. 19 h Fiesta de espuma. 00:00 h Gaupasa con Gabenara.

Ororbia-Txupinazo.12 h Txupinazo de los Quintos y Txaranga Jaiak. Entrega de pañuelos. 15 h Comida Popular. 17 h Hostal Don Javier. Campeonato de Mus.17:30 h Musicarro con espuma y juegos. 16-20 h Juegos Infantiles. 20-22 h Pantxo Balbuena. 00:00-05:00 h DJ Jonsan. 05:00 h Música en carpa.

Buñuel-Día Los Ranchos y Fiesta Agarraos. Ganadería Merino (Marcilla). 8:30 h. Encierro largo seguido de vacas en la calle. 10 h. Almuerzo popular en Plaza de los Fueros. 12 a 13 h. Vacas en la plaza. 11 h. Empezaremos a cocinar los ranchos en la Calle Miraflores (14:30 h entrega de premios y comida). 16 h. Café concierto Mexicanas Zacatecas. Pabellón Polivalente. 17:30-18.45 h. Desencajonamiento seguido de vacas en la plaza. 18 h. Talleres Titín el Mago. Patio de las Escuelas Viejas. 18:45 a 21 h. Vacas en la calle seguido de encierro. Animadas por la Banda de Música, con un pequeño concierto después del encierro en la Plaza de los Fueros. A continuación encierro simulado y toro de fuego. 18 h. En la calle Vicente Oliver comienzo Gran Fiesta Agarra-West con conciertos, cena y DJs. Organiza peña los Agarraos y colabora Ayto.: 18 h. Raúl Bobe 19 h. Unai Álvarez. 20 h. Joseba Deluxe. 22:30h. Milindris Band. Tributo a Melendi. 00:00 h. Aga-Row by Joseba Deluxe. 23 h. Verbena Tropicana Son en Plaza San José de Calasanz.

Esquíroz. 13 h. Calderetes por cuadrillas. 17 h. Ronda copera amenizada con la txaranga y concurso de disfraces. 20 h. Orquesta London y Fiesta de disfraces. 22:15 h. Torico de fuego. 00:00 h. Orquesta London.

Morentin. 12 h Cohete anunciador de las fiestas en honor a San Andrés desde el balcón del Ayuntamiento. Lanzamiento de balones y caramelos y bombas japonesas. Imposición de “primer pañuelico” para los nacidos y empadronados en Morentin 2020-2021. 12:15 h Chistorrada Popular, animada por la Txaranga El Garrafón. 16:30 h Ronda Copera acompañada por los cabezudos Dña. Lavandera y Don Carnicero. 18 h Salve en la Iglesia de San Andrés. 19 h Lanzamiento de la “Alpargata”. 21:45 h Torico de fuego. 22 h Cena popular. 01:00-04.30 h Verbena con la orquesta Edelweiss.

Allo-Prefiestas.17 h Tomee de mus con premios para los ganadores, en el Paseo.

Biscarrués. 20 h Ronda de disfraces por las calles con la Charanga Chilindrón… con merienda por las casas y sangría bien fría gentileza de la comisión. Al acabar en la plaza Baile de disfraces infantil y adulto con premios. 23 h.Bocatería y mojitos en la barra. 00:30-05:00 h. Orquesta Triplekiss. Bingo. 05:00-... DJ Gusiluz.

Zudaire.12:30 h. Misa y ofrenda floral en honor al Beato Esteban de Zudaire. Seguido, lunch. 14:15 h. Piñatas y torico de agua para los peques. 17:30 h. Autocross. 21 h. Conciertos: Kenopsia + Los Zopilotes Txirriaos + La Inkilina. Cena de bokatas en la barraka. 22 h. Suelta del torico y disparo de fuegos artificiales. 23 h. Continuación conciertos. 03:00 h. Musica con DJ Txumasketa. 04:00 h. Entrega de la Maglia Rosa al ganador del sprint.