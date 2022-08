Convocada nueva jornada de huelga en las piscinas entre los próximos días 25 y 28

Los sindicatos CC OO, ELA, LAB y UGT han vuelto a convocar una nueva huelga en las piscinas de Navarra. En esta ocasión, con inicio el próximo jueves 25 de agosto a las diez de la noche y duración hasta el domingo 28 de agosto, también a las diez de la noche.

Así consta en el escrito de preaviso de huelga que han registrado ante el Gobierno de Navarra, en el que avanzan que el paro afectará "a todas las empresas, centros de trabajo y lugares de trabajo cuya actividad se enmarca en el sector de empresas y entidades priadas gestoras de servicios y equipamientos deportivos propiedad de otra entidades" de Navarra. Según redactan los cuatro sindicatos, los motivos de la huelga son que "las propuestas de la patronal en la mesa negociadora del convenio han sido totalmente insuficientes" y la defensa de un convenio "que garantice como mínimo el poder adquisitivo".

Las anunciadas ahora no son las primeras jornadas de huelga en piscinas navarras durante el actual verano. La última se registró el pasad o jueves día 11 , cuando una veintena de instalaciones y sus usuarios se vieron afectadas en distinto grado por el paro de personal. Los paros anteriores de junio arrojaron una afección menor. El motivo de la huelga es la reiterada. Según CC OO, UGT, ELA y LAB, “el convenio de gestión deportiva lleva caducado desde el 31 de diciembre de 2020”, lo que implica que hay salarios “bastante precarios” (1.200 euros) que "llevan congelados más de dos años". Desde entonces, las negociaciones no están fructificando en acuerdos. Desde los sindicatos piden no perder poder adquisitivo,, una cuantía que los clubs, en general, califican de “inasumible”. Las piscinas mantienen que el incremento, justificándolo en las numerosas pérdidas acumuladas por el alza de precios y las consecuencias directas tras dos duros de pandemia.