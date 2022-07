Félix Bariáin (UAGN): "Los agricultores estamos defraudados, dejan la norma casi como está"

Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra en relación con las medidas aprobadas por el Gobierno foral para flexibilizar la prohibición de cosechar con temperaturas extremas en aviso naranja. Félix Bariáin mantiene que poner el foco en ellos “es una manera de que el departamento se lave la cara”, cuando el control de incendios "va más allá" y requiere diseñar "otras políticas de medio ambiente" y adoptar medidas preventivas. “Nos sentimos defraudados con esta modificación que prácticamente deja todo como estaba con un trámite burocrático más”, afirma el presidente de lamantiene que poner el foco en ellos “es una manera de que”, cuando el control de incendios "va más allá" y requiere diseñar "otras políticas de medio ambiente" y adoptar medidas preventivas.

¿Por qué no están de acuerdo con las medidas para flexibilizar la prohibición inicial de cosechar?

La situación es prácticamente igual que cuando pedimos la dimisión de la consejera Itziar Gómez . Lo dejan al albur de la decisión del director de Medio Ambiente tras una petición individual o generalizada que no especifica dónde ni cómo se debe pedir ni cuándo se resuelve. Es un trámite burocrático más y cuando el agricultores está cosechando lo que necesita son decisiones. No pedimos cosechar con calor, sino que con alerta naranja se pueda cosechar con temperaturas en las que no hay riesgo, como por la noche o primeras horas de la mañana.

El director general sí ha aprobado dos medidas concretas, una es permitir las labores con maquinaria pesada en regadío.

Es que es una obviedad, en regadío nunca se debía haber prohibido, ya que tienes el agua al lado y como mucho es abrir una llave y que se llene todo de agua. Ahí el riesgo es mínimo.

En cuanto al secano, se ha decidido que si hay más de dos días de alerta naranja sí se podría a partir del tercero emplear la maquinaria pesada hasta las 13 horas.

¿Y por qué no el primer día? Es que tenemos que hablar de horas. Repito que no queremos cosechar con 35 grados o más y hemos dado ejemplo de ello. El agricultor entiende que le impidan cosechar con 40 grados, pero que lo prohíban con 25 porque ese día subirá a 35 es un atropello brutal.

¿Con las restricciones para cosechar han tenido pérdidas?

La maquinaria es carísima y hay que amortizarla en secano con el uso de un mes al año. Una persona que puede tener una deuda con una entidad financiera, de 30 días sólo tendrá ingresos en 20. Al que no se dedica a cosechar para terceros, lo mismo.

¿Aceptarían las restricciones si les dieran ayudas a cambio?

Obviamente recolectamos o cosechamos en junio y julio el esfuerzo de todo el año en el que hay muchísimo dinero invertido. ¿Aceptaríamos? Una de las cuestiones que planteamos es que el Gobierno de Navarra pusiese un aval y si las cosechas se pierden, se ejecute en favor de los agricultores. Pero tendría que cubrir el 100% de la cosecha. No obstante, se pone el foco en el mismo sector que se jugó la vida y la maquinaria en los incendios de junio sin percibir nada a cambio, cuando además de 12 incendios 1 o 2 como mucho fueron provocados por la actividad agrícola. ¿Por qué no ponen el foco en el tren si casi se quema Echavacoiz?

Sin embargo se están viviendo unas condiciones extremas y pudieron ser uno o dos incendios, pero uno fue muy importante.

Obviamente, el riesgo cero no existe y somos los más interesados en que no se produzcan esos incendios. Yo llamé a la presidenta María Chivite para decirle que había que regular esto, pero no así. Si las temperaturas pasan de 35 o 36 grados obviamente habrá que prohibir en las condiciones de este año, con un mayo muy seco y con abundante biomasa en el monte, pero no todo el día. Y una pregunta. Nosotros vamos a cumplir las medidas de prevención en este mes de cosecha, ¿y en los otros once meses del año quién cumple las medidas de prevención? ¿Se van a limpiar montes, a hacer corta fuegos o se va a impedir el tránsito por el monte? La respuesta es no.

¿Qué proponen ustedes?

Pedimos que a partir de septiembre se derogue esta orden foral y nos sentemos a hablar, que estén bomberos, que esté la sociedad pública INTIA y pueda informar al departamento de medio ambiente sobre las temperaturas a las que se pueda cosechar... Es importante sentarnos todos y que sea una norma para todo el mundo.

Hay agricultores que perdieron la cosecha en los incendios de junio. Pidieron ayuda al Gobierno, ya que el seguro no cubre el precio de mercado. ¿Les ha respondido?

Promesas y más promesas. Hemos visto cómo en inundaciones dicen que estemos tranquilos y al final el agricultor es el único que pierde, por lo que la credibilidad es cero. Hay que explicar que el precio que pacta el seguro viene a ser de 190 euros tonelada y el precio de mercado está al doble, con lo cual, ante una parcela que se quema o no se puede recolectar el agricultor asegurado sólo percibe el 50% de los ingresos.