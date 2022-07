Los paisajes quemados en Navarra, un mes después de los incendios

Las llamas no causaron daños personales, pero pusieron en jaque a más de 50 localidades del territorio foral y obligaron a activar el mayor despliegue en la lucha contra los incendios en la historia de Navarra con la participación de más de 1.000 profesionales.

Ahora, un mes después de aquel episodio, los municipios afectados siguen en pleno proceso de recuperación. Un proceso que saben que será muy largo, que llevará meses o, incluso, años, y para el que reclaman la ayuda tanto del Gobierno de Navarra como el de España y, también, la paciencia de sus vecinos. Y es que todavía hoy se están cuantificando los daños materiales provocados por las llamas tanto en bienes municipales como particulares.

Sin duda un episodio grabado ‘a fuego’ en la memoria de los alcaldes de las localidades que esos días lucharon contra las llamas; que estuvieron al pie del cañón defendiendo sus municipios; y que protagonizan este reportaje.

VALDIZARBE

La zona que más hectáreas perdió en el fuego fue la de Valdizarbe y El Perdón, con más de 5.000 entre área forestal (2.142 ha); pastos y arbustos (1.118 ha) y cultivos y superficie arable (1.380 ha). El avance de las llamas fue tan virulento que, incluso, llegó a afectar a algunas viviendas en Obanos y Legarda.

Ambos municipios ya han comenzado a reparar algunos elementos de mobiliario urbano y a restablecer servicios municipales afectados por el fuego, a la espera de una cuantificación más precisa de los daños, de los informes que deben realizar las compañías de seguros, y de las ayudas que puedan llegar por parte de las distintas administraciones.

Una ingente labor que los alcaldes de las localidades afectadas deben realizar teniendo todavía muy vivos los recuerdos de aquellos días en los que las llamas rodeaban a sus localidades. “Ha sido lo peor que he vivido en mi vida”, comenta sin dudar la primera edil de Obanos , quien recuerda cómo el fuego rodeó la localidad “en cuestión de segundos”. “A instancias de la Guardia Civil, procedimos al desalojo del pueblo. Ver Obanos vacío y con las llamas avanzando por todos los lados fue una sensación horrible”, indica Hernández, quien espera que el departamento de Medio Ambiente “establezca aquellas medidas preventivas que considere oportunas para evitar o, al menos, minimizar los efectos de futuros incendios”. “Nos parece importante que cuando desde el departamento se pide que no se coseche en olas de calor no solo sea una recomendación sino una obligación.”, explica la primera edil.