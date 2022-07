El Papa nombra obispo auxiliar de Santiago de Chile a un pamplonés

Álvaro Chordi Miranda (Pamplona, 4 de diciembre de 1967) fue designado este sábado obispo auxiliar de la archidiócesis de Santiago de Chile por el Celestino Aós, natural de Artaiz (valle de Unciti). Chordi, que recaló en Chile en 2015, fue ordenado sacerdote en la diócesis de Vitoria en 1999, en la actualidad es párroco de San Saturnino, en uno de los barrios céntricos y empobrecidos de la ciudad. Además, colabora en la comisión nacional de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal de Chile. Miembro de la comunidad Adsis, integrantes del grupo celebraban ayer su nombramiento, el segundo obispo en este movimiento de comunidades cristianas que trabajan con jóvenes y con pobres tras Julio Padilla, ya jubilado y obispo emérito en Salamanca. El sacerdote de origen navarro(Pamplona, 4 de diciembre de 1967) fue designado este sábadopor el Papa Francisco . La iglesia del país americano la encabeza el cardenalnatural de Artaiz (valle de Unciti). Chordi, que recaló en Chile en 2015, fue ordenado sacerdote en la diócesis de Vitoria en 1999, en la actualidad es párroco de San Saturnino, en uno de los barrios céntricos y empobrecidos de la ciudad. Además, colabora en la comisión nacional de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal de Chile. Miembro de la comunidad Adsis, integrantes del grupo celebraban ayer su nombramiento, el segundo obispo en este movimiento de comunidades cristianas que trabajan con jóvenes y con pobres tras Julio Padilla, ya jubilado y obispo emérito en Salamanca.

El nombramiento de Álvaro Chordi llegó junto al de Víctor Emiliano Villegas como obispo de Chota (Perú), según informó la Santa Sede. En la Iglesia de Santiago el cardenal Celestino Aós anunció el nombramiento junto al nuncio apostólico en Chile, Alberto Ortega, y tres de los cuatro obispos auxiliares de la archidiócesis. Álvaro Chordi será el quinto. “Santiago de Chile es una ciudad tremenda y dividida en diferentes vicarías y sectores y con varios obispos auxiliares, porque sería imposible llegar a todo”, explicaba Juan Luis San Martín, párroco de Berriozar y responsable de la Unidad Pastoral de Berriozar, Berrioplano, Iza y Juslapeña. Miembro también de la comunidad Adsis, habló con Chordi para felicitarle y destacaba la alegría y sorpresa con la que había recibido el nombramiento.

Chordi nació en Pamplona, donde trabajaba su padre por aquel entonces. Estudió Derecho y después Teología en Salamanca. Se adhirió a la comunidad Adsis en 1990, explicó el Arzobispado de Chile. Desde allí el obispo Aós lo presentó en un vídeo y el propio Chordi agradeció su nombramiento por la misma vía. “Siempre me he sentido en manos de Dios. Desde niño crecí en su presencia en el seno de una familia católica, en mi juventud fui configaruado como hijo y hermano al estilo de Jesús en su fraternidad samaritana y ahora el Obispo de Roma me invita a participar en la responsablidad apostólica y en la misión de toda la Iglesia. Nunca elegí el servicio que me tocó prestar, pero siempre pude servir alas comunidades con una amor disponible y universal”, señaló en su presentación a la diócesis.