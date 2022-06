Remírez no aclara por qué no activaron la preemergencia el día 18 ante las alertas

El Gobierno ha empezado este jueves en el pleno del Parlamento a abordarque ha sufrido Navarra en esta segunda quincena de junio, que tuvo su día más grave el sábado 18. El consejero de Interior,no ha aclarado en el pleno por qué no se activó la fase de preemergencia del Platena, el Plan Territorial de Protección Civil antes de ese sábado cuando había alertas para ese día de temperaturas extremas y fuertes vientos en plena etapa de sequía en Navarra.

REMÍREZ NO DESCARTA ACTUAR DE OTRA FORMA EN EL FUTURO

Remírez ha dicho que ya, el, desde el día 15, y que desde la pasada legislatura, cuando gobernaba el cuatripartito que presidió Uxue Barkos , hubo en cuatro ocasiones alertas similares y tampoco se activó el Platena de forma preventiva. Además, el consejero ha indicado que cuando va a haber inundaciones, se puede activar esa preemergencia porque se sabe dónde puede estar el problema, algo que no sucede en el caso de los incendios. No obstante, ha señalado que eso no quiere decir que en el futuro se actúe de otra forma y que están haciendo una revisión.