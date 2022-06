Chivite defiende la gestión del consejero Remírez en los incendios y lo mantendrá

Esparza ha criticado la actuación del consejero y su actitud. “Su falta de diligencia ha sido decisiva para que se haya sufrido el mayor incendio en la historia de la Comunidad”. Ha pedido a la presidenta que nombre a alguien que sea “capaz”.

Ha señalado que si se hubiera actuado correctamente “hoy no se estaría hablando de 15.000 hectáreas quemadas ”. “Si no cesa a su vicepresidente, se convierte en la primera responsable de lo que ha ocurrido en esta Comunidad, señora presidenta”, le ha dicho, y le ha avanzado que su grupo no dejará este tema “en el olvido”. “Cese a todos los que no han estado a la altura”, insistió.