Induráin achaca a la falta de profesionales y a la pandemia el incremento en horas extra de Salud

el incremento de gastos en el pago de productividades (horas realizadas fuera o por encima de la actividad ordinaria) a la plantilla de Salud. La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin , ha atribuido a factores como la falta de profesionales o las necesidades derivadas de la pandemia de Covid-19

En todo caso, Induráin, que ha comparecido en el Parlamento foral a petición de Navarra Suma para abordar el informe de retribuciones variables en Salud realizado por el Servicio de Control Financiero Permanente y Auditoría, ha afirmado que "cuando hablamos de números y costes no hay que hacerlo de manera descontextualizada" y ha asegurado que "invertir 17,6 millones en productividad puede sonar muy elevado, pero no llega a representar ni el 3% del gasto en personal de la plantilla del sistema navarro de salud". "Son partidas que hay que seguir, supervisar y desglosar al destalle, pero que suponen este porcentaje del total", ha insistido.

La consejera ha precisado que el Servicio de Navarra de Salud "no basa su política de personal en la productividad", sino que "se ve abocada por una serie de condicionantes y realidades, una de ellas histórica, como el corsé normativo en cuanto a retribuciones, y otras de índole más reciente, como el déficit estructural de profesionales, y la pandemia y los efectos derivados de ella, que han supuesto más sustituciones por baja, más actividades en cuanto a vacunaciones, pruebas, cribados, más esfuerzo posterior en actividad propia para recuperar aquello que se había postergado por la Covid, o disponibilidad de los profesionales de lunes a domingo, todo ello en un contexto de déficit de profesionales y que se traduce en un incremento de productividad".

Así, la consejera, que ha comparecido acompañada por el director gerente del Servicio Navarro de Salud, Gregorio Achútegui, y el director de Profesionales, Pedro Ardaiz, ha insistido en que "la productividad no es algo buscado sino derivado de estas situaciones para garantizar el servicio y atención al público, que por cierto es bien valorado en encuestas".

Además, ha señalado que "nuestra primera apuesta siempre que se puede es reforzar las plantillas con contratación y estabilizarlas luego". "Prueba de ello es que hemos hecho más OPE que nunca (1.368 plazas entre 2019 y 2021) en una de las situaciones más complejas posibles como es una pandemia, OPE que también suponen costes de productividad de tribunales y sustituciones", ha añadido.

Igualmente, Santos Induráin ha afirmado que "la mejor prueba de que el incremento de la productividad no es algo buscado sino que se ha dado porque no había otra alternativa real en este contexto es que estos mismos años Osasunbidea ha experimentado un crecimiento de plantillas". "Es decir, no se recurre a las horas extraordinarias por no contratar sino por no poder contratar, lo que supone más ingresos para determinados profesionales, pero más esfuerzo y trabajo voluntario también por su parte", ha explicado.

"CAMBIO DE TENDENCIA" EN LAS LISTAS DE ESPERA

Además, la consejera ha valorado que "la recuperación de la actividad propia de Osasunbidea, tanto ordinaria como extraordinaria, que se acerca ya a niveles prepandémicos, ha permitido consolidar un cambio de tendencia iniciado en octubre del año pasado" en listas de espera.

Así, ha explicado que, "pese a repuntes estacionales -que se repetirán- en primeras consultas como el de abril por las vacaciones de Semana Santa o las subidas en quirúrgicas de enero y febrero a consecuencia del impacto en desprogramaciones por la sexta ola Omicrón, lo cierto es que llevamos varios meses con una moderada pero sostenida bajada en el total de personas y tiempos de espera con casi 7.000 pacientes menos pendientes de consulta que en el pico de octubre de 2021, mientras que las quirúrgicas han recuperado su tendencia". "Aunque el abordaje es más amplio, eso también es productividad en gran parte porque de nuevo resulta muy complicado poder contratar profesionales", ha subrayado.

Santos Induráin ha asegurado que "Osasunbidea está estudiando y poniendo en práctica las recomendaciones" de los informes relativos a productividad "en la medida de lo que es posible y viable en un sector complejo en cuanto a la propia gestión de estos conceptos según parámetros estándar, pero que tiene muchos mecanismo indirectos de control y autocontrol en cuanto a productividad (siempre abiertos a estudiar situaciones concretas) y que sí necesita un ejercicio estratégico y de largo alcance, tanto en fondo como en forma, de la estructura retributiva para ser eficientes y evitar una descapitalización del sistema".

NAVARRA SUMA CRITICA UN INCREMENTO DE GASTO "DESBORDADO"

La portavoz de Navarra Suma, Cristina Ibarrola, ha considerado un "escándalo" el informe de retribuciones variables en Salud, que "evidencia el derroche de fondos públicos de Salud sin mecanismos de control del gasto y con pésimos resultados". "Ha habido un incremento de gasto absolutamente desbordado esta legislatura. Hay trabajadores que han hecho miles de horas por encima de su jornada", ha asegurado.

Ibarrola ha considerado que la comparecencia de la consejera ha sido "una tomadura de pelo, se nos han reído en la cara". "En el 90% de la intervención la consejera ha hablado de lo humano y lo divino sin aterrizar nunca en nada. Son todo excusas, nula autocrítica y nulo propósito de enmienda", ha afirmado. Sobre listas de espera, Ibarrola ha señalado que "con el doble de gasto en productividad" ha aumentado "un 200% el tiempo de espera para primera consulta y el 75% para cirugía".

Patricia Fanlo ha asegurado que "para UPN y Navarra Suma no ha habido pandemia, una pandemia que desmontó y sigue desmontando el sistema sanitario, porque sigue habiendo pacientes ingresados con contingente Covid". "Se tuvieron que destinar a la pandemia todos los recursos, una cantidad de recursos ingentes a la contratación de personal Covid, que debía realizar horas extra, festivos, todo un contingente humano, 24 horas al día, siete días a la semana, 365 días al año durante dos años de pandemia y seis olas, y seguimos dando cobertura a los enfermos en las plantas Covid", ha subrayado para explicar el aumento del gasto en productividad, junto con otros argumentos como la falta de médicos. Por parte del PSN

Ana Ansa, ha señalado que los informes de la Cámara de Comptos y del Servicio de Control Financiero del Servicio Navarro de Salud sobre productividad "dejan un dibujo que no nos gusta, aunque las explicaciones son plausibles y han sido el reflejo de decisiones que daban y dan respuesta a necesidades de atención sanitaria a una población que estaba en una situación de emergencia sanitaria por pandemia". "El objetivo de mantener la asistencia sanitaria se ha cumplido, pero dicho esto, lo que en una situación de emergencia sanitaria es aceptable, no lo es en la vuelta a la normalidad y tendremos que ir dando pasos en otras direcciones", ha afirmado. La portavoz de Geroa Bai