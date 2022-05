El gasto en horas extras de Salud se desboca en Navarra y supera los 17 millones al año

El gasto en horas extras, las conocidas como peonadas, en el departamento de Salud aumenta año tras año y en 2021 alcanzó 17,6 millones de euros. La cifra contrasta con los 4,1 millones que se abonaron en 2015 para pagar la ‘productividad’, término con el que se conocen técnicamente las horas extraordinarias.

Las horas extras recogen distintas actividades de varios colectivos de Salud, desde consultas para bajar listas de espera hasta sustituciones en Primaria para suplir a compañeros cuando no hay sustitutos. Tradicionalmente las peonadas han sido motivo de disputa política, sobre todo cuando la entonces oposición criticaba a los gobiernos de UPN que se recurriese a ellas. Sin embargo, después con la cartera de Salud en manos de Geroa Bai y el PSN las horas extras y su gasto no han dejado de subir.

Un informe de la sección de Control Financiero Permanente del Servicio Navarro de Salud analiza las retribuciones variables que percibe el personal entre 2015 y 2020 y concluye que las horas extras son el complemento variable que más ha crecido. En este tiempo el aumento ha sido de un 281,9% ya que se ha pasado de abonar 4,1 millones en el año 2015 a 15,7 millones en 2020.

Además, el informe indica que la tendencia al alza se mantiene ya que, según los primeros datos disponibles, este gasto ha seguido subiendo hasta los 17,6 millones citados del año pasado.

Las horas extras forman parte de las retribuciones variables que paga Salud a su personal por distintos conceptos desde el abono por guardias y trabajo en festivos hasta el pago por nocturnidad.

VARIABLES 65,8 MILLONES EN 2020

El estudio pone de relieve el aumento que se ha producido en todo el capítulo de retribuciones variables del personal de Salud en estos años y, especialmente, entre 2019 y 2020. “Estos incrementos se ven influidos por el impacto de la pandemia covid”, indica.

Sin embargo, el aumento entre las horas extras y el resto de retribuciones variables no guarda la misma proporción. Así, en 2015 se pagaron 41,5 millones de euros en retribuciones variables, un gasto que en 2019 supuso 50,3 millones y que creció hasta 65,8 millones en 2020. El aumento global en este periodo ha sido de un 58,4% mientras que entre 2019 y 2020 fue del 30,75%.

El conjunto de las retribuciones variables, sin contar las horas extras, ha crecido entre 2015 y 2020 un 34% y de 2019 a 2020 un 19%. Sin embargo, el aumento del gasto en horas extras ha sido mucho mayor: 281,9% entre 2015 y 2020 y 91,15% de 2019 a 2020.

La mitad del gasto en retribuciones variables corresponde al Hospital Universitario de Navarra y un 20% a Atención Primaria. Sin embargo, en 2020 el mayor aumento se produjo en las Urgencias Extrahospitalarias y en servicio de Atención Primaria del área de Tudela, sobre todo por aumento de las horas extras.

Retribuciones variables



Salud las paga por conceptos diversos. Desde guardias y horas extras hasta trabajo en festivos, pago por nocturnidad (no incluye las personas que trabajan en horario nocturno), por dispersión geográfica (un complemento que se cobra en Primaria en función de la dispersión de la población atendida), por turnicidad, por pase de visita (sobre todo médicos que ven a sus pacientes los fines de semana), coordinación, etc.

​

Horas extras



Técnicamente se conocen como ‘productividad’. Forman parte de las retribuciones variables y también se pueden generar por distintos tipos de atención. Entre ellos, consultas para bajar listas de espera, horas para operaciones y pruebas con el mismo objetivo, sustituciones del personal de Primaria y Urgencias Extrahospitalarias para suplir a compañeros cuando no hay sustitutos que contratar de forma temporal, etc.