Fiordos. 4 de julio. VUELO DIRECTO A LOS FIORDOS NORUEGOS. El avión saldrá de Noáin con dirección a Bergen. La vuelta está fijada para el 11 de julio desde Oslo. Chipre. 10 de julio. VUELO DIRECTO A CHIPRE. El avión saldrá desde Noáin con dirección Lárcana y su duración es de 8 días y siete noches. Egipto. 11 de julio. VUELO DIRECTO A EGIPTO. El touroperador Samatravel realizará el segundo vuelo a Egipto desde Pamplona. El siguiente vuelo a Egipto será el 19 de septiembre y se ha añadido otro el 13 de octubre. Islas. A partir del 24 de julio, todos los sábados del verano habrá un vuelo directo a Ibiza, y a partir del 26 de julio, 3 vuelos directos a Menorca (martes, jueves y sábado). Además, a partir del 26 de julio, los destinados a Mallorca serán los martes, miércoles, sábados y domingos. A Canarias vuela la compañía Binter. La aerolínea canaria, que ha lanzado una promoción de billetes a precios reducidos, vuela tres días la semana en julio entre Pamplona y Canarias: jueves, viernes y domingos.

¿Dónde viajar según exigencias sanitarias?

Países que demandan la vacunación para viajar desde España

EE UU, Brasil, Canadá, Japón y Australia son algunos de los países que se muestran en este momento más exigentes en materia de vacunación. “Sí o sí piden certificado de vacunación”, cuenta Miguel Rodríguez, de Viajes Pamplona. “Otra cuestión es qué se entiende por vacunado. España establece que si han pasado más de 270 días de la vacuna ya no se considera vacunado. Esa claridad no se ve en otros países, con una interpretación más abierta. Por eso, recomendamos llevar un informe médico que diga que con las vacunas que se poseen es suficiente”.

Países que menos requisitos solicitan para entrar

A la mayoría de países de Centroamérica y Latinoamérica se puede viajar sin estar vacunado y en algunos países, incluso ni siquiera solicitan a los viajeros europeos que presenten una prueba negativa de PCR o antígenos realizada 48 o 72 horas antes. Entre ellos, México, Cuba, Costa Rica, República Dominicana, Chile y Argentina. “Son destinos con una gran vocación turística y llevan tiempo no pidiendo prácticamente nada precisamente para no frenar el turismo”, apunta Miguel Rodríguez, de Viajes Pamplona.

¿Qué restricciones hay en los países de la Unión Europea?

“La gran mayoría no piden ya nada y una persona con nacionalidad española se puede mover sin problemas. Por ejemplo, países como Alemania, Holanda e Italia no piden ya nada. Hay cero restricciones, de manera que da igual si alguien está o no vacunado. En cambio, nuestros vecinos, Francia y Portugal, son los dos más exigentes. El vacunado debe presentar el certificado de vacunación o, si no, una prueba con resultado negativo para entrar”, apunta Miguel Rodríguez, de Viajes Pamplona.

¿Qué se pide para ir a Baleares o Canarias?

A diferencia del año pasado en el que se solicitaba a los ciudadano con nacionalidad española de la península una prueba negativa (PCR o antígenos), este verano no se requiere ningún requisito.

Formulario de salud

Al margen de vacunas y pruebas, “en un buen número de países” países aún requieren rellenar un formulario online de salud para dejar constancia de tus datos. Al rellenarlo se genera un justificante que se suele pedir en el momento del embarque.