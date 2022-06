Familias piden un cambio en las mayorías y los porcentajes del censo para cambiar la jornada escolar en los centros escolares

El grupo de familias 'Cambio de jornada por mayoría simple' ha pedido este viernes una revisión de las mayorías cualificadas exigidas y el porcentaje necesario sobre el censo en las votaciones para cambiar a una jornada continua o flexible en los centros educativos públicos.

Representantes de este grupos de trabajo, que han comparecido en sesión de trabajo en el Parlamento de Navarra, han criticado el retraso del Departamento de Educación a la hora de elaborar una orden foral, de cara al curso que viene, para regular la jornada continua, partida o flexible, revisar las "mayorías cualificadas exigidas" y "el criterio de que las votaciones del alumnado esté vinculado al censo total del centro y no los votos reales emitidos". Han destacado que el grupo de trabajo para desarrollar esta orden foral "después de 6 meses no se ha constituido".

Pablo García, portavoz del grupo formado por familias de más de 20 centros públicos en las que "no se inicio" el proceso de cambio a jornada continua "o se quedó por el camino", ha destacado que esta orden foral "tiene que estar preparada como tarde para noviembre de 2022" y ha afirmado que "nos guste el contenido mas o menos, contaremos con ella y la aceptaremos". Y ha asegurado que "nos consta que una orden foral se hace en dos semanas, si se quiere se puede".

Ha afirmado que "en ningún momento se pide una mayoría simple en el sentido estricto de los participantes". Y ha insistido en que "los porcentajes son los que importan" ya que "si se hace sobre un criterio u otro, más opciones tienes de lograr tu objetivo".

Pablo García ha indicado que el 86% de las escuelas públicas pasarán a jornada continua, "un hito que antes de la pandemia nadie hubiera pensado". A ellas se suma el 45% de la enseñanza privada concertada. "El escenario ha cambiado respecto a una resolución experimental en 2008", de manera que "el experimento ya no lo es, es un hecho", ha remarcado.

La pandemia, ha apuntado, "ha hecho que las familias cambien su forma de ver una jornada escolar" y "lo que era una excepción ahora es regla". "La excepción somos los centros con una jornada escolar partida" y un proceso para el cambio de jornada que ha considerado excesivas", ha lamentado.

De la misma manera, ha recalcado que los centros públicos de Secundaria tienen jornada continua "desde hace muchos años" y "no fue a raíz de un proceso de votación sino de una decisión política". "También se pude legislar sobre ellos", ha subrayado.

Se ha referido a los centros que continuarán el próximos curso con la jornada partida por no llegar al porcentaje exigido, en ocasiones por uno o dos votos. "En muchos casos el doble de votos a favor no consiguen el cambio de jornada" debido a las personas que no han acudido a votar y a que los votos nulos, blancos y abstenciones "es como si votaran que no". Así, ha opinado que un proceso con mayoría simple "sería más justo y equitativo". "Las familias tienen la capacidad de decisión pero que el proceso tenga estas trabas genera una situación perjudicial para proceder al cambio", ha señalado.

PSN, GEROA BAI Y EH BILDU, FAVORABLES A REVISAR LAS MAYORÍAS

El portavoz de Navarra Suma Pedro González ha considerado que "la pandemia ha servido para imponer una jornada continua que tenía poca razón sanitaria" y que no tiene una evaluación "seria" sobre sus beneficios al alumnado. Por el contrario, ha asegurado que la jornada partida "está asociada a mejores resultados en lo académico, social y hasta nutricional" ya que el alumnado vulnerable "se encuentra más tiempo en la protección del entorno escolar y por lo tanto provoca igualdad académica". Mientras que la jornada continua "aumenta la desigualdad porque la atención de los niños se deja en función del nivel económico que tienen los padres".

Por su parte, el socialista Jorge Aguirre ha remarcado que "no es cuestión de entrar en conflictos de si la jornada continua es mejor o peor" sino "si se tienen que usar un tipo de mayorías u otros". Ha señalado que la pandemia "ha hecho que las familias veamos que la jornada continua nos permite disfrutar den nuestros hijos de otra manera". Ha apostado por que se revisen las mayorías en los cambios de jornada para que "el resultado esté vinculado a los votos reales" y que el cambio "tenga un periodo mínimo de duración para dar una estabilidad a profesorado y familias".

María Solana, de Geroa Bai, ha opinado que "hay que revisar los porcentajes" en las votaciones para el cambio de jornada y ha sugerido que se haga "respecto del censo pero que se exija otra mayoría menor, simple o cualificada, pero no de tres quintos". Ha considerado, igualmente, que no es necesaria una orden foral nueva sino que una resolución "es igualmente válida" y ha añadido que no entiende por qué "no ha habido más pasos adelante" por parte del Departamento de Educación respecto a este cambio de normativa.