Joserra Uriarte:“En Ujué me acordé de Induráin, todo lo que soy se lo debo a él”

Juan Ramón Uriarte Zubero (Igorre, 55 años), hoy bombero de Vizcaya y exciclista profesional en Banesto y Festina entre 1990 y 1999. En Navarra, todo lo que suene a Miguel Induráin , es digno de contarse. Y si quien lo dice, además de ser uno de los compañeros del campeón villavés, ahora se dedica a apagar los fuegos que asolan la Comunidad foral, con doble motivo. Él se sorprende de la repercusión que ha tenido la foto que le sacó una amiga recogiendo la manguera tras colaborar en el incendio de Ujué. "Los que me conocen saben que fui ciclista", se disculpa humilde. Sin embargo, en una tierra que venera la bici, ver como bombero voluntario a quien vistió el maillot de Banesto 8 temporadas y ayudó a Induráin en cuatro Tours y un Giro , acaba de desbloquear de la memoria colectiva recuerdos gloriosos. Da igual el tiempo transcurrido. Las redes sociales se han volcado y él no tiene más que buenas palabras para Navarra y para quien fuera su jefe de filas: "A Miguel le debo todo lo que soy. Me he acordado mucho de él estos días", confiesa

¿Está ya descansando en casa?

Sí, ayer volvimos. Cansado, pero contento de haber hecho lo que pudimos. Había que intentar que el fuego no llegase a Ujué, y estuvimos toda la noche trabajando y tranquilizando a los vecinos. Se quemaron muchas hectáreas.

¿Cómo les llegó el aviso para venir a Navarra y arrimar el hombro?

Nos activaron el domingo. Desde primera hora fueron para allí 8 bomberos y 2 mandos. Por la tarde fuimos nosotros: 12 bomberos con tres cisternas (una de 8.000 litros)y tres todoterrenos.

Un despliegue importante...

Pues sí. El viento condicionó mucho la extinción del incendio. Era una zona difícil, alta. De mucho viento. A partir de las cinco de la mañana ya pudimos atacar con agua por los flancos y apagar y apagar. Llegaron los hidroaviones y pudimos apagarlo. De madrugada no fuimos al monte porque estaba muy peligroso. Es un terreno con mucho sube y baja y si no lo conoces puede ser peligroso.

¿Ha sido uno de los fuegos más difíciles que le ha tocado?

@Mertxe_Beriain

He tenido fuegos forestales importantes, pero Vizcaya no tiene nada que ver con lo que hay en Navarra. De esta magnitud no había tenido nunca. Un poco impresionado cuando llegamos, porque una cosa es verlo en la tele y otra estar ahí.

Y de repente vuelve a ser una persona reconocida...

Le mandé foto a una amiga de Navarra y la subió a Twitter sin decir quién era. Me reconocieron y la bola se ha hecho enorme. No pensé que tendría tanta importancia.

Ocho temporadas en Banesto, ¿qué relación guarda con Navarra?

Suelo ir mucho. Con la bicicleta he estado en infinidad de sitios. Me gusta mucho, Urbasa, Aralar... tiene lugares preciosos.

¿Sigue pedaleando?

La bici es mi compañera de vida. Es un deporte que da mucho. Salgo siempre que puedo, me canaliza la cabeza. Es parte de mí, no tengo el nivel de antes, pero disfruto.

¿Se acordó de Induráin el lunes?

Muchísimo. Hace poco coincidimos en un funeral de un masajista que tuvimos. Miguel está en otra dimensión, todo lo que soy es gracias a él. Trabajé para él y cuando oigo lo de gregario recuerdo que era su compañero. Lo hacía encantado. Miguel es un portento, y como persona, un fuera de serie. Me acordé mucho en Ujué.

Diez años como profesional, más de 20 con el fuego... ¿Se siente más ciclista o bombero?

Las dos cosas, son profesiones muy parecidas. En el deporte profesional tienes exigencia y presión por ganar, caídas, dolor, pero estás muy bien visto. Y en bomberos es igual, vas a un fuego, a un accidente, y la gente te lo agradece. Las dos son trabajos de equipo. He tenido la suerte de tener dos profesiones en las que soy feliz.

¿Tiene 55 años, cuántos le quedan en activo? ¿Qué le dicen en casa?

Nos podemos jubilar con 59 o 60. Mi handicap es que mis primeros años de profesional en la bici no cotizábamos. Se ganaba dinero pero te tenías que pagar la cobertura médica y no cotizas. Así que me quedan aún años de trabajo, pero me encuentro muy bien. Me divorcié y tengo una hija de 20 años, María. Es maravillosa.