La alianza electoral con Podemos y Batzarre divide a Izquierda Unida

Podemos, IU, Batzarre y un grupo de independientes presentada el pasado 11 de junio ha provocado una división en Izquierda Unida. El actual coordinador general en Navarra, Carlos Guzmán, defensor del acuerdo con el resto de grupos y en cuya elaboración ha participado, se ha encontrado con la voz crítica de dos pesos pesados de su formación política, sus antecesores en el cargo, la actual parlamentaria Marisa de Simón, y el ex parlamentario La alianza electoral entrey un grupo depresentada el pasado 11 de junio ha provocado una. El actual, defensor del acuerdo con el resto de grupos y en cuya elaboración ha participado, se ha encontrado con la voz crítica de dos pesos pesados de su formación política,, la actual parlamentaria, y el ex parlamentario José Miguel Nuin . Estos no rechazan esa candidatura unitaria, pero discrepan de los términos pactados.

El preacuerdo alcanzado para ir a las próximas elecciones forales y municipales de 2023 recoge que Podemos elegirá al cabeza de lista al Parlamento navarro y Batzarre, a la alcaldía de Pamplona. IU elegirá en ambas listas los segundos puestos.

Marisa de Simón, parlamentaria de Izquierda Ezkerra (coalición de IU y Batzarre) señaló ayer que, en su opinión personal, el preacuerdo es "desproporcionado en el reparto de puestos, sin un proyecto político encima de la mesa”. Así lo dijo cuando este periódico le preguntó por este tema en la rueda de prensa que dio tras la reunión semanal de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento.

“El defecto más importante” que tiene lo pactado, sostuvo De Simón, “es que se apoya ya la participación en un gobierno liderado por el PSN, para dar continuidad a un proyecto actual que bajo mi punto de vista se aleja mucho de lo que ha sido la propuesta de la izquierda transformadora y rupturista”. “El acuerdo abandona el espacio de la izquierda transformadora”, reiteró, para agregar que “el camino se hace andando, pero es mucho más importante tener claro dónde se va”.

RESPUESTA DE PODEMOS A DE SIMÓN

Podemos, Mikel Buil, defendió el preacuerdo suscrito y afirmó que no están hablando sólo de un “reparto de cargos”. “Hay un documento político que se va a presentar en breve y que debe ser referente de la izquierda transformadora”. Tras las palabras de De Simón, el portavoz parlamentario de, defendió el preacuerdo suscrito y afirmó que no están hablando sólo de un “reparto de cargos”.

Podemos forma parte del Gobierno de María Chivite. En la coalición Izquierda-Ezkerra, IU rechazó entrar en el Ejecutivo, algo que no compartió Batzarre. Marisa de Simón suscribió el programa de legislatura, pero mantiene en el Parlamento posición propia, ya que I-E como tal no entró en el gabinete.

CUATRO MIEMBROS DE LA DIRECCIÓN ACTUAL

Lo cierto es que la postura de De Simón la comparten otros miembros de IU como José Miguel Nuin. Se oponen a integrarse en el futuro Ejecutivo y pasar así a ser un “mero sostenedor” del gobierno liderado por los socialistas, cuando ahora, fuera del gabinete, votan en el Parlamento en función del contenido de las políticas. En un artículo de opinión que Nuin ha suscrito con Pilar Gastón, Virginia Guerra y Javier Barinaga, los cuatro miembros de la actual dirección de IU en Navarra y que están en la corriente interna Zutik Ezkerra, lamentan que se esté produciendo una “ruptura en toda regla con la línea y actuación política que IU ha desarrollado durante décadas en Navarra”.

"IU acertó al no incorporarse a este Gobierno y esto es lo que cambiará en 2023 con este acuerdo". Señalan que Izquierda Unida pasaría de apoyar o no al Gobierno del PSN "en función del contenido real de lo que se presenta en el Parlamento, a votar como un mero sostenedor del ejecutivo".

Sostienen que Podemos y Batzarre quieren que este proyecto acabe siendo un nuevo partido navarro sin vinculación federal, para poder acordar con el PSN los próximos gobiernos sin interferencias de una organización nacional. Y critican cómo en las listas se relega a IU, cuando, según aseguran, las encuestas le sitúan por delante de Podemos.

QUÉ DEFIENDE ESTE SECTOR

Nuin, Barinaga, Gastón y Guerra mantienen que la valoración que hacen del acuerdo es "negativa" tanto para IU como para el futuro de la izquierda federal en Navarra. "Lo que nos han presentado no es tanto un acuerdo de confluencia de la izquierda navarra no nacionalista como un acuerdo para confluir en un Gobierno de Navarra muy similar al actual de la mano del PSN".

Defienden que hay tiempo para seguir negociando y acordando. "Existe una alternativa y es la de pactar una coalición electoral, no un nuevo partido político, y un programa electoral que sea lo que obligue y comprometa a todas las partes".

"Lo demás, participar o no en el gobierno y apoyar o no la acción del ejecutivo, debe decidirse después de las elecciones en función de la correlación de fuerzas surgida de las urnas y del acercamiento o alejamiento de dicho gobierno con el programa electoral de la coalición. Por eso desde Zutik Ezkerra decimos, confluencia sí, pero no así".

GUZMAN Y BERNAL UNIDOS EN DEFENDER EL ACUERDO

El coordinador general de IU en Navarra, Carlos Guzmán, defiende el preacuerdo alcanzado y en eso tiene el apoyo del que fue su rival al cargo, el concejal de Berriozar y ex senador de Unidas Podemos, Iñaki Bernal. Consideran que es el camino para "iniciar una confluencia social y política que aspire a transformar Navarra". Así lo destacan en un artículo conjunto de opinión.

"Sin ningún tipo de problemas afirmamos que el preacuerdo alcanzado no es el mejor posible" para IU de Navarra, "pero también nos atrevemos a afirmar que tampoco lo es" para Podemos, Batzarre ni para las personas independientes. "En cambio, el preacuerdo alcanzado sí que es el mejor posible para el conjunto de la izquierda alternativa de Navarra y sobre todo es el mejor posible para la mayoría social trabajadora de Navarra que necesita de una izquierda fuerte y unida que defienda sus derechos e intereses en las calles y en las instituciones", señalan en ese artículo.