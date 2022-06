Doce rostros navarros que brillan en la EvAU

Alejandro Monroy Ostivar, IES Ribera del Arga: 13,95

“Estoy muy contento con el resultado y mi familia y mis profesores están también súper felices por mí. Me esperaba una nota alta porque salí satisfecho de los exámenes y tenía muy buena media en Bachiller, aunque pensaba que algún examen me iba a salir peor. Durante el curso he trabajado un montón y el apoyo de los profesores ha sido muy importante. Durante el verano voy a descansar y a disfrutar para empezar la universidad a tope. Mis amigos y yo no hemos cerrado ningún plan pero queremos irnos unos días a la playa. El año que viene quiero estudiar Medicina en la UPNA”.

Danix Mariñelarena, IES Iturrama BHI: 13,91

“La verdad es que no me esperaba tanta nota, me he quedado flipando cuando la he visto. Como es un examen diferente a los del instituto y te la juegas todo, no esperas que vaya tan bien. Empecé a estudiar tres semanas antes, por la mañana ciencias y por la tarde las asignaturas de letras. Al principio le dedicaba menos tiempo, pero cuando quedaban cinco días para la EvAU estudiaba tres horas y media a la mañana y cuatro a la tarde. Mi intención es estudiar Medicina en la UPNA”.

Teresa Tabuenca Gómez, colegio Liceo Monjardín: 13,90

“Los exámenes me habían salido bastante bien, pero como nunca se sabe cómo va a ir no me esperaba sacar una nota tan alta. Segundo de bachiller ha sido un curso bastante duro y hemos estudiado y trabajado mucho, así que estoy agradecida de que mi esfuerzo haya tenido su recompensa. Voy a estudiar el grado de Lengua y Literatura Españolas en la Universidad de Navarra. Este verano he planeado un viaje con mis amigas y también he pensado en sacarme el carnet de conducir”.

Javier Ponz Casado, colegio Hijas de Jesús: 13,89

“Ha sido un reto bastante grande para mí conseguir estos resultados, así que ha sido una muy buena noticia. Ahora mi plan es disfrutar de las vacaciones. Voy a hacer un viaje a Tenerife con mi cuadrilla y a descansar de todo el trabajo que he hecho durante el curso. Este ha sido un año difícil, pero no solo hay que estudiar sino también hay que combinarlo con hacer deporte y salir con los amigos: hay que encontrar un equilibrio. Me gustaría estudiar Ingeniería Industrial Internacional en la UPNA”.

Iñigo Huerga, colegio Irabia-Izaga: 13,85

“Estaba en Bilbao haciendo el C1 de italiano cuando han salido las notas y no me he enterado de nada. Cuando he terminado tenía muchísimas llamadas perdidas y mensajes. La verdad es que no me esperaba una nota tan alta. Empecé a estudiar dos semanas antes y me hice un planning, lo seguí y me ha funcionado muy bien. Quiero estudiar algo relacionado con la economía en Bélgica, porque me gusta mucho el francés. En verano tengo la intención de hacer algo, no quiero quedarme todo el día en casa”.

Iñigo Larraza de la Torre, IES Plaza de la Cruz: 13,823

“Yo me esperaba bastante menos, porque creía que en física por ejemplo iba a tener menos nota. Los días previos preparé los exámenes de forma muy intensa, aunque el trabajo de bachiller es muy importante, yo no he ido a las clases de repaso del instituto, he preferido prepararlo por mi cuenta. Mi objetivo es estudiar el doble grado de Ciencia de Datos y Biotecnología en la UPNA, una carrera nueva, pero hasta el 20 de junio no está la inscripción. Este verano quiero sacarme el teórico de coche y mejorar por mi cuenta en programación, aunque también descansaré”.

Lucas Gallego San Miguel, colegio San Cernin: 13,756

“Estoy muy contento por el resultado. Ha costado mucho durante los dos años, sobre todo 2º de Bachillerato, pero al final ha merecido la pena. La nota no me ha sorprendido porque me lo había preparado bastante, así que me esperaba más o menos eso. El curso que viene estudiaré Medicina en la Universidad de Navarra, algo que ya sabía antes de preparar Selectividad, aunque antes quiero recargar pilas y disfrutar de varios planes de verano. Viajaré a Salou con mis amigos, pasaré en Pamplona los Sanfermines y, finalmente, me iré de vacaciones con mi familia”.

Loreto Viñeta García, colegio Miravalles-Redín: 13,75

“El curso ha sido muy intenso, aunque el final fue un poco más relajado porque había que repasar. Me esperaba una nota bastante buena, no sé si tanto, pero sí alrededor del 10 de media que tenía en bachillerato. Quiero estudiar Ingeniería de Diseño Industrial con desarrollo de producto, que tiene una doble con mecánica en Tecnun, en San Sebastián. Además de estudiar, he estado trabajando durante el curso. Ahora toca disfrutar el verano, estos días estoy en París con unas amigas”.

Ander Altxu Vidán, IES Iturrama: 13,74

“Me esperaba una nota alta por como me ha ido durante el curso. Siempre se siente algo de nervios, pero como había empezado a estudiar tres semanas antes para los exámenes, fui sin ningún tipo de presión extra. Este verano quiero desconectar un poco y si puedo me gustaría sacarme el carnet de conducir. También quiero hacer algún viaje con mis amigos y mi familia a la playa. Todavía no he decidido qué quiero estudiar el año que viene, pero creo que me voy a decantar por ADE o Derecho en la UPNA”.

Álvaro de Irizar Larrauri, IES Benjamín de Tudela: 13,726

“Estoy bastante contento porque creo que con la nota que tengo voy a poder entrar en el doble grado de Física y Matemáticas en el CSIC, un centro de excelencia en la Universidad Politécnica de Cataluña. Los profesores nos ofrecieron muchas clases de preparación y, sobre todo, pudimos hacer exámenes de otros años para saber qué esperarnos. Ahora, durante el verano, quiero aprovechar para descansar mucho y también tengo pensado visitar diferentes países de Europa con mi novio”.

Laura Enrique Embún, IES Benjamín de Tudela: 13,65

“Me siento muy orgullosa y muy satisfecha. Ha sido un gran alivio saber que todo el esfuerzo dedicado ha tenido su recompensa. Además, ha sido una sorpresa, porque tenía una buena nota de Bachillerato pero nunca te esperas que va a salir tan bien. El año que viene me gustaría estudiar Bioquímica y Biología molecular en la Universidad del País Vasco y este verano quiero dedicarlo a relajarme, disfrutar y salir mucho, algo que ya he podido hacer porque nada más acabar Selectividad me fui con mis amigas a Salou”.

Lucía Alegre Silva, IES Valle del Ebro: 13,63

“Lo que más me ayudó fue estudiar con amigos durante las dos semanas previas a los exámenes, algo que nos sirvió para socializar y sentirnos acompañados. Yo me esperaba una buena nota, aunque no tan alta; pensaba que algo iba a fallar en la fase obligatoria, pero al final ha ido muy bien. No tengo muy claro qué voy a estudiar el año que viene, pero mi plan es estudiar algo relacionado con la física o la inteligencia artificial. Ahora quiero dedicar el verano a salir, ir a las fiestas que pueda, viajar con mi familia y trabajar para conseguir un poco de dinero”.