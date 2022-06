La empresa propietaria de la macrogranja de Caparroso se querella contra el responsable de ganadería de Greenpeace

Cooperativa Valle de Odieta, propietaria de la macrogranja de vacuno de leche de Caparroso, ha interpuesto una demanda contra Luís Ferreirim, el responsable de agricultura y ganadería de Greenpeace España. La, propietaria de la macrogranja de vacuno de leche de, ha interpuesto una, el responsable de agricultura y ganadería de

La empresa alega, dice Ferreirim en un comunicado, que éste ha proferido declaraciones “falsas”, “calumniosas e injuriosas” que afectan a su honor, reputación y negocio, por lo que le exige que se retracte en los mismos medios donde se ha manifestado y para ello le cita a un acto de conciliación este miércoles en el Juzgado de 1ª instancia nº 49 de Madrid.

“A medida que crece el rechazo social a las macrogranjas y se pone en evidencia que son un auténtico atentado contra el medioambiente y el bienestar de los animales, crece también la persecución contra las personas que alzamos la voz contra el destructivo modelo de ganadería industrial”, indica Ferreirim, y asegura que “Valle de Odieta no me callará ni me intimidará con la persecución que ha empezado contra mí".

Según añade, en la demanda la empresa le acusa de haber publicado en su cuenta de Twitter mensajes que le atribuyendo “vertidos, mal cuidado de los animales, recetas sin prescripción y mutilaciones”, una información que el denunciado afirma que es "totalmente veraz" y "fundamentada por documentos oficiales de los expedientes sancionadores abiertos contra la empresa y enviados, ante solicitud oficial, a Greenpeace España por el Gobierno de Navarra".

Tras recordar que Valle de Odieta ya tubo en marzo en Pamplona otro acto de conciliación con 15 personas de diversos colectivos que "reafirmaron y suscribieron toda la información presentada en el Parlamento de Navarra", el dirigente de Greenpeace explica que "este tipo de procesos se conocen como Demanda Estratégica contra la Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) y su objetivo es acabar con la protesta pública" por miedo o costes del proceso, entre otros motivos.

En este caso, señala, fue en febrero de 2021 cuando colectivo de Caparroso contactaron con Greenpeace España ante los "vertidos incontrolados de digestato" que se producían y "que afectaron incluso a la Zona de Especial Protección de los Tramos Bajos del Río Aragón, uno de los últimos refugios del visón europeo y otras especies, y contribuyeron a la contaminación del agua por nitratos".

Fue entonces cuando varios miembros de Greenpeace, entre ellos Luís Ferreirim, acudieron a la zona, documentaron lo que estaba ocurriendo y lo difundieron, dicen, y afirman que de hecho en mayo de 2021 el Gobierno de Navarra acudió al juzgado y en mayo de 2022 “la denuncia sigue en tribunales a la espera de pronunciamiento”.

Greenpeace puso además en marcha una campaña de recogida de firmas contra las macroganjas que ha reunido ya más de 435.000 y quiere sumar medio millón para que las administraciones pongan en marcha moratorias a la ganadería industrial, una reivindicación que también defenderá el 25 de junio en una jornada en Noviercas (Soria) organizada junto a la Asociación Hacendera, con el respaldo de la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial.