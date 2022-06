Identificadas 18 víctimas de estafas del amor que perdieron 240.000 € en 2021

18 personas, la mayoría mujeres, víctimas de las denominadas estafas del amor. En conjunto, adelantaron un montante de 240.000 euros a quienes creían sus parejas, conocidas en internet. Para tirar del hilo y saber quiénes están detrás de esos timos, los investigadores realizaron tres comisiones rogatorias (dos a Turquía y una a Rusia), así como una orden europea de investigación en Francia. Las pesquisas llevaron hasta 7 investigados o detenidos aunque, como siempre en este tipo de casos, los agentes admiten que son solo ‘mulas’ o colaboradores que prestan sus cuentas bancarias para dar cobertura a las bandas. En otras palabras, la punta del iceberg. No solo les birlaron los ahorros, sino que además les rompieron el corazón. La unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil de Navarra identificó en 2021 a, la mayoría mujeres,. En conjunto, adelantaron un montante de 240.000 euros a quienes creían sus parejas, conocidas en internet. Para tirar del hilo y saber quiénes están detrás de esos timos, los investigadores realizaron, así como una orden europea de investigación en Francia. Las pesquisas llevaron hasta 7 investigados o detenidos aunque, como siempre en este tipo de casos, los agentes admiten que son solo ‘mulas’ o colaboradores que prestan sus cuentas bancarias para dar cobertura a las bandas. En otras palabras, la punta del iceberg.

También en el ámbito de las víctimas las que dan el paso de denunciar son las menos, confiesan los agentes. Las que descubren el pastel, muchas veces lo callan por vergüenza, actitud de la que se aprovechan los estafadores de todos los tiempos, sean artífices del tocomocho o diseñadores de un ‘ramsonware’ para secuestrar empresas. “Muchas veces la liebre salta porque les empiezan a asaltar las dudas. Consultan a alguien o incluso vienen a hablarlo con la policía, pero la mayoría se resiste a creer que todo es un camelo”. Para demostrar que no, desde la Guardia Civil insisten en cierto patrón común al que responden este tipo de denuncias. “La víctima suele ser contactada por un perfil que encuentra sugerente, a veces buscando una posible amistad íntima o una relación, y se produce lo que llamamos el enganche”.

TRAS EL ANZUELO

La relación se inicia tras el intercambio de algunos correos y suele intensificarse, muchas veces vía aplicaciones de mensajería que permiten una comunicación fluida, continua, en la que el estafador abona el cortejo “regalando el oído” de la víctima y obteniendo información acerca de su situación. “Principalmente, vulnerabilidades y su perfil económico”.

Para no perder la magia del flechazo, el grupo criminal da un paso más allá una vez que la relación se ha estabilizado. Ese periodo no suele prolongarse más allá de mes o mes y medio, señalan en la Guardia Civil. “Si perciben que el asunto está maduro, llega el momento de recrear cierta situación de estrés, que va a ser la excusa para motivar la petición del primer envío de dinero. Puede ser un accidente en el extranjero, una crisis médica o un riesgo”. Por si la persona fuera reacia, la supuesta pareja indica a su vez que el intercambio de dinero va a ser mutuo.

De hecho, casi lo ofrece como garantía para ese primer reembolso. “Adelántame una parte para que la empresa de mensajería pueda llevarte mis ahorros”, reclaman, presionando a la víctima, que siente que la seguridad y el bienestar de su pareja recaen sobre ella. “Recuerdo una mujer a la que, cuando le pidieron un pago de 8.000 euros se le encendieron las alarmas y vino a consultarnos. Según nos iba contando, le dijimos que no se fiara, que encajaba perfectamente en el modus operandi de estas estafas. Nos dio la razón a regañadientes. En su fuero interno quería creer que todo lo que estaba viviendo era verdad”.

NI RASTRO DEL DINERO

Una vez asumido el jarro de agua fría, las víctimas intentan saber quién está detrás de la estafa y recuperar algo del dinero perdido. Ambos deseos son entendibles, pero hasta el día de hoy, difíciles de materializar. “Lo más habitual es que haya pasado un tiempo después de que se le haya remitido el dinero, que suele tener como destino el extranjero, lo que invisibiliza su rastro. Por lo general, no hay mucha esperanza en recuperar esos ahorros”.

Respecto a dar con los autores, los investigadores también asumen la complejidad de poder sentarlos en un banquillo para que respondan de sus actos. “Hay grupos bien organizados, con sostén económico, asentados en países como Nigeria o Rusia. Hemos conseguido detener o investigar a 7 personas en el transcurso de 5 investigaciones, pero evidentemente estas personas no son los líderes ni los responsables últimos”. A pesar de no estar en la cúspide del entramado, no siempre se les deja de lado en caso de que la policía llegue hasta ellos. “Nos sorprendió un caso de un tipo aparentemente modesto al que involucramos en los cobros de una de estas estafas y se presentó a una toma de declaración en el juzgado con un abogado particular, cosa rara, que pertenecía a uno de los bufetes más pujantes de la zona, cosa más rara aún”.

El ejemplo da idea de ese respaldo en la organización, bien nutrida en lo económico, advierten en la Guardia Civil. Son ‘profesionales’, indican, en el sentido de dificultar el acceso a los lugares reales desde donde se suplantan los perfiles y se remiten los mensajes. “Suelen anonimizar la navegación, usar todo tipo de nombres y datos falsos, impidiendo la identificación real de los autores”.

Regresan métodos de antaño, como comprobar y verificar cualquier aviso

No creerse todo. La premisa es desconfiar después de un balance de 18 personas identificadas como víctimas de las estafas del amor en 2021 por la Guardia Civil de Navarra. Desde el equipo de Delitos Informáticos de la Benemérita advierten sobre estas prácticas, así como de los avances y sucesivas reinvenciones de los entramados criminales que echan el anzuelo en internet en busca de dinero que sustraer, básicamente. Una de las últimas modalidades que han detectado los investigadores tiene que ver con aplicaciones para suplantar números de teléfono. Así, los ‘malos’ en realidad camuflan su llamada tras el número real de la oficina bancaria con la que trabaja la víctima, de forma que Google lo identifica como tal en la pantalla del remitente y, una vez que coge el teléfono, lo hace ya con la confianza de estar comunicándose con el número oficial, por lo que no desconfía, a pesar de ser un engaño. “Es complicado, pero solo nos queda insistir en que hay que comprobar siempre este tipo de contactos”.

APUNTE: Contar hasta cien

Si lo pensamos fríamente, muchas estafas que se producen por internet no tienen ni un pase. Por muy sofisticadas que sean, siempre hay una rendija que nos permite adivinar que se trata de un engaño. Pero claro, para darse cuenta sería necesario contar hasta cien antes de tomar la decisión equivocada. Todas las víctimas tendrán sus circunstancias personales para no tomarse ese tiempo antes de dar al ratón. Nadie lo duda. Pero por favor, un poco de sentido común.

Nacho Calvo