Los perros pastores y de caza no serán esterilizados en Navarra

La medida de control aplicada, a través de la esterilización, para perros y gatos en contacto con ejemplares de su misma especie no será aplicada en Navarra a los perros pastores y de caza. De acuerdo a una enmienda a una modificación de la Ley de Animales de Compañía de la Comunidad foral, secundada por Navarra Suma, PSN y Geroa Bai, “durante su participación en actividades cinegéticas autorizadas, en entrenamientos para la caza, o los perros pastores durante su actividad, no se considerarán como perros que pueden tener contacto no controlado con otros animales”.

La mayoría parlamentaria está de acuerdo en “adoptar las medidas necesarias para evitar la reproducción incontrolada de los animales, utilizando cualquier método de control compatible con lo regulado en esta ley foral, entendiendo como reproducción incontrolada la no provocada intencionadamente por su propietario”. Es decir, “los perros y los gatos que puedan tener contacto no controlado con otros perros o gatos deberán estar esterilizados”, por normal general. Es un artículo contenido desde 2019 en la Comunidad foral y contemplado igualmente en el anteproyecto de ley, en trámite a nivel de España. En Navarra hay censados más de 200.000 animales, incluidos los de caza, pastores y función social.

Como novedad, a sugerencia también del PSN después de que Navarra Suma retirase dos de sus enmiendas a una propuesta suya de modificación legal, los perros de caza, pastores, así como de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y hurones de caza quedarán exentos de la prohibición de adiestramiento para “sus funciones defensivas o aptitudes cinegéticas, siempre que no se les provoque lesiones, dolores, sufrimientos o angustia de forma no justificada por su actividad”.

Sobre ellos tampoco se aplicará la restricción de participación “en espectáculos, fiestas populares, ferias, exposiciones, concursos, exhibiciones, filmaciones, sesiones fotográficas o cinematográficas con fines publicitarios o cualquier otra actividad similar, como las ferias, exposiciones o filmaciones de actividades cinegéticas, que no tenga la correspondiente autorización o licencia para que puedan celebrarse”.

Geroa Bai se desmarcó de Navarra Suma y PSN en estos dos últimos artículos. EH Bildu, Podemos e Izquierda Unida se pronunciaron en contra tanto en la modificación auspiciada por Navarra Suma, que buscaba la protección de perros de caza, pastoreo y función social (perros de seguridad), como en las enmiendas del PSN.