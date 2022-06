Gobierno de Navarra y Bildu negocian contrarreloj la norma para estabilizar 3.589 plazas públicas

decreto de ley foral para estabilizar 3.589 plazas en la Administración foral. Esta norma se enmarca en el proceso extraordinario que permite la ley nacional 20/2021 para reducir la temporalidad en el empleo público. Entró en vigor con su publicación en el BON, el Boletín Oficial de Navarra, pero debe ser convalidado este jueves por el pleno del Parlamento de Navarra. El Gobierno de María Chivite y EH Bildu están negociando contrarreloj elEsta norma se enmarca en el proceso extraordinario que permite la ley nacional 20/2021 para reducir la temporalidad en el empleo público. Entró en vigor con su, el Boletín Oficial de Navarra, pero debe ser convalidado este jueves por el pleno del Parlamento de Navarra.

EH Bildu exige que la norma se tramite como proyecto ordinario para plantear enmiendas de cambio. “No vamos a dar un cheque en blanco en temas que no se han negociado previamente”, ha señalado el parlamentario de este grupo Adolfo Araiz. “Estamos hablando con el Gobierno. Somos conscientes de que hay temas en los que estamos muy alejados”, pero “están en juego 3.500 plazas de estabilización”, ha agregado el representante de EH Bildu.

La socialista Ainhoa Unzu ha dicho que el Ejecutivo de María Chivite no se cierra ninguna puerta en la negociación, siempre que lo pactado esté dentro de los términos que marca la norma, tanto en su finalidad de reducir la temporalidad como en los plazos.

Uxue Barkos, de Geroa Bai, ha insistido que pese a las discrepancias que tiene su grupo no van a entorpecer que se apruebe este decreto. “Nos preocupa especialmente que no se haya sabido, no se haya podido consensuar desde Función Pública y Educación” una salida que “dote de cierta seguridad jurídica” al texto legal, ha dicho aludiendo a dos departamentos del Ejecutivo que está en manos de los consejeros socialistas Javier Remírez y Carlos Gimeno.

El portavoz de Podemos Mikel Buil espera que las negociaciones vayan a buen puerto y pide cintura a los grupos para que la norma salga adelante.

NAVARRA SUMA: “EL PSN NO NEGOCIA”

La socialista Ainhoa Unzu ha insistido en que es “responsabilidad de todos los grupos” parlamentarios que salga adelante este decreto para “cumplir” con los trabajadores afectados y con lo que marca la Unión Europea sobre la estabilidad del empleo público.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha señalado que “la responsabilidad es del Gobierno” para “lo bueno y lo malo”. Ha agregado además que el PSN “no negocia”, ya que lo único que planteó a su coalición es si iban o no a aprobar la norma. Esparza ha señalado que el Ejecutivo debió traer la propuesta a la Cámara en enero, con un texto pactado con las organizaciones sindicales. “Este Gobierno no ha buscado el consenso, por lo menos con nosotros, una práctica habitual, como es una práctica habitual que termine pactándolo con EH Bildu”, ha lamentado.

Por su parte, la parlamentaria de I-E Marisa de Simón ya ha dicho que votará en contra del decreto de ley foral para estabilizar plazas de empleo público. “No estamos de acuerdo con este procedimiento injusto, enrevesado”, ha afirmado De Simón, señalando que generará “agravios comparativos”. Ha apuntado al PSN acusándole de haber hecho “caso omiso” a las aportaciones que I-E hizo en torno a esta norma.