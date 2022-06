El 'talento' juega en casa

Catorce candidatos cara a cara con los que pueden terminar convirtiéndose en sus empleadores. Y apenas unos minutos para defender por qué son ellos los que se merecen una de las cuatro prácticas remuneradas ofertadas en el marco del programa Talento Joven Navarra, impulsado por Diario de Navarra y ESIC, y en el que además del propio Grupo La Información, editor del rotativo navarro, participan Arpa Abogados, Seinsa Corporacion y Caja Rural de Navarra. Fue el particular duelo de ‘talentos’ que ayer por la mañana arrancó en el Hotel Castillo Palacio de Gorráiz y que se prolongará hasta este viernes. Una jornada repleta de emociones y muchos nervios en la que los catorce jóvenes seleccionados para recibir durante tres días ocho horas diarias de formación intensiva a cargo de profesores del ESIC y colaboradores externos tuvieron ocasión de demostrar con creces su talento y las ganas de desarrollarlo en la comunidad. Cuatro de ellos entrarán a trabajar en una de las empresas participantes con un convenio en prácticas remuneradas y con la idea de que de ellas puedan salir después relaciones contractuales. “Las mejores oportunidades no siempre están fuera de Navarra”, concluía Cristina Aragües, que ha cursado Derecho y ADE Internacional en la UPNA. Una joven “curiosa y con inquietudes”, como ella misma se definió, y que pese a su juventud ya cuenta con una nutrida experiencia internacional. Cursó primero de Bachiller en Alaska con una beca de Amancio Ortega y años después estuvo de Erasmus en Nante. “Antes sí pensaba que las mejores oportunidades estaban fuera pero quizá no sea así”, admitía ayer.

Como al resto de los candidatos, todos matriculados en el último curso de universidad o que realizan un máster universitario y todos con extensos currículums y buen nivel de idiomas , ahora les toca “bajar al barro”, y demostrar lo aprendido. “Soy claro, tengo iniciativa y poca vergüenza”, se presentaba Kevin Xabier Auqui. Tras cursar Finanzas y Contabilidad en la Universidad de Zaragoza, este joven nacido en Caparroso contaba con desparpajo que le gustan “las cuentas, el papeleo y tomar decisiones” y que quiere devolver a Navarra, la comunidad que acogió a sus padres hace ya 30 años, todo lo que ha dado a su familia. “En mi cuadrilla soy el tesorero y va todo bien”, presumía con orgullo antes de iniciar un improvisado diálogo sobre finanzas con Álex Mendoza, responsable de selección en recursos humanos de Caja Rural de Navarra.

“Nunca digáis que estáis nerviosos; eso sólo lo notáis vosotros”, les imploró con cariño Mar Cárdenas, profesora de ESIC y quien tras presentarse les habló de la actitud casi tan importante o incluso más, compartió con las empresas, que los conocimientos.

Los 14 candidatos

1 Javier Esparza. 22 años. Ha terminado Derecho en la UPNA. Dice que su fortaleza está en sus valores y que su actitud le hace diferente.

2 Miguel Aldaba. Ha cursado Ciencia de Datos y Biga Data. Se define como una persona inteligente, creativa y eficiente y asegura que es capaz de analizar, generar y organizar todo lo relacionado con los datos. “Soy una navaja suiza”, resume.

3 Pablo Cia Larraza. Ha cursado Ingeniería Aeroespacial en la Politécnica de Madrid. Terminó 2º de Bachiller con una nota de Matrícula de Honor.

4 Leire Ubago. Derecho en la UPNA. Extrovertida y viajera. Va a cursar una especialización en moda e influencers.

5 David Sada. Grado de Ingeniería Mecánica en la UPNA. Cursó un Erasmus en Alemania. Entrenador de fútbol sala.

6 Paula Ruiz. Historia y Periodismo en la UNAV. Es guía turística los fines de semana.

7 Victoria Peñafiel. Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Dice estar comprometida con la formación continua.

8 Mario Fasciglioni. Grado en Administración y Dirección de Empresas en la UPNA. Analizó el sector de los semiconductores en su trabajo de fin de grado.

9 Anne Castillo. Ha cursado Psicología. Ha estudiado en EEUU y Países Bajos.

10 Raquel Casales. Programa Internacional de Administración y Dirección de Empresas y Derecho en la UPNA.

11 Kevin Xabier Auqui. Finanzas y Contabilizada en Zaragoza.

12 Cristina Aragües. Derecho y ADE Internacional en la UPNA.

13 Lide Almirantearena. Economía y Negocios Internacionales.

14 Marcos Caballero. Ingeniería Eléctrica y Electrónica.