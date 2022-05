El 92% de los médicos de Primaria en Navarra valora dejar su trabajo o reducir jornada

“Cansancio, desconfianza, desilusión y presión”. Los facultativos de Atención Primaria (médicos de familia y pediatras) no pueden más y así lo han puesto de manifiesto en una encuesta que ha realizado el Sindicato Médico.

La conclusión no puede ser más contundente: nueve de cada diez ha valorado cambiar su actual vida profesional. Entre las opciones, cerca del 90% ha pensado dejar la Atención Primaria, un 80% jubilarse antes de tiempo, casi el 60% marcharse a otra Comunidad Autónoma y un 55% reducir su jornada laboral.

Alberto Pérez, secretario general, calificó de “alarmante” el resultado del estudio, que se realizó tras conocer la encuesta encargada por el Gobierno foral en la que los ciudadanos valoraban con 8,3 puntos la Atención Primaria, así como las declaraciones en el Parlamento de la nueva gerente, Yolanda Martínez, quien afirmó que “la Atención Primaria está estupenda”.

Por contra, los propios médicos otorgan 3,7 puntos sobre diez a la Atención Primaria. Además, indican que un 94% de los pacientes que hacen valoraciones en la consulta indican que la situación ha empeorado y que están “preocupados”.

La encuesta desvela el “profundo malestar” que se ha extendido en el colectivo y que, además, está afectando a su estado de salud. En un análisis similar realizado hace un año, un 84% de los médicos reconocían una afectación de su salud por la sobrecarga, un porcentaje que ahora se eleva al 88%. Casi la mitad ha pedido una valoración por este motivo o está pensando en hacerlo y un 14% han necesitado una baja laboral.

Así, el 40% de médicos afirma que la sensación de rechazo y ansiedad por el trabajo es casi continua y otro 48% asegura que le ocurre a días, cuando antes no le pasaba. Solo un 11,7% afirma que la sobrecarga es puntual y que la gestiona sin problemas.

“Nada ha cambiado”, indicó Pérez. Es más, consideró que la situación ha empeorado y que es “peor que en la pandemia” ya que sumó la falta de interlocución con los responsables sanitarios, que no han contado con los sindicatos profesionales para la OPE de consolidación, por ejemplo; y el “maltrato médico”, con cambios de contratos “sobre la marcha”. Según el sindicato, la encuesta se envió a los médicos que actualmente trabajan en Primaria y han contestado un 34,8%.

Los responsables del Sindicato Médico dejaron claro que, a su juicio, la situación es “desesperada”. “Hay estudios que indican que el momento crítico de falta de profesionales llegará en 2027 pero estamos ya en ese momento. En 2027 será insostenible”, dijo Pérez.

En este sentido, recordaron que cinco de las 40 plazas MIR que oferta Navarra para formación de medicos de familia han quedado sin adjudicar (en todo el país han sido 200). Y no una solución la ampliación del cupo para médicos extracomunitarios apuntada por el Ministerio para llenar las plazas. “Cuando terminen, salvo que les concedan permisos de trabajo inmediatos, no podrán ejercer”.

Desde el sindicato criticaron la “desidia” de la Administración con los MIR que acaban la especialidad tras cuatro años de formación para ofrecerles puestos atractivos, la lentitud en concretar ofertas y falta de baremación, cuando en otras comunidades ya se hizo en marzo.

Rosa Alás añadió que la OPE es “insuficiente” ya que se entra en un “juego de cromos”. “Un médico entra en una plaza pero deja otra desierta”. Y apuntó que ante la falta de personal se recurre de nuevo a contrataciones.

También acusaron a Salud de “incumplir” los acuerdos de final de huelga de 2019 y señalaron que la posibilidad de una nueva huelga “está sobre la mesa”.

CONCLUSIONES

​

​1 Los tiempos han empeorado. Un 80% de los médicos encuestados dice que los tiempos de consultas a demanda, seguimiento de crónicos, etc. han empeorado.



2 El 90%, sobrecargados. Para paliar esta situación un 90% toman medidas voluntarias, supone sobrecarga y prolongar jornada. Pero la mitad dice que no consigue atender la demanda.



3 Peores condiciones. Un 90% afirma que las condiciones laborales de los médicos han empeorado en los últimos años. Además de cubrir plazas y ajustar TIS ven necesario aumentar plantilla.Y creen que el refuerzo de otros estamentos no va a resolver el problema principal. El 74% cree que hay que definir las funciones de cada estamento.



4 Sin medidas. Un 93% afirman que los gestores no han hecho lo que se necesita ni han cumplido con lo prometido por lo que deben dimitir. El 96% opina que “no hay voluntad política” para mejorar y que el último plan es “otro documento más”.



5 Las OPE. El 82% cree que las últimas OPE “no van a mejorar nada” y un 18% afirma que “algo”. Según el sindicato, tras incorporarse a las plazas de la OPE han aumentado las comisiones de servicio (de forma que los profesionales van a otra plaza y no a la conseguida).