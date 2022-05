Jaime Ignacio del Burgo: "Chivite hace aquí lo mismo que Sánchez; dinamita los pilares del régimen navarro"

De sus manos acaba de salir Asalto a la democracia, el libro nº41 de su cuenta personal. Es el contrapunto al Manual de Resistencia de Lo presenta este jueves en el Colegio Mayor Larraona (19 horas). Todas las noches, tras cenar en familia, Jaime Ignacio del Burgo cede el mando de la televisión a Blanca, su mujer, y cruza el rellano. De su casa, al despacho, en la puerta de enfrente. Allí, en total soledad, rodeado de miles de volúmenes de su biblioteca, el que fuera primer presidente de la Diputación Foral y referente del PP se entrega a la escritura. Todos los días, hasta las 2 de la mañana. Y eso que vislumbra los 80 años. Dice que así evita el ruido del teléfono y que produce más. Debe ser cierto., el libro nº41 de su cuenta personal. Es el contrapunto al Manual de Resistencia de Pedro Sánchez , 408 páginas en las que relata el viaje a la autocracia del líder socialista.

Siguiendo con vigilias nocturnas, dice en su libro que a Sánchez hasta no hace mucho “le quitaba el sueño el representante máximo del comunismo bolivariano”. ¿Ahora debe doblegarse a Podemos si quiere seguir en Moncloa?

Ya no le quita el sueño. Ahora le ha abierto la cama. Se suele decir que Sánchez está prisionero de un sector del Gobierno que es comunista. Y eso explicaría que hace cosas que no quiere hacer. Al principio yo pensaba que eso era así, pero cuando me empapé de su Manual de Resistencia, llegué a una conclusión diferente. Él tiene una ambición mesiánica, tiene que ser el líder que implante una nueva sociedad frente al neocapitalismo liberal. No creo que sea un rehén, sino una persona que comparte buena parte del pensamiento ideológico de la izquierda radical. Tienen muchos puntos de coincidencia que le permiten gobernar y superar todas las crisis.

¿Cuanta parte de culpa han tenido en este ‘Asalto’ los 245.000€ que debe pagar el PP por las campañas de Majadahonda y Pozuelo tras la sentencia Gürtel?

Pues tienen parte de culpa. La moción de censura fue una operación perfectamente planificada. Cuando explotó Gürtel se formó un tremendo escándalo, y con razón, porque la justicia debía dilucidar qué había pasado. Pero en la moción de censura se escenificó la orquestación. La sentencia no se lanza hasta la firma de los presupuestos generales del estado con el PNV, y se lanza una nota informativa redactada de tal forma que induce a pensar que el PP ha sido condenado por corrupción. Cuando se publicó la sentencia se ve en cambio que el PP es condenado como responsable civil subsidiario, no responsable penal. No conoce los hechos pero le vino un beneficio de 245.000 euros en dos campañas electorales. Eso lo sabían en el PSOE. Pero apenas dos horas después de presentar la moción de censura ya tenía los apoyos del nuevo frente Popular con PSOE, Partido Comunista, ERC, Bildu...

¿Mantiene que el principal enemigo del PP y la moción de censura a Rajoy fueron ustedes mismos?

Nuestros enemigos fuimos nosotros. No se supo gestionar Bárcenas , la irrupción de Ciudadanos... desde mucho tiempo atrás le venía diciendo a Rajoy que debía dar un paso atrás, que no se había solucionado bien la gestión de la corrupción, que debía poner gestoras en Valencia y Madrid, los dos focos con gentes del PP asociados a la corrupción... Debió renovar. No hubo respuesta de Rajoy y publiqué aquellas reflexiones en un periódico. Pero no se me escuchó.

Sánchez llega al poder. En su libro apunta a dos escenarios: Cataluña y País Vasco. ¿Qué significó la foto de Sánchez junto a Aragonés en la Generalitat, como si fuesen los presidentes de dos naciones?

Fue la escenificación de la rendición. No se puede aceptar esa escenografía. Con respecto a los independentistas, ahí sí hay por una parte una rendición, y por otra una convicción de que hay que transformar España en un estado federal de nacionalidades. Colocar a Barcelona como una gran capital al mismo nivel que Madrid.

El otro escenario es el País Vasco. Usted habla en su libro de un nuevo ‘Plan Ibarretxe Bis’, un nuevo estatuto para la CAV en clave foral. ¿Qué recorrido le ve?

Inmediatamente después de la moción de censura Bildu plantea un nuevo estatus político, una confederación de Euskadi con España, sin perjuicio de que podrían irse si quieren en cualquier momento. PNV y Bildu lo aprueban y lo archivan en un cajón. Ahora lo quieren resucitar, pero Bildu no está por la labor, va por su lado. Y Sánchez no va a dar un paso mientras no lo dé Cataluña. No descartemos la posibilidad de que estén diseñando un cambio de escenario en el País Vasco. Que el PNV capitalista burgués salga del Gobierno y haya una alianza de los socialistas con Bildu. En Navarra ya lo están haciendo, lo tienen como socio preferente. Y en Madrid pasa igual. Cuando oigo que dan patente de demócrata a Otegi , que formó parte del entramado de ETA, es una auténtica traición al pensamiento del PSOE.

Sin embargo asegura que la mayoría de población vasca no quiere seguir los pasos de Cataluña...

Claro, porque están viviendo en una Arcadia feliz con el dinero que reciben, muy superior al que les corresponde pagar con el concierto. Y con las infraestructuras que reciben del Estado. Ahí sí puede haber AVE; en Navarra, no. Si Navarra pierde el AVE es ir a las cavernas. Si se queda fuera de la conexión con el Norte y el resto de Europa a través de la alta velocidad, si Navarra pierde ese tren, se convierte en una comunidad de tercera. Igual es lo que quieren. En Navarra la señora Chivite hace lo mismo que Sánchez, dinamita los pilares del régimen navarro. Es una traición histórica del PSOE que espero que paguen caro en las próximas elecciones.

Explota la crisis del Coronavirus. Usted lo define en su libro como ‘La Gran Mentira’. Y ha llevado al Gobierno a los tribunales.

Argumento cómo el Gobierno, conociendo la gravedad del covid, lo ocultó para poder celebrar a toda costa aquel 8-M y levantar la bandera del feminismo que se disputaban Carmen Calvo Irene Montero . Por eso les denuncié ante el Supremo, por prevaricación. Se ha inadmitido, pero no descarto verles algún día ante los tribunales. Ya ha habido informes que demuestran que una actuación previa del Gobierno podría haber evitado cerca de 30.000 muertes.

También asegura que Sánchez ha gestionado la pandemia de espaldas al Congreso y que ese es el ejemplo del viaje del presidente a la autocracia. ¿Quién hace sombra al Rey Sol?

Tiene dos límites importantes: la UE y el poder judicial. La UE se basa en la economía de mercado, él tiene que aceptarlo, en cambio asfixia al sector privado privándole de los fondos europeos y engorda la plantilla pública. El otro contrapeso al que se enfrenta son los jueces. Por eso quiere dominar el Consejo General del Poder Judicial. Ya lo tiene en parte. De ahí salen dos magistrados del Constitucional. Impondrán dos afines, dos jueces de partido. El Gobierno nombra a otros dos directamente, ya tiene 4 de 12. Los otros 8 se nombran por mayoría de 3/5 en el Congreso y Senado. Aunque haya acuerdo con el PP, ellos siempre van a tener la mayoría. Y un Constitucional sometido al poder de Sánchez es el fin de la democracia.

Concluye en su obra que Sánchez no basa su pensamiento político en la libertad. En cambio, defiende que el PP de Feijóo es la esperanza y le dedica la última línea de su libro a Isabel Díaz Ayuso y a su ejemplo de gobernar en libertad. ¿Es la última bala que le queda al PP para no convertirse en una nueva UCD?

Sánchez no cree en la libertad. Por eso cada vez nos limitan más la libertad personal. Lo experimentaron durante la pandemia y ahora nos lo extienden a cualquier ámbito de la vida. Todo está sujeto a restricciones que cambian constantemente. Cuando escribí este libro el PP estaba en caída libre. Pero ha llegado Núñez Feijóo , el arbolito al que sujetarse. No estamos ante un nuevo PP, pero sí ante uno renovado, con idas claras, seriedad. Feijóo es el contrapunto de Sánchez. El partido ha recuperado el pulso y la ilusión. Y cuando terminé el libre en diciembre quise dedicar la última linea del libro a Isabel Díaz Ayuso . Con ella se ha demostrado cómo se puede gobernar desde la libertad. Puede haber una alternancia, aunque el PSOE juegue a que no y fomente a VOX para ello.