El Gobierno de Navarra paga 10 millones de euros por sus 125 liberados sindicales

125 trabajadores (72 mujeres y 53 hombres) del Gobierno de Navarra que el pasado año se liberaron a tiempo completo para labores sindicales supuso un coste total de 4,80 millones de euros para las arcas públicas. Esta cifra se ha incrementado en un millón de euros respecto a 2015, año en el que había tres liberados menos, pero en el que las sustituciones costaron 3,77 millones. La explicación a este mayor gasto en sustituciones tiene que ver sobre todo con el incremento de los salarios en los últimos siete años.

Así lo refleja el último informe publicado por el Gobierno de Navarra en su portal de transparencia con las cifras de 2021. Estos 125 liberados se encargaron de la representación laboral de una plantilla que el pasado año superó los 28.000 trabajadores, por lo que hay un liberado sindical por cada 223 trabajadores.

No obstante, la representación de los trabajadores no acaba allí, ya que los sindicatos disponen de crédito horario para asignarlo de modo parcial entre otros representantes que no están liberados. Así, en virtud de la Ley Orgánica de Libertad Sindical y de los acuerdos propios de la Administración foral, los sindicatos usaron 32.780 horas de crédito para asistencia a reuniones u otras funciones sindicales.

EDUCACIÓN COPA LOS LIBERADOS

En cuanto a los 125 liberados sindicales que hubo el año pasado (en realidad fueron 125,4 porque se hace un promedio de los cuatro trimestres del año) tuvieron que ser sustituidos por 109 trabajadores. No se reemplaza a todos los liberados. Los policías forales y bomberos, por ejemplo, no pueden ser sustituidos por personal contratado. Junto a los 4,8 millones abonados a los contratados, el Gobierno foral se debe hacer cargo también de las nóminas de los propios liberados sindicales, que el pasado año alcanzaron los 5,86 millones.

Uno de los aspectos más polémicos y que en otros ámbitos laborales ha acabado dirimiéndosa menudo en los tribunales, es el derecho que tienen los liberados sindicales a no perder ninguno de sus complementos salariales o pluses. Es decir, si un trabajador cobra plus de peligrosidad por razón de su puesto no lo pierde cuando se libera para el sindicato.

Educación es el ámbito de la Administración más propenso a acumular crédito sindical para liberar a sus delegados en jornadas completas. De promedio hubo unos 58 liberados sindicales el pasado año en Educación. Teniendo en cuenta que la plantilla en este ámbito supera los 9.300 empleados, hay un liberado sindical por cada 160 docentes, mientras que en el conjunto de la Administración foral es un delegado por 223 empleados. Los sueldos de los 58 liberados de educación supusieron 2,6 millones de euros en 2021 y los de sus 55 sustitutos contratados, 2,52 millones.

En cambio, en Salud, con una plantilla de profesionales similar a la de Educación -superó los nueve mil empleados el pasado año-. el número de liberados sindicales se quedó en 37 el pasado año, lo que hace un promedio de un liberado por cada 252 sanitarios.

Tópicos ¿in?ciertos

Los liberados sindicales son carne de tópicos, malos en su inmensa mayoría, compitiendo con los funcionarios en el ranking de objetivos de la descalificación ciudadana. Por supuesto que hay recriminaciones injustas, al entenderse que una correcta labor en la defensa de los derechos y las condiciones de los trabajadores requiere de dedicación, pero también actitudes que ayudan a dar la razón a los prejuicios. Al igual que quienes, sin conocérseles ocupación profesional alguna, entienden la política como la panacea del sustento, también existen los liberados sindicales eternos. Y esto, claro, ayuda a consolidar como ciertos algunos tópicos. Por ejemplo, el de la vida padre.

