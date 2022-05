Frustran el aterrizaje de un avión en Noáin al entrometerse una avioneta

avión de pasajeros que este sábado 7 de mayo iba a aterrizar en Noáin procedente de frustrar la maniobra al aparecer en escena una avioneta que, haciendo caso omiso a las indicaciones de los controladores por un problema de idioma, ocupó el espacio del aterrizaje en el aeropuerto. Desde Enaire, el gestor de navegación aérea de España, aseguraron ayer que se va a investigar lo ocurrido. También recalcaron que el pasaje no corrió peligro en ningún momento. No fue necesario desviar el vuelo, que pudo tomar tierra después. Unque este sábado 7 de mayo iba a aterrizar enprocedente de Madrid tuvo queque, haciendopor un problema de idioma, ocupó el espacio del aterrizaje en el aeropuerto. Desde Enaire, el gestor de navegación aérea de España, aseguraron ayer que se va ar lo ocurrido. También recalcaron que el pasaje. No fue necesario desviar el vuelo, que pudo tomar tierra después.

El episodio se produjo este sábado en el vuelo de Air Nostrum que partió de Madrid a las 12.05 horas y tenía previsto tomar tierra en el aeropuerto navarro a las 13.05 horas. Cuando el avión realizaba la maniobra de aterrizaje apareció en el campo de visión de los pilotos una avioneta. Se trataba de un aparato francés al que los controladores ordenaron que saliera de esa zona. Sin embargo, el piloto hizo caso omiso a las indicaciones, al parecer por problemas de comunicación con el idioma, ya que el piloto no dominaba el inglés . Ante esta situación, se actuó según el protocolo: se frustró el aterrizaje del avión de Air Nostrum, que volvió a acelerar y ascender. Posteriormente, una vez subsanada la presencia de la avioneta, el avión pudo aterrizar.

Desde Enaire destacaron este lunes que durante la maniobra de aterrizaje la avioneta estuvo siempre en el campo de visión de los pilotos, y que la situación no generó peligro. “La seguridad estuvo garantizada en todo momento y se actuó con el protocolo habitual en estos casos, que fue frustrar el aterrizaje”, afirmaron. El episodio será investigado como suceso, no como incidente, que es cuando una situación distinta a un accidente “afecta o pueda afectar a la seguridad de la aeronave”. En este caso, Enaire sostiene que no se vio afectada.

Desde el año 2000, la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), del Ministerio de Fomento, ha investigado 13 incidentes e accidentes aéreos en la Comunidad foral, con el resultado de 13 personas fallecidas y 5 heridas graves. El último accidente se produjo en febrero de 2000, cuando una avioneta se estrelló al acercarse a Noáin.Falleció el piloto y único ocupante.