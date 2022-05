La ‘bomba’ se reactivó: de Liédena a Zuasti

'Bomba diferida’, definió un usuario de Twitter una doble actuación policial de esta misma semana con un mismo conductor, un vecino de Pamplona de 35 años. La primera, de la que el cuerpo policial dio cuenta en la red social calificándola de ‘bomba neutralizada’, consistió en la inmovilización del vehículo y la interposición de varias denuncias por: conducir sin puntos, sin seguro, con la ITV caducada y dar además positivo en speed y en cannabis.

droga que portaba consigo. Ocurrió en la noche del miércoles al jueves en la NA2420, en término de Liédena, y fue una incidencia llevada a cabo por una patrulla de Sangüesa. “Bomba neutralizada”, concluía el tuit, acompañado de una imagen con las denuncias y una bolsa con la droga incautada. Poco jarro de agua fría le supuso el episodio al conductor, que cuenta con varios antecedentes policiales en su curriculum por delitos leves relacionados con Tráfico o Seguridad Ciudadana. La noche siguiente, la del jueves al viernes, una patrulla de Policía Foral, en este caso perteneciente a la comisaría de Alsasua volvía a detectarle conduciendo, en este caso a la altura del peaje de la A-15 en Además, se le incautó la cantidad deque portaba consigo. Ocurrió en la noche del miércoles al jueves en la NA2420, en término de Liédena, y fue una incidencia llevada a cabo por una patrulla de Sangüesa. “Bomba neutralizada”, concluía el tuit, acompañado de una imagen con las denuncias y una bolsa con la droga incautada. Poco jarro de agua fría le supuso el episodio al conductor, que cuenta con varios antecedentes policiales en su curriculum por delitos leves relacionados con Tráfico o Seguridad Ciudadana. La noche siguiente, la del jueves al viernes, una patrulla de, en este caso perteneciente a la comisaría de Alsasua volvía a detectarle conduciendo, en este caso a la altura del peaje de la A-15 en Zuasti , ‘engrosando’ su historial con un doblete por las mismas denuncias administrativas que ya se llevó el jueves. El vehículo quedó nuevamente inmovilizado.

La incidencia volvió a quedar registrada en Twitter, donde algunos usuarios manifestaban su sorpresa por la reincidencia. “¿Y por qué tenía el coche y estaba conduciendo?”, se cuestionaba un seguidor . “Se hizo cargo otra persona habilitada. Al tratarse de infracciones administrativas, poco más se puede hacer legalmente...”, admitía la propia Policía Foral.

Tristemente, no es el único caso similar vivido por estos policías, que reconocen las limitaciones legales que existen para atajar estas conductas. Hace apenas mes y medio, a finales de marzo, inmovilizaron dos noches seguidas al mismo vehículo en sendas carreteras tras dar positivo su conductor en droga . La madrugada del martes al miércoles, sobre las 3.45 horas, los agentes comprobaron cómo un conductor empujaba una furgoneta en Fontellas (A-68) que no tenía gasolina. El hombre dio positivo en THC y cocaína. La noche siguiente, sobre la 1.45 horas, se ha recibido una alerta de un vehículo parado en el arcén en Cintruénigo. Los agentes comprobaron que era el mismo conductor , con el mismo vehículo, y que de nuevo no tenía gasolina. Volvió a dar positivo en THC, cocaína y speed y el vehículo fue inmovilizado.

El consumo de drogas no implica una denuncia penal, sino una denuncia administrativa, así como la inmovilización del coche hasta que una persona en condiciones pueda hacerse cargo de él.