Geroa Bai utiliza el euskera para enfrentarse al consejero de Educación

El enconamiento entre María Solana, parlamentaria de Geroa Bai y, a la sazón, exconsejera de Educación, con el titular actual de la cartera, Carlos Gimeno, va camino de pasar a la historia de la política foral. Este jueves vivió un episodio más, y no el último seguramente, en el que Geroa utilizó al euskera para atizar al consejero. La pregunta casi era lo de menos: Interpelación sobre la situación del euskera en el sistema educativo navarro y políticas de impulso a futuro. Un tema complejo y denso, imposible de profundizar en 10 minutos. En cambio, la exconsejera, que desde la pasada legislatura ha encadenado una larga lista de desencuentros con Carlos Gimeno, se sirvió de él para acusar al actual consejero de “extender grandes falacias” contra el euskera y el modelo D. ¿La respuesta de Gimeno?: “Manejamos el presupuesto más alto de la historia de la educación navarra para el euskera”.

La Comunidad foral encara la recta final de la legislatura y los partidos políticos van significándose en el tablero. Y en el caso de Geroa Bai parece claro que quieren marcar distancias con el PSN, su socio de Gobierno. La recién aprobada ley para estabilizar al PAI, el Programa de Aprendizaje en Inglés, ha escocido en el seno de la formación nacionalista y este jueves quisieron pasarle la factura al consejero socialista. “No creo que haya en el estado español un modelo más analizado y maltratado que el modelo D. ¿Está usted barajando a hacer un estudio de los modelos? Usted ha sido proclive, no sé si ahora, pero sí en otros momentos, a extender grandes falacias como la de que los docentes en euskera tenían una corrección más laxa en las oposiciones. Otro mantra que repiten: el modelo D segrega. ¿Va a desmentirlo hoy? El consejero lo ha dicho en otras ocasiones, que en cierta medida lo compartía. ¿Sigue pensando hoy que el modelo D es un modelo segregador? ¿Ha fracasado su nuevo sistema de admisión para evitar la segregación?”, le espetó Solana.

Gimeno optó por emplear sus 10 minutos en dar datos. Muchos. Imposible de seguirlos todos en vivo. “Si en 2015 el presupuesto era de 115.000 euros, en 2022 se dispone 622.610 euros. El presupuesto más alto de este departamento para el euskera.Ustedes algunas veces me sorprenden. No sé si quiere hablar de política educativa o lo que quiere es generar enfrentamiento e inestabilidad con el Gobierno”, le replicó.

“PALOMITAS PARA VER EL DUELO”

El enfrentamiento no pasó desapercibido al resto de grupos. Iñaki Iriarte, de NA+, ironizó con sacar una bolsa de palomitas para disfrutar del “duelo en la cumbre entre el azote del nacionalismo y su archienemiga pero también aliada, la exconsejera de educación”. O Marisa de Simón, de I-E, quien aseveró tras el debate previo que “los intentos de confrontación no son exclusivos del UPN, ni NA+, ni el PP. Ellos no tienen el monopolio”. “Cuanto más ruido más crecerá el rechazo al euskera en algunos sectores”, resumió desde el PSN Jorge Aguirre.