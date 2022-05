La venta de test de antígenos se dispara de nuevo en las farmacias navarras

La venta de test de antígenos en las farmacias ha experimentado un repunte desde mediados de abril, previsiblemente debido al aumento de los contagios. Así lo han puesto de manifiesto distintos profesionales que añaden la “preocupación” ante la nueva situación y por otras circunstancias que están detectando, como personas que no usan la mascarilla al entrar en las boticas donde es obligatorio dada la posibilidad de contagios.

Nafarco, la mayor distribuidora de medicamentos en Navarra, corrobora la impresión de los profesionales. Según sus datos, en marzo distribuyeron 33.000 unidades de test de antígenos en las farmacias navarras. Y en abril las ventas se incrementaron hasta 51.000. Supone un aumento del 54,5% en solo un mes. La tendencia se mantiene en mayo ya que solo los dos primeros días laborales se han repartido 5.000 unidades en las farmacias.

Desde el Colegio de Farmacéuticos su presidenta, Marta Galipienzo, apunta que el aumento de la venta de test se está comentando entre los profesionales así como la necesidad que tienen muchas personas de aclarar dudas.

Cristina Iriarte Iribarren, farmacéutica con oficina en la calle Esquíroz de Pamplona, indicó que el aumento de la venta de test se comenzó a notar hace dos semanas. Y, al mismo tiempo, comentó que perciben un incremento en la atención de personas que son positivo en las farmacias. “Hay mucho positivo en la calle”, indicó. La profesional apuntó que ahora no es preciso hacer aislamiento pero consideró que “no hay que perder la conciencia social”.

Y es que hay muchas personas vulnerables que se pueden contagiar. “Nunca sabes cómo le va a afectar el coronavirus a una persona”, recuerda. En este sentido, explicó que atienden a muchas personas con sintomatología compatible con la covid, desde fiebre a congestión, tos, etc.

La farmacéutica Ana García Díaz, con establecimiento en la calle Iturrama, coincidió en varias apreciaciones. A su juicio, el virus está contagiando bastante a personas que hasta ahora no habían pasado la infección y que han sido muy cuidadosas con las medidas preventivas. “Es complicado saber si una persona tiene coronavirus o no. Incluso en los centros de salud les indican que compren el test para saberlo y prevenir contagios”.

La profesional insistió en que la mascarilla es la mejor medida preventiva en este momento y se mostró preocupada por el camino que pueda tomar esta nueva etapa de la pandemia.

“Hay mayores que se sienten asustados y vienen a preguntar”

La obsesión por realizar test no es la misma ahora que antes de Navidad, cuando llegaban las reuniones familiares y un caso positivo suponía suspenderlas o no acudir. Sin embargo, los casos de coronavirus vuelven a subir y muchas personas quieren conocer si están infectadas, tanto para controlar los síntomas como para proteger a los más vulnerables, afirma Marta Galipienzo, presidenta del Colegio de Farmacéuticos. La farmacia sigue siendo el primer punto de contacto del ciudadano con el sistema sanitario y las consultas están a la orden del día, añade.

¿Detectan ese aumento en la venta de test de antígenos?

Sí. La venta de test sube. La prueba ya no se valida en la farmacia y no aplicamos el convenio de comunicación con los rastreadores. Pero sí hemos comentado que se empiezan a ver casos como un autobús de viaje de jubilados con varios positivos que conlleva más pruebas.

¿La gente acude a la farmacia para preguntar qué hacer?

La gente está un poco despistada y no sabe muy bien qué tiene que hacer. Nos preguntan bastante, sobre todo porque no saben si tienen que avisar o no. Nos hemos quedado con la idea de que te llaman. Quizás habría que comunicar algo más en esta nueva etapa.

¿Qué les dicen ustedes?

Nosotros recordamos las medidas de precaución e insistimos en que aunque no haya que guardar cuarentena hay que evitar los sitios donde haya contactos sin mascarilla.

¿Qué dudas son las más frecuentes?

Qué hacer. Los test se han utilizado tanto que casi todo el mundo tiene muy claro cómo funcionan. Ahora la pregunta es qué hacer cuando se da positivo. Antes estaba muy claro. Ahora es más incierto, sobre todo en personas mayores que se sienten más desvalidos y asustados y preguntan.

¿Recomiendan llamar al centro de salud?

Evitamos derivar al centro de salud y recordamos los últimos consejos del Gobierno de Navarra. Derivar solo en caso de que la persona se encuentre mal y necesite cuidado médico. Si no, intentar pasarlo en casa con paracetamol si se necesita, evitar los contactos estrechos, mantener un aislamiento en la medida de lo posible con el resto de los miembros de la familia... Sigue habiendo contagios aunque se ha reducido la gravedad.

Ahora no hay medidas restrictivas.

No. Mi opinión personal es que hay muchos sitios donde se podría llevar la mascarilla y tampoco es un sacrificio. Pero no es obligatoria y la inmensa mayoría de la gente no la lleva, incluso en espacios cerrados mucho tiempo, donde no se come ni bebe, como cine, teatro... pero es una opinión.

¿En las farmacias es obligatorio?

Sí. Es obligatorio tanto para personal como para los usuarios.

La farmacia puede ser un foco de contagio...

Sí. Es imprescindible por el posible contagio, ya que acuden personas afectadas, y porque acude mucha población vulnerable. Tenemos que protegernos y protegerles.

¿La gente quiere saber?

Sí. Por un lado para estar atentos a los síntomas. Cuando saben que es coronavirus la alarma sobre los síntomas es mayor. Y también por prevenir. Muchas personas viven con mayores o con vulnerables. Si son positivos al menos llevan mascarilla. No hay cuarentena y se pueden hacer muchas cosas pero ahora la prevención ha quedado en manos de los positivos, que deben ser conscientes de su importancia. Quizás la obsesión no es como antes de Navidad, cuando la demanda era mucho más exagerada, pero la gente quiere saber.