Grandes modelos de superación en el desfile de Saray en Pamplona 

gritos de apoyo del público. Con las primeras notas de ‘A quien le importa’ de Alaska, Amelia Pérez abrió el VIII Desfile de Lencería, Ropa de Baño y Complementos para mujeres con cáncer de mama que organizó la Asociación Saray . Con la primera modelo empezaron los aplausos y no pararon hasta hora y media más tarde, cuando se terminó el evento. Cada mujer desfilaba acompañada de la música, los aplausos y los

El evento tuvo lugar en la Sala de Armas de la Ciudadela, espacio que cedió el Ayuntamiento de Pamplona para poder celebrarlo. En la puerta, Carolina Huarte, trabajadora social de la Asociación Saray, repartía papelitos con un número para llevar cuenta del aforo. El desfile empezó a las 12.30 y casi veinte minutos antes la sala ya estaba llena. “Estamos muy contentas con la respuesta de la gente. Hemos tenido que sacar más sillas de las que habíamos preparado”, comentaba Huarte. “Para las mujeres que desfilan es un chute de energía y de autoestima. Ver a tanto público y poder hacer esto les ayuda mucho, ahora que tanto se habla de empoderamiento, este es el mejor ejemplo”, añadía. “El año pasado no se pudo celebrar y es muy necesario mostrar este tipo de prendas de lencería y traje de baño en mujeres con cáncer que han tenido una mastectomía, ya sea de un pecho o de los dos”.

Desfilaban once modelos con prendas de cuatro marcas diferentes: Amelia Pérez, Virginia Huarte, Beatriz Vicondoa, María Cemboráin, Edurne Lamuedra, Azuzena Vigor, Mª Cruz Garde, Raquel Hontañón, Mª José Zamora, Arkadí Estabolite y Cristina Eleta. Cada modelo estaba acompañada de una voluntaria que le ayudaba a cambiarse entre desfile y desfile. Mostraron las prendas de lencería y baño de las marcas Anita, Selene, Marian Línea Íntima y Mercería María Luisa. Además del desfile, se celebró un sorteo de lotes de ropa de estas marcas.

Mª José Oraa, presidenta de Saray, presentó el evento con un discurso en el que agradeció a todos los asistentes e insistió en la importancia del acto para las mujeres que padecen o han padecido cáncer. “Estas son piezas de ropa de pocos centímetros, pero que tienen la clave de hacernos sentir bien, nos empoderan. Eventos como este y este tipo de prendas nos ayudan a reconciliarnos con nuestros cuerpos. Sientan las bases de todo lo que llevamos encima”, explicaba.

Recordó también a las mujeres ucranianas que están sufriendo las consecuencias de la invasión rusa y no tienen acceso a atención médica.

UN EJEMPLO A SEGUIR

Entre el público había familiares y amigos de las mujeres que desfilaban. Fue el caso de Josefina Ortiz, tía de Arkadí Estabolite. “Es una luchadora, como todas las mujeres que participan hoy”, comentaba. “Nos avisó por el grupo de Whatsapp de la familia y aquí hemos venido todos”, explicaba. Miguel Javier Ágreda acudió para ver a Virginia Huarte: “Antes todo este tema se llevaba más escondido. Me parece genial que organicen este desfile, que se de visibilidad y las mujeres estén orgullosas”.

También había quien conocía la asociación y se acercó a ver de qué trataba el evento. “Conozco Saray desde hace tiempo, he participado siempre en las marchas que organizan pero no conocía este desfile. Me avisó una amiga y me pareció una iniciativa buenísima, es algo muy bonito”, comentaba Nuria Beorlegui.

Virginia Huarte, una de las modelos que desfilaron, confesaba que al principio no estaba muy tranquila: “Me animé a participar pero al ver a todo el mundo antes de salir estaba nerviosa. Luego todo ha ido genial, el ambiente era muy bueno, tanto con el público, como con mis compañeras. Sin duda me animaré otros años”, explicaba. Ella es socia de Saray y vio el desfile como una oportunidad de estar con más mujeres que han pasado por lo mismo que ella y sentirse comprendida.

Al terminar el desfile, todas las modelos estaban emocionadas y agradecían a los asistentes y a las voluntarias que les ayudaron durante toda la mañana. “Ha sido muy emocionante, al final se me han saltado las lágrimas”, comentaba Virginia Huarte. Sin duda una experiencia que todas recordarán y esperan repetir.