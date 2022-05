Salarios, reforma fiscal y políticas propias centran las demandas sindicales en Pamplona

CC OO y UGT se han movilizado este domingo en Pamplona, con motivo de la celebración del 1º de Mayo, Día Internacional del Trabajo, para reivindicar subidas salariales, un control de los precios así como la igualdad entre hombres y mujeres.

La manifestación, que ha sido respaldada por varios cientos de personas, ha partido al mediodía desde la sede de ambos sindicatos en la avenida Zaragoza, precedida por una pancarta con el lema 'La solución. Subir salarios. Contener Precios. Más Igualdad', y ha finalizado frente al Parlamento de Navarra. También se han podido ver otras pancartas con lemas como 'Vivas, libres, unidas', 'Defendamos las pensiones dignas', 'Ningún recorte por la guerra' y 'Ante el bloqueo de los convenios, respuesta sindical'.

PSN, entre ellos su secretario de Organización, Ramón Alzórriz, o el coordinador de Entre los asistentes se encontraban el vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Javier Remírez , integrantes del, entre ellos su secretario de Organización,, o el coordinador de Izquierda Unida de Navarra , Carlos Guzmán.

En declaraciones a los medios de comunicación antes del inicio de la manifestación, el secretario general de CC OO en Navarra, Chechu Rodríguez, ha destacado que "hoy es un día para felicitarnos" por los acuerdos alcanzados desde el inicio de la pandemia y por la crisis por la guerra en Ucrania, pero también para reivindicar "la igualdad, el control de los precios de la energía y de los elementos básicos de consumo, que se están disparando no sólo por el efecto de la guerra, sino por otros efectos que tienen que ver más por un carácter especulativo; y una subida de salarios que dignifique las condiciones de los trabajadores y trabajadoras".

"La gente trabajadora de este país no tiene que volver a pagar una tercera crisis consecutiva y en esas estamos los sindicatos", ha remarcado Rodríguez, que ha añadido que "no puede ser que, mientras las grandes empresas incrementan los precios y sus beneficios, estén pidiendo rebajas de impuestos y congelación salarial". "No vamos a consentir que seamos otra vez los trabajadores los que volvamos a pagar una nueva crisis", ha reiterado.

"Los empresarios tienen que saber que sin incrementos de salarios y sin cláusulas de garantía salarial no hay acuerdo salaria", ha manifestado. De la misma manera, ha señalado que "los gobiernos tienen que saber que no habrá pacto de rentas si sólo hablamos de una renta, que es la de los salarios".

Igualmente, ha defendido que "las reivindicaciones en el ámbito de la igualdad y en el ámbito de la mejora de las condiciones sociales y de trabajo también tienen que crecer y se tienen que empezar a notar con acuerdos con el Gobierno, en la negociación colectiva y, si no, movilizándonos en la calle".

Por su parte, el secretario general de UGT en Navarra, Jesús Santos, ha considerado que "los sindicatos han dado la talla en esta época de crisis de pandemia" y en la anterior de 2008 y ha puesto en valor los acuerdos alcanzados con el Gobierno central y de las comunidades autónomas "que han supuesto fundamentalmente el mantenimiento del empleo", citando la reforma laboral, la de pensiones o los ERTE "que han supuesto el mantenimiento de 3,5 millones de trabajadores".

Así, ha remarcado que los sindicatos pueden celebrar este 1º de Mayo estos "hitos". Pero ha precisado que quedan "cuestiones pendientes" en el acuerdo de la reforma laboral como "la causalidad de los despidos" ya que "en este país es fácil y barato despedir", por lo que ha demandado "volver a la indemnización por despido que había antes de la reforma del PP".

Igualmente, ha apostado por alcanzar un acuerdo en la negociación colectiva para una subida salarial. En este sentido, ha asegurado que la subida de los salarios no es responsable del incremento de la inflación y ha apuntado que "los acuerdos que estamos firmando son del orden del 2,5% y en mayo la subida del IPC fue del 9,8%". "No vamos a cejar en la subida del IPC en los convenios del IPC que firmemos y, si se negocia una cantidad inferior, queremos una revisión salarial año a año". "Si quieren el acuerdo lo tendrán, como hemos demostrado, y si no, la conflictividad está servida", ha remarcado.

Por otro lado, ha reivindicado la igualdad entre hombres y mujeres, tanto en cuestión de brecha salarial "que ronda los 6.800 euros" en Navarra y en materia de violencia de género. También, ha defendido la prevención de riesgos laborales y ha solicitado a los ejecutivos central y foral que "pongan todos los medios a su alcance para formar y preparar a los trabajadores y sobre todo a los delegados de prevención de las empresas".

Finalmente, ha advertido ante los "cantos de sirena" de la patronal que "empiezan a decir que no puede estar ligado la subida de las pensiones al IPC".

Cordovilla

ELA se manifiesta en Pamplona contra la precariedad laboral y social

La denuncia de la precariedad laboral y social ha centrado la manifestación que con motivo del 1 de mayo ha celebrado ELA en Pamplona, en la que se ha insistido en que es "indispensable" la organización de los trabajadores y "más importante que nunca que los salarios suban por encima del IPC".

Bajo el lema “Borrokan ari gara, ¡Acabemos con la precariedad!”, la manifestación, que tiene su réplica en las tres capitales vascas, ha partido de la plaza de la Cruz de Pamplona para concluir en la plaza Consistorial. Durante el recorrido los participantes han coreado consignas como "no falta dinero, sobran ladrones", "gastos militares para escuelas y hospitales o "borroka da bide bakarra" .

Las reivindicaciones de más salarios y más igualdad y en contra de la precariedad han estado presentes en pancartas en las que también ha habido mensajes alusivos a la temporalidad en la Administración, "temporales de la Administración a por la consolidación", o a las reivindicaciones de los trabajadores del ciclo 0-3, "negociación y dignificación de escuelas en infantiles".

En declaraciones a los medios de comunicación el coordinador de ELA en Navarra, Imanol Pascual, además de denunciar las desigualdades sociales, ha rechazado "la guerra de Ucrania y otras guerras olvidadas como las de Palestina, Yemen o Sahara".

Cordovilla

LAB se moviliza por la equidad y una política hecha por y para Navarra

El sindicato LAB se ha manifestado este mediodía en Pamplona con motivo del Día de los Trabajadores en defensa de la equidad laboral y social, la dignificación de los cuidados y unas políticas hechas desde y para Navarra sin seguidismo del Gobierno de Pedro Sánchez.

La manifestación, que ha partido de la Plaza del Castillo recorriendo algunas de las principales calles del centro de la ciudad, ha estado encabezada por una pancarta con las principales reclamaciones del sindicato basadas en el reparto y la equidad del trabajo, de los cuidados y de la riqueza.

El portavoz de LAB en Navarra, Imanol Karrera, ha reclamado en declaraciones a los medios que “frente a esta situación insostenible” y el encarecimiento de la vida es necesario el reparto y la dignificación de los trabajos de cuidados y “para ello es fundamental reducir la jornada laboral”.

“Es importante que repartamos el empleo pero también que se reconozcan los trabajos de cuidados”, de los que “solo se hacen cargo las mujeres” y que “no tienen un reconocimiento económico y político”, ha manifestado.

Ha defendido también la necesidad de “proceder a políticas que redistribuyan la riqueza” con la creación de trabajo en Navarra, la mejora de los servicios públicos y una “reforma fiscal justa”.

SK, CGT, CNT, Solidari y STEILAS se plantan ante la precariedad

Los sindicatos ESK, CGT, CNT, Solidari Y STEILAS han marchado este mediodía por Pamplona en contra de la precariedad laboral y en defensa de un trabajo de calidad.

La manifestación conjunta con motivo del Día del Trabajo ha partido de la Plaza de los Ajos con la participación de varios centenares de personas que han coreado proclamas feministas y por la lucha obrera encabezadas por una pancarta “contra la precariedad y la pobreza” y en defensa de “empleos dignos”.

En un manifiesto leído al término de la movilización los sindicatos han denunciado la apuesta de los gobiernos de Navarra y España por poner en manos privadas a la ciudadanía y al dinero público “cuando han quedado más que en evidencia las grietas del sistema” y “la importancia de los servicios públicos”, la sanidad, la educación, lo servicios sociales o los cuidados.

La güera de Ucrania, dicen, “nos vuelve a poner en un escenario donde la especulación sobre las materias primas y el alza de los precios al consumo vuelven a ser la tónica general” con “mayor acumulación para los que más tienen”

“Quienes gobiernan tienen la responsabilidad de equilibrar la balanza” y “poner freno al empobrecimiento de las mayorías sociales” han defendido, y criticado que, por contra, mientras ellos miran para otro lado “el fascismo con sus falacias y su oportunismo sigue ganando posiciones”.

Han denunciado además la “cada vez mayor precarización laboral y social de la clase trabajadora” reflejada en unos modelos de relaciones laborales en los que las mujeres son las peor paradas.

“Nos hablan de techos de cristal pero de lo que realmente estamos hartas es de los suelos pegajosos, de este sistema patriarcal y heteronormativo que nos mata y nos condena a vidas miserables”, proclamado y recuerdan que esta precarización también la sufren en mayor medida jóvenes y personas migrantes.

Han apostado también por una transición energética “donde las personas y el bienestar sean el centro” aclarando que no les vale “la de Iberdrola pintada de verde” ni la de “recortes salariales y de derechos laborales para financiar el cambio productivo”.

Los cinco sindicatos han tenido además espacio para denunciar los 9.925 accidentes laborales que hubo en 2021 en Navarra y los 19 muertos en Euskal Herria en lo que llevamos de año y reclamar el derecho a la salud en el trabajo y a no jugarse la vida en el desempeño profesional.

Así mismo han defendido que es momento ya de que a las trabajadoras del hogar “se les reconozcan los mismos derechos que al resto de trabajadores” como es el derecho al desempleo.

“Ahora más que nunca es el momento de seguir respondiendo, de dejarles claro a la patronal y a quienes les ríen las gracias que no nos vamos a conformar con sus migajas y de que por encima de sus guerras, de sus beneficios y de sus miserables intereses estamos nosotras, las trabajadoras y trabajadores”, sostienen.