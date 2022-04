Chivite dice que no entiende el voto contrario al decreto anticrisis

PP, Alberto Núñez Feijóo, "no ha sabido estar a la altura de las circunstancias". La presidenta de Navarra, María Chivite , ha asegurado no entender el voto contrario al decreto ley para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania y ha opinado que el líder del, "no ha sabido estar a la altura de las circunstancias".

De esta forma se ha pronunciado en una entrevista en el programa "Hoy por Hoy", que este viernes se emite desde los nuevos estudios de Radio Pamplona Cadena SER en la calle Arrieta de Pamplona, con motivo de su inauguración oficial.

Cuestionada por el apoyo de EH Bildu al citado real decreto , ha comentado que ya había anunciado su postura a favor, a lo que ha añadido que lo deseable hubiera sido que "todas las formaciones lo hubieran apoyado".

Al respecto y tras subrayar que "se ha perdido la perspectiva de las cosas", ha insistido que lo que el jueves se votaba era ayudar a la gente no si se aprobaba o convalidaba al Gobierno, de ahí que no entienda el voto en contra.

Y es que, ha remarcado, "más allá de que quieras reivindicar más ayudas", existe un "mínimo común en el que todos están de acuerdo" como es el ayudar a las familias o a los agricultores. "Centrémonos en lo importante", ha emplazado.

Respecto a los acuerdos con EH Bildu en Navarra, ha insistido en que ella defiende los contenidos y habla con todas las formaciones políticas, lo que le ha permitido sacar adelante tres ejercicios presupuestarios y llegar a acuerdos unas veces por unanimidad y otras sin votos en contra. A la "responsabilidad" y "altura de miras" ha apelado ante la convalidación la próxima semana del decreto foral con ayudas anticrisis.

Sobre la petición del PP de rebaja de impuestos, citando a la Comunidad de Madrid ha indicado que lo que se ve es que bajar impuestos conlleva recorte de servicios.

En Navarra, ha apuntado, "nada más que reducir el IVA en electricidad cuesta 50 millones de euros hasta junio". "Si dejas de recaudar no cuadras las cuentas por lo que tienes que recortar", ha agregado.

Preguntada por el avance de la ultraderecha, ha indicado que ve que están creciendo los discursos de odio, la confrontación y las faltas de respeto. "El discurso populista entra muy bien en escenarios de incertidumbre", ha reconocido, a lo que ha añadido que Navarra no es ajena al escenario nacional, en el que las encuestas muestran un crecimiento de la ultraderecha, tras lo que ha aseverado que no es deseable que VOX entrara en el Parlamento de Navarra.

Sobre si el cambio de liderazgo al frente del PP influirá en Navarra, ha opinado que en "la derecha hay mucha incertidumbre" y ha comentado que, por un lado, Navarra Suma, coalición integrada por UPN, PP y Cs, tiene que decidir cómo se va a presentar a las próximas elecciones forales y por otro lado está "la escisión de UPN, hoy los dos tránsfugas dan una rueda de prensa (el objeto es informar sobre la plataforma que están impulsando). Vamos a ver en esa escisión de UPN cuál es la oferta que hacen de cara a las próximas elecciones".

Del líder del PP Alberto Núñez Feijóo ha comentado que es "una persona más educada y respetuosa que Casado" pero los hechos siguen siendo "el no por el no, la estrategia de tumbar al Gobierno de España" ha señalado en alusión a la votación de ayer, en la que ha opinado que "no ha sabido estar a la altura de las circunstancias".

Sobre el espionaje del CNI, ha manifestado que "todas las acciones del CNI tienen que se avalas por un juez y entiendo que así ha sido, pero será la ministra de Defensa quien tenga que dar las explicaciones".

Chivite, quien se ha mostrado convencida de que Pedro Sánchez llegará al final de la legislatura, ha expresado satisfacción por la celebración este año de los Sanfermines, "esperemos que con total normalidad".