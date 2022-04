EH Bildu allana la aprobación del decreto anticrisis con su voto a favor

El decreto ley con las medidas de choque frente al impacto económico de la guerra en Ucrania previsiblemente saldrá adelante por un ajustado margen, después de que EH Bildu haya anunciado que votará a favor por la responsabilidad que le deben a la ciudadanía.

Aunque el PP decidiera votar en contra en lugar de abstenerse, el decreto ley cuenta ya con al menos 175 votos a favor (PSOE, UP, PDeCAT, PNV, EH Bildu, Más País, Compromís, NC, Teruel y PRC), a los que se podría sumar el del BNG que no ha dicho que no obstaculizará la votación.

Durante el debate se ha despejado el sentido del voto de EH Bildu, cuya portavoz, Mertxe Aizpurua, ha dicho que votará sí "por la gente, no por el Gobierno".