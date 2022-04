Miguel impulsó esta pulsera

La historia que confluye alrededor del joven pamplonés Miguel Escribano Gil, superviviente de una parada cardíaca en julio de 2017, permite poner rostro y sonrisa a otras miles anónimas que hasta el día de hoy han salido adelante y evitado una muerte segura gracias a una RCP. Pero, además, la suya tiene un plus.

Quienes le conocen de antes, y sabían de su experiencia, y quienes le atendieron aquel 4 de julio de 2017, como un caso más, asociaron la intervención con su rostro y su sonrisa y la vincularon con él a la hora de abordar un proyecto tecnológico que ha unido a cuatro empresas y organizaciones. “¿No serías tú el médico que atendió a un chaval que sufrió una parada cuando iba en bici en Barañáin?”, preguntó Iban Latasa, de IED, en las reuniones iniciales del proyecto, a otro de los interlocutores, Clint Jean Louis, médico y miembro de la organización El ABC que Salva Vidas. “Sí. ¿Por?”, confirmó el facultativo. “Es mi amigo”. Con ese arranque, imposible decir que no, avala Latasa, así que manos a la obra y a aplicar mejoras electrónicas para una técnica cuya calidad está directamente relacionada con la supervivencia.

josé carlos cordovilla

Tras casi un año de trabajo, de la mano de la mente y el empuje de Susana Moreno (Cistec) , Pablo Lecumberri (Novalsys) o Ander Ayesa (IED) han elaborado un prototipo de pulsera que monitoriza la frecuencia y la profundidad con que se realiza esa reanimación, animando a seguir o corrigiendo la maniobra que se está llevando a cabo. “La idea es lograr financiación que nos permita apostar por la producción a gran escala de la pulsera”, explica Susana Moreno. Diego Reyero, del ABC que salva vidas, va más allá y apuesta por conseguir que Navarra sea una de las regiones con mayor índice de supervivencia tras una parada cardíaca de Europa.

Entre el público presente, Miguel Escribano, al que los ponentes sonríen. La de Miguel suma varias ingredientes de riesgo. Era un 4 de julio a última hora de la tarde. Había sido un día caluroso y la jornada de intenso trabajo, el mal comer y el esfuerzo físico se combinaron con la miocarditis que le habían detectado en diciembre, cuando tuvo que abandonar la práctica deportiva durante 6 meses. “Siempre he sido deportista. Hacía ciclismo y triatlón, pero un día nadando me desmayé. Con las pruebas médicas que me hicieron me detectaron una inflamación cardíaca, una miocarditis, a raíz de un virus de un catarro, y tuve que parar durante medio año. Después, sin forzar, pude volver a hacer deporte”. Aquel 4 de julio había pedaleado junto a otros tres amigos durante una hora, recuerda, y al subir la cuesta que une Landaben con Barañáin, este empleado de Oficinas en Volkswagen se desplomó. La situación fue rápidamente afrontada por dos vecinos de Barañáin y hermanos Jesús y María Lecumberri (enfermero y auxiliar de enfermería, respectivamente, María es actualmente la alcaldesa de la localidad, que pasaban en coche por aquel lugar ), a quienes se sumó muy poco después el médico Clint Jean Louis, miembro del ABC que salva vidas y divulgador de todas las técnicas de prevención y formación en materia de reanimación, así como agentes de la Policía Local de Barañáin con un desfibrilador.

A la descarga y al masaje cardíaco se unió la ambulancia medicalizada, en la que viajaba el también médico y actual coordinador del servicio de Urgencias Kiko Betelu. “Kiko me intubó y le mordí”, recuerda entre risas, Miguel Escribano, que despertó a los 4 días en la UCI tras haber superado el coma inducido y a quien no le han quedado secuelas. “Ojalá todos nos concienciamos de la importancia de salvar vidas”.