Alfredo Martínez: “Yo habría sido más prudente con la retirada de mascarillas en interiores”

Alfredo Martínez, director gerente del Hospital Universitario de Navarra, afirma que afrontan de nuevo la incertidumbre de “hasta dónde va a llegar” y “qué impacto va a tener” este nuevo aumento de casos tras la Semana Santa y el fin de las medidas preventivas, como el uso de la mascarilla en interiores y de aislamiento en positivos. Por eso, lanza un mensaje de prudencia a la población. “Sería una pena perder la libertad recuperada por no mantener la prudencia y caer en la euforia”. A su juicio, estos días ya está impactando en los hospitales el aumento de casos. Ahora habrá que ver el efecto de la retirada de mascarillas en interiores. Ayer hubo 12 ingresos nuevos y si se sigue creciendo habrá que valorar medidas, afirma.

¿Preocupado?

Mirando el sistema sanitario, la salud y la población no nos podemos permitir el volver a tener una afectación de la atención a la salud de problemas no covid. Hay que poner toda la capacidad en atender a las personas no covid y para eso hay que prevenir el covid. Es prioritario.

Parece que la pandemia se acaba y luego...

No se ha acabado, no.

La incidencia no es el dato de referencia sino los pacientes hospitalizados. ¿Siguen aumentando?

Sí. Aumentan los pacientes ingresados y ha habido un crecimiento importante. Hoy (por ayer) ha habido 12 ingresos, por ejemplo. Estamos teniendo picos de 12, 14 ingresos y otros días bajamos a 4. Estamos con un número de ingresos alto y creciente en las últimas tres, cuatro semanas.

¿Esperaban esta situación?

Sí. Había factores que sabíamos que iban a hacer que los ingresos crecieran igual que la incidencia. Los tres pilares de contención son las vacunas, las medidas de prevención comunitaria y el refuerzo del sistema sanitario. En vacunas hemos llegado a un nivel muy alto y está en cuestión cuándo poner la cuarta dosis.

Con el fin de las mascarillas en interiores ya no hay apenas medidas de prevención comunitaria.

Creo que por un tema de salud social, emocional y económica las decisiones van encaminadas hacia la normalización, que es compatible con la prudencia. Pero eso hace que dejemos más espacio para que el virus se difunda.

¿Está afectando ya al hospital?

Hemos tenido dos pequeñas ondas. Una muy pequeña antes de Semana Santa que bajó sola sin tener que pasar al Segundo Plan de Contingencia, sin abrir más recursos. Ahora estamos en otra ola que nos ha obligado a abrir más recursos. Teníamos media planta de hospitalización asignada para covid y hemos tenido que abrir otra media. Es una planta entera que prácticamente está al límite de su capacidad. Si se repiten ingresos de 8-10 pacientes al día nos obligará a abrir más.

¿Son plantas de hospitalización en el antiguo Virgen del Camino?

Sí. Tenemos pacientes en la sexta y quinta general. Están en los servicios de Medicina Interna y Neumología. Y hay pacientes infectados por covid en otras zonas.

¿A qué se refiere?

A pacientes positivos pero que no tienen afectación por la infección o son asintomáticos. Ingresan por otra cosa, una apendicitis o una fractura, y se atienden en sus plantas. Pero no los reportamos como covid. Los atendemos como pacientes ordinarios.

Entonces hay pacientes ingresados positivos que no se contabilizan como pacientes covid.

Sí. Si no tienen sintomatología de la infección están en otras plantas.

¿Cuál es el perfil del paciente ingresado por covid?

Está cambiando. Antes eran pacientes con neumonía y ahora vemos personas de más edad y con otras patologías. La infección respiratoria igual no es tan grave pero si tenían otro problema respiratorio, cardíaco o renal esa infección descompensa el estado de salud general y lleva al ingreso

¿Son muy mayores?

Aproximadamente cuatro de cada cinco tendrán más de 70 años. Crece la hospitalización convencional pero no el ingreso en la UCI, porque es un perfil de paciente distinto.

Insisten en proteger a vulnerables pero se elimina la mascarilla en interiores ¿Qué le parece?

La protección de vulnerables es la clave. Como responsable del sistema sanitario y conocedor de la capacidad que tiene el virus de sorprendernos más de lo que esperamos yo hubiera sido más prudente. Pero entiendo que, en una valoración más global, se puedan tomar estas medidas. La incomodidad, el coste de llevar la mascarilla, es infinitamente menor que el riesgo de contraer la enfermedad.

¿Recomienda la mascarilla?

Sigo recomendando la mascarilla sobre todo en interiores y mantener la ventilación y la higiene de manos para proteger la vuelta a la normalidad.

¿Y el aislamiento de positivos?

Con los cinco días que tienen los sanitarios no estamos teniendo problemas. Pero la incidencia es alta y el virus sigue manteniendo una capacidad de infectar muy alta. Si entra en una reunión puede afectar a muchas personas.

¿Eso le inquieta a estas alturas?

Como responsable del hospital me preocupa tener afectación en el centro. Los sanitarios que se están infectando están creciendo y aunque los aislamientos son de cinco días repercute en la capacidad del hospital de funcionar. Vigilamos unidades específicas como las UCI, donde se puede comprometer la actividad.

Estos son meses de mucha actividad no covid.

Sí. Llevamos la máxima actividad ordinaria y toda la extraordinaria que podemos organizar desde la última ola. Y la actividad de aquí a junio es muy importante para el resultado del año y para recuperar listas de espera. Luego viene el verano, que me preocupa más que la situación actual.

¿Por qué le preocupa el verano?

La situación puede ser más comprometida por las vacaciones de los profesionales y porque el contingente covid está contratado hasta el 31 de julio. Además, ahora vemos casos en mayores que fueron los primeros en ponerse la vacuna de refuerzo. El resto vamos a llegar al verano con menos anticuerpos y es posible que lo que pasa ahora en mayores lo veamos en gente más joven conforme pasen meses. Y el invierno va a ser muy muy complicado.

Menudo panorama. ¿Por otras variantes del virus?

Tenemos que estar preparados para un invierno que, si no somos prudentes, nos puede llevar a situaciones complicadas. Simplemente por la misma variante, dada su capacidad de difusión, unida a otras infecciones respiratorias. Han aumentando los ingresos por gripe en marzo y abril, cuando ya suele estar de retirada. El próximo invierno podemos volver a una situación de gripe más covid.

Ha comentado que está en cuestión la cuarta dosis de la vacuna ¿Sería recomendable ponerla en mayores ahora?

Tengo mis dudas. Una cuarta dosis ahora no nos llegaría a cubrir el invierno y me preocupa mucho. Los expertos tienen que verlo. Para el sistema sanitario es prioritario proteger el invierno.

¿Y si siguen aumentando los casos en mayores?

Habría que ponerla. Por encima de 70 y desde luego de 80, que son las personas que ingresan ahora.