El PSN acusa a Geroa Bai de "incumplir la ley" al desvelar deliberaciones del Gobierno

“No hay rifirrafe interno. Ha habido un grupo que ha incumplido la ley. Esperamos mayor altura de un partido que ha liderado el Gobierno de Navarra”. Son las palabras que este lunes destinaba el portavoz parlamentario socialista, Ramón Alzórriz, a su socio de Geroa Bai, después de que este último grupo desvelara en una nota de prensa la semana pasada que sus cuatro consejeros en el Gobierno habían votado en contra del informe que avalaba la propuesta socialista para estabilizar más de 300 plazas de docentes del PAI, el Programa de Aprendizaje en Inglés. Un informe que aprobó el Ejecutivo. La propia presidenta María Chivite recalcó el pasado viernes que las deliberaciones del Ejecutivo son secretas.

“En ningún caso hemos revelado ninguna deliberación”, ha señalado por su parte María Solana, de Geroa Bai, quien ha señalado que la posición de su coalición es la que luego sus consejeros trasladan en el Ejecutivo. Ha agregado que no sería necesaria esa nota que su grupo hizo pública contando ese voto en contra, “si el Gobierno informara de manera más precisa” y su portavoz hubiese dado cuenta de que había habido una votación, en lugar de que se pudiera dar a entender que hubo una unidad o “uniformidad” que no existió. Además ha respondido a Navarra Suma que no es cierto que no se vote en las sesiones del Ejecutivo, ya que es algo que permite la normativa.