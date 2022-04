NA+ solicita información sobre la compra de EPIs y material sanitario para hacer frente a la pandemia

compras de EPIs y material sanitario que se llevaron a cabo para hacer frente a la pandemia. Navarra Suma ha solicitado información al Gobierno de Navarra sobre todos los contratos realizados en la actual legislatura por el procedimiento de emergencia así como de lasque se llevaron a cabo para hacer frente a la pandemia.

En relación con esto último, la coalición de UPN, Ciudadanos y PP desea conocer de manera específica "si hubo material que se pagó y no llegó a Navarra, material que llegó y no disponía de homologación CE, material que hubiera tenido algún tipo de alerta sanitaria, que no se correspondiera con las características de calidad esperada, que no cumpliera los criterios de calidad por los que se realizó la compra, estuviera descatalogado o que no se haya podido utilizar para la finalidad con la que se solicitó. Todo ello con los costes y las medidas que adoptó el Gobierno de Navarra tras su adquisición", ha explicado en un comunicado.

NA+ ha recordado que, en el informe que realizó la Cámara de Comptos sobre la gestión del COVID, "además de referirse únicamente al periodo marzo-diciembre de 2020, se señalaba que no podía controlar la mayor parte del gasto realizado en contratos para la adquisición de bienes y servicios relacionados con el COVID porque se utilizaron procedimientos de emergencia que adjudicaron estos contratos de forma directa, sin concurrencia y sin licitación pública y transparente, y sin que se hubiera publicado después el resultado en el Portal de Contratación".

"De hecho, a fecha de 1 de marzo de 2021, de un total de 70,48 millones de euros gastados sólo se habían formalizado 96 contratos por un importe de 14,88 millones de euros", ha destacado la coalición.

"Esto supone que únicamente se han podido controlar por la Cámara de Comptos y conocer por la ciudadanía navarra el 21% del total gastado y las más elementales prácticas de transparencia exigen que se conozca el destino del total de dinero gastado, saber a quién se adjudicó cada contrato, por qué cuantía y a qué precio se compró el material", ha subrayado.

Asimismo, la coalición ha considerado necesario "conocer, no sólo si los contratos se adjudicaron de forma correcta, sino también si todo el material comprado llegó a su destino y si todo cumplía las garantías de calidad por las que se pagó y que eran necesarias para hacer frente a la pandemia".

Por último, Navarra Suma desea saber "si ha existido algún intermediario en algún contrato de emergencia para compra de material sanitario o sociosanitario realizado desde marzo de 2020 por algún Departamento del Gobierno, organismo público, fundación pública o sociedad pública y, en su caso, nombre del intermediario, cuantía, fecha de celebración y coste de la intermediación".