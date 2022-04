Juan Carlos Oroz (ANAPEH): "Reservan para Sanfermines y piden el menú, pero no sé qué precio dar"

Juan Carlos Oroz es portavoz y vicepresidente de la Asociación de Pequeña Empresa de Hostelería de Navarra (Anapeh). Este hostelero, de Chez Belagua, en la internacional calle Estafeta, lleva toda la vida detrás de la barra y a pie de una parrilla, metido en los fogones, trabajando chuletas y pescado que selecciona con mimo para sus clientes.

Buen tiempo y mucha gente por la calle. ¿Contentos con el balance de la Semana Santa?

Es difícil hacer una valoración general. En hospedaje los números han sido buenos, la ocupación alta y, en ese terreno, satisfechos como asociación. Si hablamos de la hostelería de calle hay que hacer dos distinciones muy claras: entre los bares que tienen terraza y los que no la tienen, que somos la mayoría. Los primeros, con el buen tiempo que ha hecho, han funcionado bien en general, aunque mejor los que están en zonas turísticas. En el segundo caso, los que no tienen terraza, no se ha recuperado la facturación de 2019. Y por bastante.

¿Se ha quedado lejos de las cifras de hace tres años?

La comparativa es complicada porque en estos tres años ha habido subida de precios. Y, aún con subida, la facturación bruta este año ha sido menor que en 2019. Si hubiera habido los mismos precios, la bajada hubiera sido mayor. No hemos cerrado las cuentas definitivas, pero estimo que entre ha sido entre un 10 y 20% menor que en 2019.

Le noto como si estuviera decepcionado. ¿Pensaba que iba a ir mejor la Semana Santa?

No, pero te creas expectativas y tienes ilusión de trabajar. Queremos pensar que este bajón no es por la pandemia, sino por las dificultades que tienen los hogares en su economía doméstica. Al final, cada uno en su casa anda peor para llegar a fin de mes porque la cesta de la compra cuesta más, la luz cuesta más y el gasoil o la gasolina del coche cuesta más. Lo que han hecho los turistas es venir y la gente ha salido pero ha gastado menos. Al menos, en hostelería y restauración. Por ejemplo, quienes hayan ido a una casa rural ha tirado más del súper y se han quedado a comer y cenar en la casa rural.

Y en los bares. ¿La gente ha gastado menos, en lugar de sacar el plato de rabas y el de aceitunas ha pedido solo la bebida?

El ticket medio, en general, ha bajado. Es así. La sensación es que ha habido gente en la calle, turistas, pero si luego se ha gastado menos queremos achacarlo a la crisis de la economía familiar. Quizá es que las personas no han querido renunciar a salir, pero han mirado más la cartera. Igual nos da miedo pensar que algunas costumbres han cambiado.

¿Les preocupa que se mantenga esa contención del gasto?

Sí, claro. No sabemos si esta subida de precios que afrontan las familias en tantos aspectos va a ser algo coyuntural y también nos preocupa el aumento de gastos que nosotros tenemos y que si no bajan ciertos costes habrá que sacar para ello. Llevamos muchos meses conteniendo precios. Intentas asumir que la carne sube un 40% en menos de un año, que la factura de luz se duplica, que sube el café, el aceite, el pescado. Como en todas las casas. Llega un momento en el que tienes que repercutir. La situación está muy incierta.

¿Cómo se avistan los Sanfermines?

Pues la gente está reservando desde hace ya unas semanas y va bien, pero el problema es que cuando te preguntan por el menú, no sabemos qué decirles. No sé qué precio dar del menú. No nos podemos arriesgar a prometer un precio de menú a tres meses vista. Te preguntan: ¿Tienes sitio? Y les decimos, sí. Y cuando preguntan por el menú, les dices que no sabes cuánto va a costar. Si trabajas con materia prima fresca y de primera, que no puedes congelar, no te puedes arriesgar. Les dices que será un menú especial y que cuando se publique en la web, si no les encaja, que anulen. Este año nos estamos encontrando con esa dificultad. Tal y como está todo de raro, nos podemos pillar los dedos muy fácil.

¿La gente llama mucho?

Eso sí. Quieren asegurar el sitio, pero hay muchas dudas. Las Fallas parece que no fueron lo mismo que antes. Vamos a ver cómo va la Feria de Abril, en plena crisis económica. Nos dará pistas antes de nuestras fiestas.

¿Y no perciben los fines de semana que la gente contiene el gasto?

La gente muestra una concentración de gasto muy clara en un día la semana: el sábado. Hay una demanda más concentrada sobre todo para la comida del sábado. Pensamos que la gente sale un día y ese día igual no mira tanto el gasto, pero es que no sale más que ese día.

¿De que tiempo aquí se nota esa retracción del consumo?

Es que tampoco ha habido una recuperación total de la hostelería. Venimos de una muy mala situación de restricciones, horarios, aforos.

Pero antes la gente no gastaba por que no podía ir, había trabas por la covid, pero ahora parece que es porque no quiere o puede gastar.

Hablo de sensaciones que tenemos, de la ilusión de creer que es por la crisis y no por la pandemia. Vamos, que si ahora no es como antes queremos pensar que es por la crisis y que pasará.