Isabel Jimeno Sanz: “Las vacunas son para todos: salvan más vidas que la mejor cirugía”

La calidad de vida en los mayores de 65 años pasa por una adecuada prevención y en ese camino las vacunas se posicionan como un potente aliado. Isabel Jimeno Sanz, responsable del Grupo de Vacunas de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y médico en el centro de salud Isla de Oza de Madrid , afirma que pueden evitar enfermedad, ingresos y fallecimientos y anima a los mayores a preguntar a sus profesionales sanitarios de referencia. Jimero participó en las XVII Jornadas Navarras de Vacunas que se han celebrado en el Colegio de Médicos.

¿El adulto se beneficia poco de la protección de las vacunas?

Sí. En España las coberturas vacunales son altísimas en los niños pero no en los adultos.

¿Por qué?

No tienen percepción de riesgo. El adulto piensa ¿para qué me voy a vacunar? Además hay mucho desconocimiento y no solo de la población sino, en parte, de profesionales sanitarios. Parece que la vacunación es exclusiva de los niños.

¿La covid ha roto esa idea?

Gracias a la covid la vacunación ha vuelto al nivel de importancia que debía tener. Es una de las pocas cosas buenas que nos ha traído la pandemia. Hemos colocado a las vacunas en su sitio y a los mayores también. En el fondo, la prevención es casi más importante que curar. Salva más vidas una vacuna que la mejor cirugía.

La población mayor no es ajena a la vacunación de la gripe.

Sí. Pero cuando hablas con un paciente mayor de la vacunación frente a la neumonía por neumococo no suele saber a qué se refiere. Y si tiene alguna patología se multiplica por setenta el riesgo de ingreso. A las administraciones públicas el adulto y su prevención no les ha importado.

¿Por qué?

Porque venimos de un modelo para problemas agudos no tanto para patologías crónicas. Más dirigido a curar que a prevenir. Con el envejecimiento han aumentado mucho las patologías crónicas. Hay que atender al paciente crónico y es muy importante que la calidad de vida sea buena.

¿Cómo se logra?

Hay que tratar la prevención de enfermedades. Si se puede prevenir una gripe, covid o una neumonía mejora la calidad de vida.

¿Los principales beneficiarios de las vacunas son los adultos con problemas crónicos o se debería extender a todos?

Si vacunamos a los adultos es porque tenemos un problema con su sistema inmunitario.

¿Qué ocurre?

Conforme una persona se hace mayor su sistema inmunitario envejece. Es lo que se llama inmunosenescencia. Son más susceptibles a tener enfermedades infecciosas y, por eso, es tan importante la vacuna en el adulto.

¿Cuándo empieza ess problema?

A partir de los 55-60 años. Hay que pensar no solo en los pacientes crónicos sino también en personas que van siendo mayores. La edad es un factor de riesgo.

¿Por qué cree que se teme tanto a los efectos secundarios?

No tienen más efectos que cualquier otro medicamento, y sobre todo, están mucho más controladas. Están muy estudiadas y sus efectos secundarios son bastante menores o como mínimo iguales que otros medicamentos.

¿Las vacunas son seguras?

Totalmente. Y más la de la covid. No hay estudio con semejante número de personas vacunadas; millones. Por supuesto que ha habido algún efecto secundario. Pero también hay hemorragias digestivas y pacientes que se mueren por algún fármaco. Se han magnificado los efectos.

¿Cuáles son las vacunas esenciales en adultos?

Ahora gripe, covid y la neumocócica. La neumonía neumocócica causa ingresos y los pacientes pueden morir. Esta vacuna se pone una sola vez, a partir de los 60, pero se suele aprovechar la campaña de la gripe. Las sociedades científicas recomendamos la vacuna conjugada (Prevenar 13) aunque en Navarra se administra, en general, la polisacárida 23 valente a los mayores.

¿Qué diferencia hay?

Cada vacuna ha tenido su momento. La conjugada actúa sobre la colonización nasofaríngea, que es donde se queda el neumococo, y estimula los linfocitos T de memoria. Es una respuesta inmunitaria que no tienen las vacunas polisacáridas. En pacientes inmunodeprimidos se administra la pauta combinada (conjugada y polisacárida). Con la pandemia, la tendencia es vacunar a todos con la conjugada.

Gripe, covid, neumococo... ¿Qué más?

Hay que pensar en tosferina. Se ha visto que la inmunidad se va perdiendo con la edad. Probablemente hay un infradiagnóstico de tosferina en los adultos. En algunos países cuando se pone la diftería y tétanos en mayores ya se añade la tosferina, igual que en los niños.

¿Qué más hay en el horizonte?

Van a venir más vacunas. Las de la gripe se están perfeccionando y las del neumococo conjugada son fundamentales.

¿Los sanitarios, en Primaria, están mentalizados para aconsejar?

La formación en prevención en vacunas es escasa y existe la conciencia de que es cosa de niños y de Enfermería. Hay que aprovechar la estela que nos ha dejado el covid pero todos los sanitarios y, sobre todo, la Administración.