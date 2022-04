¿Qué hacer en caso de encontrarse con una persona desorientada?

Si se detecta que la persona no tiene control de la situación, avisar al 112. En caso de sospechar que una persona mayor pueda estar desorientada o perdida, camine de forma errática o presente indicios de haberse extraviado, conviene acercarse y preguntarle si necesita ayuda, cómo se llama, etc. Si se comprueba que no tiene control sobre la situación, lo más recomendable es llamar al 112 y facilitar la máxima información posible, así como permanecer junto a la persona hasta la llegada de algún recurso (policía o sanitario).

Familiares, es importante mantener contacto frecuente. Además de mantener una relación fluida con esa persona, es también conveniente prevenirle de que puede sufrir este tipo de situaciones. Es mejor estar alerta del riesgo que puedan llegar a suponerle ciertas situaciones y animarle a llevar consigo elementos que puedan colaborar en una hipotética localización en caso de que pueda extraviarse. Lo ideal, un teléfono móvil con geolocalizador. El Gobierno de Navarra ofrece la aplicación gratuita My112, que contribuye a una localización bastante precisa del usuario.

Si se sospecha de una desaparición, iniciar una búsqueda lo antes posible. Inicialmente, en los lugares o espacios más próximos o cotidianos en los que se crea que pudiera estar. En ningún caso hay que esperar 24 horas para contactar con los servicios de emergencia. Las primeras horas pueden ser vitales para abordarla con cierta garantía de éxito.

Ante la duda, preguntar y quedarse con la persona

En una situación de riesgo potencial como puede ser la de detectar a una persona mayor y enferma desorientada en la calle, desde la Policía lanzan un mensaje clave dirigido a la población en general. “Ante la duda, si se es testigo de una circunstancia que llame la atención, no pasa nada por dirigirse a esa persona y preguntarle educadamente si necesita ayuda”. En la mayoría de estos casos, de una simple conversación o intercambio de palabras ya se deduce si la persona es consciente de dónde se encuentra y si se encuentra orientada. Si no fuera así o diera evasivas, contactar con los servicios de emergencia o con la Policía puede ser un primer paso muy útil que evite que la situación se complique más. En todo caso, y como mensaje para la población en general, dos ideas claras: merece la pena interesarse por esa persona mayor que camina sola, quizá en un lugar que parece resultarle desconocido, o que presente a simple vista algún indicio de que algo no encaje. “Puede ser que de repente no recuerde su nombre, que lleve ropa propia de verano en invierno o viceversa, salga con el pijama, o que dé respuestas incongruentes a preguntas muy simples”. Hasta la llegada de efectivos policiales o sanitarios es muy importante no dejar sola esta persona, para que no incurra nuevamente en una situación de desamparo.

En cuanto aparezca el apoyo de, por ejemplo, una patrulla de Policía, los agentes serán los encargados de comprobar la identidad y domicilio de esa persona, si es que es capaz de referirlo, así como si porta consigo documentación o un teléfono móvil de contacto que pueda servir para localizar a sus familiares o cuidadores. “Hay algunas personas que ya son conocidas de las patrullas, otras que saben que puede ocurrirles algo así y llevan en la cartera apuntado su nombre o el de un hijo o pariente, junto a su teléfono móvil, o su dirección”, señalan en la Policía Municipal.

“Merece la pena, por lo menos, no quedarse con la duda y preguntar a esa persona, o informar de que deambula sin rumbo”, insisten en la Policía, donde agradecen las muestras de agradecimiento que en ocasiones les han hecho llegar familiares de estos ancianos a posteriori. “Para ellos es muy reconfortante haber evitado que su familiar pudiera pasar más tiempo perdido”.