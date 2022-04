Mohadir volvió a nacer en el viaducto más alto de Navarra: "Me salvé de milagro"

"Me he salvado de milagro”. Basta una imagen, la que ilustra esta página, para comprender la frase de Abderrahmane Mohadir, el conductor del camión que quedó en el mismo borde del viaducto de Astomela, el puente de mayor altitud en Navarra, en la autovía A-15, en Basta una imagen, la que ilustra esta página, para comprender la frase de, el conductor del camión que quedó en el mismo borde del viaducto de Astomela, el puente de mayor altitud en Navarra, en la autovía A-15, en Areso . Ocurrió el sábado, en el segundo día de abril y en la primera nevada de la primavera, que dificultó el tránsito por una de las principales arterias de acceso a la frontera con Francia desde el sur de España.

Mohadir explicaba el percance este lunes camino de Murcia, donde tiene la sede la empresa de transportes para la que trabaja, Marcial. “Salí de Murcia cargado con alimento y tenía que llegar a Irún. Normalmente voy por la nacional 121, pero como anunciaban nieve, quise evitar Belate porque nos desviarían por el puerto los frenos se calientan, el hielo.... así que en el último momento, opté por la AP-15. Era el viernes por la tarde y nada más pasar Pamplona comenzó a nevar. Ya por la noche, la policía nos hizo cambiar de sentido en Berastegi, habían cortado la autovía. Intenté entrar en el área de servicio de Pagozelai, pero el camión patinaba, me quedé justo en la rampa de acceso, como otros compañeros. Allí pasé la noche y aproveché para descansar. A media mañana los equipos de conservación de carreteras me avisaron de que ya podía seguir la ruta. En Gorriti di la vuelta y emprendí dirección a Guipúzcoa de nuevo. Los dos carriles estaban abiertos, pero el asfalto patinaba y circulaba a velocidad moderada”, relata que en medio del viaducto el camión “empezó a hacer tijera”.

“Intenté enderezarlo, pero patinaba, se desplazaba, golpeó el otro lado y me quedé justo en el borde”, explica Mohadir que recibió el impacto de su propio asiento en la cabeza y perdió el conocimiento un tiempo, no sabe cuánto, “unos 5 o 6 minutos”. “Hasta que compañeros de turismos pararon, un hombre subió a la cabina, me echó una mano, me tranquilizó, llamó a la Policía Foral y enseguida llegaron los equipos de conservación de carreteras, una ambulancia me llevó al Hospital Universitario de Navarra”, recuerda el camionero, de 44 años, y con experiencia al volante en diferentes empresas de transporte internacional. “Tuve mala suerte, pero también buena. Por el periódico he sabido que el viaducto tiene 78 metros de altura. Impresiona. Lo importante es la vida de las personas”, concluye Abderrahmane Mohadir que aún convalece con dolores. “La cabeza no está bien”, lamenta. Una grúa llevó el camión hasta el polígono de Agustinos de Pamplona. El lunes llegó la plataforma que lo trasladó hasta Murcia. El mismo día, Mohadir emprendió el viaje de vuelta a casa.

El de Astomela es, con el de regata Marín, en la N-121, en Almandoz, el viaducto más alto en la red de carreteras de Navarra.