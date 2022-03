¿Cuáles fueron las consecuencias judiciales del accidente? Condenas, indultos y 1.000 millones de pesetas en indemnizaciones

El fiscal reclamó para los dos maquinistas una pena de 4 años de prisión, si bien anunció que apoyaría un indulto por considerar que estos no merecían la prisión. Además, solicitó indemnizaciones que oscilaban entre 10 y 20 millones de pesetas para los familiares de las víctimas. La defensa, en cambio, requirió la libre absolución.

CONDENA Y POSTERIOR INDULTO

El fallo de la juez sustituta del Juzgado Nº1 de lo Penal de Pamplona se conoció cuatro semanas después, el 30 de mayo, y en él condenó al conductor a dos años y medio de prisión, pero pidió a la vez su indulto para que no entrara en la cárcel. Al auxiliar sólo se le imputó una culpa leve y fue multado con 120.000 pesetas. (La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra elevó un año después la pena de este también a dos años y medio de cárcel con petición de indulto). Asimismo se estableció una inhabilitación temporal para el desempeño de su puesto.

Respecto a los hechos juzgados, la magistrada de lo Penal abordó lasque, según había expuesto el fiscal, cometieron conjunta o separadamente los dos procesados. Respecto a la primera de ellas, no haberse percatado de que la señal de avanzada estaba en anuncio de precaución, lo que les obligaba a reducir la., la juez indicó que no existía certidumbre sobre si realmente esa señal se encontraba activada o no al paso del. Por ende, la juez tampoco pudo determinar culpabilidad de los maquinistas por no haber reducido laal cambiar de vía en la entrada a Uharte